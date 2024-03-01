Hüseyin Ekmekçi yazdı: Elektriğe zam, gaza zam, akaryakıta zam…

ELEKTRİĞE ZAM, GAZA ZAM, AKARYAKITA ZAM… PAHALILIĞIN SEBEBİ ÜLKEYİ YÖNETENLERİN BİZZAT KENDİSİDİR. DENETİM YAPIP ÜLKEYİ UCUZLATACAKLARMIŞ.. EN BÜYÜK YALAN BU… RAKAMLAR ORTADA

SORUN EKONOMİK AKLIN ÜLKE YÖNETİMİNDE OLMAMASIDIR. BU AKILLA ALIM GÜCÜ DE DÜŞER, ÜLKE DE BATAR, ENFLASYON DAHA DA BÜYÜR, GÖÇ YOLLARI AÇILIR

Elektriğe yüzde 15 zam yapıldı. Ekmek bugün 15 TL oldu. Tüp gaza bir defada 25 TL zam. Akaryakıta birim başına 2 TL civarında zam yapıldı. Büyük bir başarı hikayesi bu. Elektrik, tüp, akaryakıt… Aynı anda zamlandı demek, yeni zam yağmuruna hazır olun demek

Kıb- Tek büyük bir soygunun merkezi. İçerisinde ekonomik akıl olmayan, sadece almaya yönelik bir kurum. Bu kötü yönetim ile daha iyisini beklemek imkansız. Dört matematik işlemini dahi bilmeyen bir yönetici topluluğundan, topluma fayda bekliyoruz

Bir kere daha yazacağım. Kurum genel müdürü mühendis, ekonomi yönetimi ile alakası yok. Kurum yönetim kurulu başkanı, KKTC tarihinin en iyi iş takipçisi. UBP iktidarda yoksa DP’li, UBP iktidardaysa UBP’li. Ama her zaman parti yönetimine yakın, her zaman bir şekilde görevde

Kurumda en ufak bir planlama yok. Yatırım yok. Geleceği kurtarma yok. Her şeyi AKSA’ya teslim etmişler…. Açığı ordan kapıyorlar, kabloyla elektrik AKSA ile gelecek. Kıb- Tek yatırım yapmazken, AKSA jeneratörleri devrede… Kavga edilecekse o da AKSA ile ediliyor. Herkes kazanıyor

Siz ne yapıyorsunuz? Kurum yönetimi ne yapıyor? İçerisinde tek bir ekonomi ve enerji bilimine sahip, dünyadaki gelişmeleri takip edecek insan yok. Başbakan bu yönetimi nasıl seçti, onayladı, izin verdi gerçekten aklım almıyor.

“Birilerini seçeyim ama işten anlamasınlar” dense, ancak bu kadar olur. Dilimizde tüy bitti. Yönetim kurullarını tanımlayın. Ekonomist, enerji uzmanı, mühendis, hukukçu… En az Kıb- Tek bütçesi kadar bütçeyi idare etmiş birileri olsun… Yok… ille nerde bir işi bilmeyen varsa… Neyse…

Aralık ayında yüzde 30 zam açıklanmıştı. Memleket kalktı oturdu. Hükümet devreye girdi ve zam yüzde 15 civarına düşürdü. O dönem, “her ay zamma hazır olun” demiştik. Çok bildiğimizden değil, açığı bildiğimizden. Şimdi 3 ayda zam yüzde 40’a yaklaştı, iyi mi?

Ekmekçiler, çok değil 1 ay önce ekmeğin fiyatını 15 TL olarak açıkladı. Çok bilen ekonomi bakanımız devreye girdi, 12 TL olacak dedi. Bir kavga, bir gürültü… 13.5 TL’de anlaşıldı. Aradan bir ay geçmedi… Elektrik ve gaza zam yapıldı. Akaryakıta zam yapıldı, ekmek yeniden 15 TL…

Ses var mı? Yok. Hükümet de biliyor ki, temel girdi maddelerine yapılan zamların ardından yağmur gibi piyasa zamları gelecek. Kanmayın siz, piyasa ucuzlayacak da bunlar denetim yapacak laflarına. Piyasanın ucuzlamasını isteyen elektrik, yakıt, gaza zam yapmaz

Üretin diyorlar, narenciye dalında kalıyor. Tüketim diyorlar, yağmur gibi zam yapıyor. Piyasayı pahalı yapan tüccar değil, hükümetin ta kendisidir. Çünkü ortada bir yönetim be ekonomik akıl yoktır. Kontrolü kaybetmiş, hiçbir şeyi düzeltemeyen, daha da berbat hale getiren bir hükümet vardır