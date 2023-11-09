Hüseyin Ekmekçi yazdı: En kötüsü yapanın yanına kar kalıyor

ÜLKEYİ YÖNETENLER KAMU KAYNAKLARINI HALİYLE VATANDAŞLAR DA DOĞAYI TALAN EDİYOR… EN KÖTÜSÜ DE YAPANIN YANINA KAR KALIYOR

VATANDAŞ ADINA DENETİM YAPMASI GEREKEN , YOLSUZLUK VE ARSIZLIĞI ÖNLEMESİ GEREKEN ANAYASAL KURUMLARIN SESSİZLİĞİ BENİ KAHREDİYOR

Kamusal alanların neredeyse tamamı aynı zamanda büyük bir Çöplük. Her açıdan. Çocuk parkları, piknik alanları, belediyelere ait yeşil alanlar, yol kenarları, okul etrafları; kısacası insan elinin uzandığı her nokta kocaman bir Çöplük. Ve biz bu Çöplüğün ortasında yaşıyoruz

Kirletmek adeta bir yaşam biçimi haline aldı. Pisliğini bırakan ayrılıyor. Haliyle temiz tutmak aidiyet duygusuyla alakalı. Severseniz, kendinizi o toprak parçasına ait hissederseniz korursunuz. Severseniz sahip çıkarsınız. Severseniz zaten orası sizindir, aidiyet böyle bir şey

En tepeden başlayarak bu ülkede ne varsa tarumar etme hastalığı var. Ülkeyi yönetenler kamu kaynaklarını, haliyle vatandaşlar da doğayı talan ediyor. Yapanın yanına kar kaldığı için, herkes korkusuzca çalıyor, kirletiyor, yok ediyor. Ve kirletme dediğimiz şey, iktidar eliyle de yapılıyor

Bu ülkenin bakan ve milletvekilleri nereyi yönettiklerini farkında değil. Dengeleri bozulmuş. Kıbrıs Türk halkından kopmuş, kamu kaynaklarını yok etmekle meşgul. Böyle bir ortamda vatandaşın bu ülkenin değerlerine sahip çıkmasını beklemek saflık

Bulundukları makamları kullanıyorlar. İktidarlarını devam ettirmek için… Siyasetteki hayallerini gerçekleştirmek için… Bir basamak daha yukarı çakabilmek için… Gözlerini karartmışlar, anayasal her kurumu, kendilerine emanet her makamı kullanıyorlar

Dün, ülkeye elektronik sigara sokmak için yayınlanan emirnameden bahsettik. Kurgu yapılmış, bayilik alınmış, bölgeler paylaşılmış… Geriye bir tek izin kalmıştı. Onu da hükümet hemen halletti. Büyük bir rezalet. Dünyanın mücadele ettiği bir pislik bu…

Ama devlet eliyle gençlerin zehirlenmesi için hiç utanıp sıkılmadan, emirname yazılmış bile. Neden karşıyım? Denetlenemez çünkü. Çünkü içeriğinin ne olduğunu, kim tarafından üretilip, zehir miktarının ne olduğunu hiç bilmeyeceğiz. Gençleri daha çok zehirleyeceğiz

Dünyada elektronik sigaralar ya da puff dediğimiz aygıtların içeriği uyuşturucu satışı için de kullanılıyor. Biz neden bu kadar rahatız? Sigara, alkol, ısıtılmış tütün, uyuşturucu kullanımı ile mücadele etmemiz gerekirken bu rahatlık neden? Sorumu tekrarlıyorum: Kimi zengin ediyoruz?

İki yılda hükümetin kamuya münhalsiz istihdamı 500 kişi. “Gel oğlum başla” diyerek yaratılan bu çarpık düzende gençler arasında ayrımcılık devam ediyor. Eğitimin, liyakatin, bilgi ve birikimin zerre önemi yok. Geleceğe dair güven de böylece öldürülüyor

İktidara gelen siyasetçiler büyük yetkilerle donatılır. Devlet bütçesi ve ülke olanakları ayaklarının altına serilir. Neden? Anayasaya göre icraat yapmaları için. İyi de bir maaş. Peki bizde bu imkan ve yetkiler ne için kullanılıyor? Buna bir cevabınız yok mu?

Bakan emirname yayınlama yetkisini, Başbakan hükümetle birlikte icraat yönetme yetkisini neler için kullanıyor gördünüz değil mi? Sadece iki konudan bahsettim. Partililerine ticaret yapma imtiyazı; partililerine istihdam… Neden? Kurultay var, cumhurbaşkanlığı seçimi var…

Toplumsal hiç bir gaile yok. Olsaydı, memleket pislikten kırılmazdı. Kamuda rüşvet ve yolsuzluk bu kadar bürokrasiyi esir almazdı. Enerji bu kadar pahalı, yollar bu denli bozuk, liyakat bu kadar önemsiz, işbilmezler de köle başlarında olmazdı… Yazık

Bir kez daha söylemek isterim. Anayasal kurumlar bu yolsuzluk ve arsızlık girişimlerine bir son vermeli. Polis ve savcılık bu yaşananları ihbar kabul etmeli. Kılıfına uydurma ustası soyguncular devlet kademelerinde bu kadar rahat hareket etmemeli.

Engellemekle yükümlü olanların, Halk adına denetim yapması gerekenlerin bu rahatlığı da beni kahrediyor. Ortaya çıkarılmayan peşkeş, gündeme getirilmeyen yolsuzluk, kirli çamaşırların ortaya sergilendiği tek bir gün yok… Anayasal kurumlar neden seyrediyor?