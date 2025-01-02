Hüseyin Ekmekçi yazdı: Erhan Arıklı hükümette kendi isteği ile yer almadığı gibi kendi isterse istifa edip gidemez…

SORUN ÇÖZMESİ GEREKEN SİYASET BÜYÜK BİR KAOSUN İÇİNDE… İKTİDARIN KÜÇÜK ORTAĞI YDP DAHA ÇOK GÜÇ, DAHA ÇOK İMKAN DERDİNDE… İLHAM KAYNAĞI DA DP’DEKİ İSTİFA

ERHAN ARIKLI HÜKÜMETTE KENDİ İSTEĞİ İLE YER ALMADIĞI GİBİ KENDİ İSTERSE İSTİFA EDİP GİDEMEZ… GERİSİ EFELENME, TEHDİT VE ŞANTAJLA GÜÇ DEVŞİRME TALEBİNE ZEMİN HAZIRLIĞI… VATANDAŞIN DERTLERİ KİMİN UMURUNDA?

2025’e çok ciddi ekonomik sorunlarla giriyoruz. Kıbrıs Türk ekonomisinin yaşamış olduğu sorunlar, çözümü zor sorunlar değildir. Ancak ülkemizi adeta esir alan bu siyasi iklim, karar almaktan aciz, uygulamakta ise son derece yeteneksizdir. Ortaya çıkan tablo bu.

Gönül isterdi ki 2025’e, sorunları doğru teşhis eden, uygulamayı da radikal bir şekilde gündeme koyan kararlı bir hükümetimiz olsun. Tam aksine, bırakınız ülke sorunlarının farkına varmayı, hâlâ makam, mevki, güç devşirme hastalığı, vatandaşın dertlerinden daha kıymetli.

2025’in ilk yazısına neden böyle başladım? İlham kaynağım Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Sayın Erhan Arıklı. Hasan Tosunoğlu’nun Demokrat Parti’den istifası ile birlikte Erhan Arıklı, uzun süredir rafa kaldırdığı bir projeyi uygulamaya koydu bile.

Son yaptığı açıklamada Sayın Erhan Arıklı, yeni bir hükümet krizine uyandığımızı yüzümüze bir tokat gibi vurdu. 24 milletvekili ile Ulusal Birlik Partisi, 2025’te de, tıpkı 2024’te olduğu gibi, iktidarın küçük ortağının oyuncağı olmaya aday. UBP bundan rahatsız mı, bilmem.

UBP rahatsız olmasa da bir vatandaş olarak ben son derece rahatsızım. Sizi mi çekeceğiz? Tüm kurumları ile birlikte çöken bir ülke ve bu enkaz üzerinde kendinden başka kimseyi düşünmeyen siyasetçiler ve siyasi parti teşkilatları… Varsın UBP rahatsız olmasın, varsın UBP kendini kedinin yumağı pozisyonuna koysun.

Ne dedi Erhan Arıklı: Ya hükümet yeni bir program hazırlar ve yoluna öyle devam eder ya da biz yokuz. Biz hükümetten çekiliriz, UBP ve DP isterse 26 milletvekili ile hükümet olmayı dener. Biz olmadan bu yapının ayakta kalması pek de mümkün görünmüyor.

Tespit doğru mu? Evet. Ne oldu da Erhan Arıklı durup dururken bir hükümet krizinden bahsediyor? YDP icracı bir parti de bu iktidarda istediklerini yapamıyor? YDP uzaya roket atacak ama UBP ve DP buna izin vermiyor? Hepimiz biliyoruz ki kavga daha çok bir güç kavgasıdır.

Hatırlayın, Ünal Üstel hükümeti nasıl kuruldu? Erhan Bey sabah Faiz Sucuoğlu ile anlaştı, akşamüstü vazgeçti. Erhan Bey’in bu dönüşü olmasaydı Ünal Bey başbakan olamazdı. Peki, Erhan Bey bu dönüşü kendi isteğiyle mi yaptı? Elbette hayır. Konjonktür dayattı, kendisi oynadı.

Şimdi cesur bir siyaset adamı gibi davranmaya çalışıyor, yersen. Mevcut hükümette kendi isteğiyle yer almayan Sayın Erhan Arıklı, partisini bu hükümetten çekemez. Dolayısıyla çok efelenmeye gerek yok. Pazarlık tüten hareketler ayan beyan ortada…

Ha, Erhan Bey’in motivasyon kaynağı nedir, bunu en iyi Ünal Üstel bilir. Ne istedi Erhan Bey de olmadı? Mağusa Limanı’ndaki gelişmeler bu efelenmenin ve motivasyonunun kaynağı olabilir mi? Kimse kusura bakmasın ama bu kavganın temeli yalan ve talandan başka bir şey değildir.

Erhan Bey’in ekonomi bakanlığı döneminde petrol ihaleleri ile başlayan ve devleti büyük zarara uğratan tavırlarını unutmadık. Devamında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı döneminde, başta Ercan olmak üzere, görev ve yetki alanlarında neler yaşandığını kamuoyu biliyor.

Ülkenin büyük bir ekonomik kriz yaşadığı bir dönemde, hükümetin ciddi ve radikal adımlar atması gerekirken ortaya çıkan tabloya bakın. Öncesinde ihale hesapları, devamında iktidar kavgaları… Vatandaş da sorunun çözülmesini beklesin, iyi bir ülke hayal etsin.

Erhan Arıklı bu açıklamaları yaparken, Başbakan Sayın Ünal Üstel’in de bu topluma bir açıklama borcu var. Soru basit: YDP icraat yapmak istiyor, bunu UBP ve DP mi engelliyor? YDP bu ülkeye hizmet etmek istiyor, bunu hükümetin diğer iki partisi mi engelliyor?

2025’te siyasetin karar almasını, uygulamasını ve ülkeyi refaha kavuşturmasını bekleyenler, Erhan Arıklı’nın açıklamaları ile gerçekle yüzleşti. Hükümetten çekilecek gücü ve kudreti olmayan Sayın Arıklı, bunu bir tehdit unsuru hâline getirerek sadece güç ve çıkar alanı yaratmak için yoklama çekiyor. Ötesi yalan dolan…