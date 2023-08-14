Hüseyin Ekmekçi yazdı: Eziyet’i bize bıraktı, Gerçek dünyaya gitti…

Geçmişimizin en önemli figürlerinden biriydi…

Soğukkanlı…

İnsancıl…

Hayatın her zorluğuna göğüs gererek kendini yetiştirmiş bir abimiz.

Hayatı kolay değildi… Varlığı da gördü yokluğu da…

Marazı da bilir, huzuru da…

Çok sevdiği, dayanışarak büyüdüğü kızkardeşi de geçen yıl bugün ölmüştü… iki kardeş aynı ölüm yıldönümü…

Birlikte uzun yıllar çalıştık…

İyi bir gazeteciden öte, iyi bir yönetici, kriz anlarının soğukkanlı düşüneniydi…

Gazeteden vazgeçti ama yazmaktan ve fotoğraf çekmekten hiç vazgeçmedi.

Olduğu ortamda neşe, olduğu ortamda huzur, olduğu ortamda espri vardı…

Ölümden hiç korkmadı, belki de en büyük sorunumuz da buydu Suleyman Erguclu abimizle…

Tam istediği gibi veda etti hayata…

Ayakta…

Kimseye yük olmadan…

Cumartesi “sahibi olduğu” Büyük Han’daydı..

Pazar günü Dereboyu BugaBuga…

Rutinini bozmadı…

Geldi, huzurla yattı, bu sabah kalkmadı…

Hiç unutmayacağız…

Gözlerimiz alıştığımız her yerde O’nu arayacak…

Biz öksüz…

Büyük Han yalnız…

Hector yetim…

Abimizi…

Süleyman abimizi…

Hiç unutmayacağız…