Hüseyin Ekmekçi yazdı: Gelişerek büyümeye, adalet, demokrasi, barış ve huzur mücadelesine devam edeceğiz

BİRAZ DERTLEŞELİM; HADİ… ÜLKE ZOR BİR YILI GERİSE BIRAKTI; DAHA ZOR BİR DÖNEME MERHABA DEMEYE HAZIRLANIYOR…

HABER KIBRIS GENÇ, DİNAMİK VE TECRÜBE İLE HARMANLANAN EKİBİ İLE ÜLKE İNSANI İLE BİRLİKTE HUZUR DOLU BİR GELECEK İÇİN MÜCADELE ETMEYE KARARLI… GELİŞEREK BÜYÜMEYE, ADALET, DEMOKRASİ, BARIŞ VE HUZUR MÜCADELESİNE DEVAM EDECEĞİZ

Yeni yıl temennileri adettendir. Kendi şahsıma bir şey istiyorsam, namerdim. Ailem için de talep ettiğim bir şey yok. Neden? Mücadele ederim, bedel öderim, fedakarlık yaparım, hak ederim, erozyona uğrarım, düştüğüm yerden kalkarım, yine de ayakta kalırım… şükür, hep böyle oldu

Hayat böyle bir şey. Hiç kimseye altın tepsi içerisinde mükemmel bir yaşam standardı sunulmuyor. Bunun için çaba harcamamız, emek vermemiz, bedel ödememiz, gerekirse her şeye sıfırdan başlamamız gerekiyor. Mesela biz, HABER KIBRIS ailesi olarak 2024’te öyle yaptık…

Sevgili Dimağ Çağıner ile Haber Kıbrıs ile alakalı bir kez toplantı yaptık. O ne istediğini söyledi, biz ne yapabileceğimizi… Bu memleketin geleceğine dair güzel beklentiler dışında başka da bir konumuz yoktu. Özgür bir medya, özel sektörden beslenen reklamlar ve emek…

Ülke siyasetini eleştiren ancak ülkenin siyasetle düzeleceğini inanan demokrat insanlarız. Eleştirilerimizi de zaman zaman, öfkelerimizi de toplumsal çıkarlar dışında düşünmedik… Haber Kıbrıs’ı yeniden ve yeniden tasarlarken üretime odaklandık… Daha çok üreterek birbirimize sarıldık

Genç ama Kıbrıs Türk medyasında yıllarını harcayan bir ekibiz… Ülkeyi de dünyayı da yakından takip ederek sadece ve sadece objektif bir haber politikası izledik… Daha çok ürettik, daha çok üretmek isteyenlerle işbirliği yaptık, kucaklaştık

2024’e veda ederken çok önemli bir adım attık… Bu aynı zamanda kazandığını bu ülkeye harcayan, kazandığını yol arkadaşları ile paylaşan sevgili Dimağ Çağıner’in de vizyonuydu… HABER KIBRIS 15. yılına hazırlanırken, emek verenleri ile omuz omuza verdi

Büyüdük… geliştik… 2024 yılı sonunda oluşan mali tablo sonrasında Kıbrıs Türk medyasında bir ilke imza attık… Birlikte ürettiğimiz arkadaşlarımızla 2024 karımızı paylaştık… Bu belki büyük bir meblağ değildi, ama bizim için son derece önemliydi.

Yıllardır Kıbrıs Türk medyasına emek veren birisiyim… 33 yılı geride bıraktım… Bunun yaklaşık 20 yılı yönetici olarak geçti… Kıbrıs Türk medyası bu ülkeye büyük emek verdi… Basın emekçileri çok bedel ödedi… İstedik ki, yeni bir süreci başlatalım…

2025 yılında daha çok çalışacağız… Kıbrıs Türk üretim sektöründen, perakende sektöründen, sanayicilerden, finans sektöründen, iletişim sektöründen, eğitim ve turizm sektöründen bize güvenen ve inanan, reklam vererek daha geniş kitlelere ulaşan herkese teşekkür ederiz. Sadece almadım, birlikte kazandık…

2025 için hazırız… Genç ve dinamik bir ekiple, tecrübeyi de harmanlayarak ilerlemeye devam edeceğiz… Yıllardır ülkemizde alım gücünün yükselmesi, aynı zamanda barış ve demokrasinin gelişmesi için söylem ve eylem geliştiriyoruz…

Örgütlü yaşama inandık, Basın- Sen üyesiyiz… Arkadaşlarımızın tamamı aynı zamanda Gazeteciler Birliği üyesi… Bunu neden söylüyorum? Çünkü hangi kurumda olursak olalım, birlik ve dayanışma içerisinde gelişmek ve ilerlemek zorundayız…

Sadece konuşan değil, aynı zamanda üreten ve paylaşan olmayı da başarmanın gururunu yaşıyoruz… Umarım, Haber Kıbrıs’ta yarattığımız bu model, ülke medyasında da bir örnek teşkil eder… Yıllardır anlatmaya çalıştığımız medya sahipliğinin önemi buydu…

Parti gazeteciliği, Patron gazeteciliği, gazetecilerin gazetesi… Geride bıraktığın bu 33 yılda hepsini denedim… 2024 bana öğretti ki kolektif bir ekip çalışmasından daha kıymetlisi yok… Haber Kıbrıs ailesi olarak bu bilinçle üretmeye ve gelişmeye devam edeceğiz

2024 yılında çağdaş bir stüdyoya kavuştuk.., araç parkımızı geliştirdik… İnsana yatırım yaptık… Tek bir gayemiz var… Bu ülke insanının refah ve mutluluğu yanında, dünya insanı ve hukukun üstünlüğü ilkesi içerisinde eşit ve özgür bir yaşam sürmesi…

Bu kavgamız, ekip olarak birbirimize daha çok sarılarak, 2025’te de devam edecek… Kimsenin bizi anlatmasına gerek yok. Biz kendimize anlatacak ve yüreğimizle bu ülkeyi kucaklayacak kadar güçlü ve erdemliyiz… ekip olarak kendimizi biliyoruz, öyle davranıyoruz

Biraz dertleştik belki, kusuruma bakmayın… Bencil bir yazı oldu belki, hoşgörün… yeni yıl öncesi bu son günde, duygu ve düşüncelerimi paylaşmak istedim. Sevgili Dimağ Çağıner’e bizlere bu özgür ve ülkesini severek bir çalışma ortamı sağladığı için teşekkür ederim.

Bize düşen daha çok çalışmak… Takdir elbette HaberKıbrıs takipçilerinin, izleyici ve okurlarının… Yeni yılda da gelişmeye, ülke demokrasisine katkı sağlamaya, Türkiye-KKTC ilişkilerinin doğru zeminde ilerleme sağlamasına, aynı zamanda hukukun üstünlüğü kavramına bağlı çaba harcamaya devam edeceğiz…

Kusurumuz varsa, affola…