Hüseyin Ekmekçi yazdı: Genç ve dinamik bir ekiple burada olmaya devam edeceğiz…

HABER KIBRIS BU GÜNE KADAR NE YAPIYORSA, BUNDAN SONRA DA AYNISINI YAPMAYA DEVAM EDECEKTİR… SİYASETİN YOZLAŞTIĞI, KAMUNUN SOYULDUĞU, LİYAKATIN ÖLDÜĞÜ, İHALECİLERİN ÇOĞALDIĞI BİR ORTAMDA GAZETECİLİK YAPMAYIP NE YAPACAĞIZ?

MEMNUN OLMAYANLARA GELİNCE… DEVAM EDİN… EGOSU MANTIK VE VİCDANININ ÖNÜNDE OLANLARA DİYECEK BİR ŞEYİMİZ YOK. GENÇ VE DİNAMİK BİR EKİPLE BURADA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ… GERİSİNİ SİZ BİLİRSİNİZ…

Bugünkü programın ardından üç haftalık bir aramız olacak. Sabah programlarında sizlerle olmayacağım. Elbette bu mesleki bir ara değil. İşimizin başında olacağız. Hem köşe yazılarımızla hem de haber videolarımızla gündemin içinde kalmaya devam edeceğiz

Peki neden üç haftalık bir ara? Haber Kıbrıs açısından önemli bir yatırımı tamamladık. Küçük ama çağdaş, teknoloji ile donatılmış, ses ve ışık düzeni oldukça profesyonel yeni bir stüdyoyu tamamladık. Şimdi bu stüdyoya taşınma zamanı… Bu oldukça zahmetli ve zaman alan bir iş

Haber Kıbrıs, yıllar içerisinde yarattığı güven ortamıyla okuyucunun, dijital medya yatırımlarının artması ve gelişmesiyle birlikte de izleyicilerin ciddi bir buluşma noktası haline geldi. Her sabah işe başlarken bunu sorumluluğu ve hassasiyeti içerisinde kollarımızı sıvıyoruz

Normal bir ülkede yaşamadığımız gibi; normal koşullardan geçmediğimizin de farkındayız. Maalesef yıllar içerisinde oluşan, mücadeleyle şekillenen, Kıbrıslı nezaketi ile harmanlanan siyasetimiz ve kamu yönetimi yerini bugünkü ortama bırakmış durumda… İş bilmez, çıkarcı, rantçı…

Böyle dönemlerde gazetecilik mesleği çok daha büyük önem kazanıyor. Yolsuzluk, kamu malından hırsızlık, ihale oyunları, yandaş istihdamı, pervasızca verilen vatandaşlıklar, kontrolsüz nüfus akışının yaratmış olduğu olumsuzluklar derken… Ülke bu halde

Elbette sorumluluk taşımak zorundayız. Birileri kırılacak diye susacak değiliz. Ya da birileri iktidar kavgası veriyor diye söylenmesi gerekenleri erteleyecek hiç değiliz. Siyasetçinin geleceği, toplumun geleceği mi? Elbette duracağımız yer toplumsal faydanın yanıdır

Dertleşiyoruz ya bu gün, dolayısıyla bunu da söylemem lazım. Ne yaparsak yapalım memnun olmayan bir kitle de var. Çok umurumuzda mı, hayır. Derdimiz de gayemiz de yaşanan bu negatif ortamı deşifre etmek, haksızlıkları anlatmak, doğru noktaları öne çıkarmak… Geri adım atmayacağız

Memnun olmayanlara gelince, kendileri bilir. 30 yılı geride bıraktığımız meslek hayatımızda bugüne kadar ne yapıyorsak bundan sonra da aynılarını yapmaya devam edeceğiz. Genç bir ekiple yoluna devam eden Haber Kıbrıs ailesine de bildiklerimizi öğreteceğiz…

Nitekim her üretimimiz, her yayınımız, her canlı yayınımız, her özel haberimiz tamamen bu toplumun çıkar ve menfaatlerine yöneliktir. Haber Kıbrıs misyonu bellidir, bugüne kadar nasıl davranmışsa bundan sonra da öyle davranmaya devam edecek. Haber ve yayınlarımız böyle şekillenecek

Sürekli olarak egosunun önüne mantığını ve vicdanını yerleştirmeyenler istediklerini söylemeye devam etsinler. Biz bildiğimiz yolda ilerlemeye ve adalet temelli kavgamıza devam edeceğiz. Kontrollü bir şekilde büyüyen, gelişen ve toplumsal hassasiyetler ile şekillenen bir medya grubu olmayı sürdüreceğiz

Dediğim gibi, bugünkü programımızın ardından yaklaşık üç haftalık bir aramız olacak. Elbette gündemden kopmayacağız, şahıs olarak da bunu bir tatil değil, yenilenme, yeniden organize olma, gelişme ve elbette enerji toplayacak bir ara olarak görüyorum

09/08/2024 08:31