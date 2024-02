Hüseyin Ekmekçi yazdı: Gerçekten bu ülkeyi ne sanıyorlar?

VATANDAŞ OLMAYAN; ADADA KAÇAK YAŞAYAN; EHLİYETİ OLMAYAN… NEDEN BU KADAR RAHAT SUÇ İŞLİYORLAR?

ÜLKE SAHİPSİZ… OTORİTE YOK… ÇETELER DEVLETTEN GÜÇLÜ… MÜ? GERÇEKTEN BU ÜLKEYİ NE SANIYORLAR?

Konudan çıkmak istiyorum ama, ardın ardına yaşanan olaylar, gerçekten ama gerçekten canımızı yakıyor. Kendi ülkemizde yabancılaşıyoruz hızla. Nezaket kayboluyor, vicdan ortadan kalkıyor. Sokaklar giderek şiddete teslim olurken, artık hiçkimse rahat değil

Baksanıza? Evinde oturan insanları darp ettiler, ellerini bağladılar, parasını çaldılar. Öylece bırakıp kaçtılar. Daha 2 ay önce bir anneyi bir soygunda kaybettik. Başka birilerinin aynı cesareti kullanarak soyguna girişmeleri hangi cesaretin ürünüdür?

Vatandaş evinde güvende olmayacaksa, yaşadığımız coğrafyaya “ülke”, ismine “devlet”, toprağına da “bizim” demenin ne anlamı var? Eğer kendi ülkemizde de huzur içerisinde olmayacaksak, “göç edene dur” demenin ne anlamı var?

Vatandaş evinde rahat değil de, sokakta rahat mı?… Polisimiz görev yaparken rahat mı? Size bir olay daha anlatacağım, lütfen ağzınız açık okuyun. Trafik denetimi yapan bir polisin can güvenliği yoksa, gerisini siz düşünün. Maalesef aklımıza gelmeyen şeyler her gün ve her gün başımıza gelmeye devam ediyor

Trafik denetimi yapıyor polis. Kiralık bir araçtan şüpheleniyor, durmasını istiyor. Araç sürücüsü olay yerinden kaçabilecekken, aracını polisin üzerine sürüyor. Polise vuruyor, 25 metre sürüklüyor, ve olay yerinden kaçıyor. Kısa sürede tutuklanıyor elbette…

Hangi vicdan, hangi ruh hali, hangi insan bu kadar zalim olabilir ki? Tam bir iç savaş hali. Polisin bile güvende olmadığı bir ülkede, vatandaşın evinde otururken bağlanıp soyulması, parasının çalınması, canının alınması hiçbirimizi şaşırtmasın

Hayretler içerisinde kalacağınız birkaç cümle daha kurayım. Peşi sıra soyguna girişen ve 24 saat içerisinde polis tarafından tutuklanan Türkiye cumhuriyeti Vatandaşı iki kişi adamızda kaçak. İkamet izinleri yok. Bu cesareti nereden buluyorlar?

Mideniz kaldırıyorsa bir olay daha anlatacağım. Bu kez sahne Mağusa’da kuruldu. Kendini mafya sanan bir grup, bir kişiyi kaçırıyor. Gerekçe? Efendim, kendilerini polise şikayet etmiş. Dört kişinin bir araya geldiği mafya grubu akıl almaz bir planı devreye koydu

Kendilerini polise şikayet ettiğini iddia ettikleri kişiyi kaçırdılar. Bir apartman dairesine hapsettiler. Buldukları kadın kıyafetini beyfendiye giydirdiler. Telefona kaydettiler, resimler aldılar. Devamında da bunu bir şantaj aracı olarak kullandılar, silmek için 20 bin TL istediler

Arka arkaya yaşanan olaylara bakar mısınız? Adada olmaması gereken iki kişi kapı kapı gezdi, soygun yaptı; ehliyeti olmayan 21 yalındaki genç kiralık arabayla polisi ezdi; 4 mafya özentisi adam kaçırıp kadın elbisesi giydirdi.. Ne biçim memleket oldu burası?

Yaşananların tamamından rahatsız olup, tedbir almak gerekiyor. Bizim layık olduğumuz nokta bu değil. Bu ülke, bu değil. Bu ülke insanının hak ettiği bu değil. Ya durumu kabullenip düzeltmek için seferber olacağız, ya da kabullenip yok olacağız. Güç ülkeyi yönetenlerde…

22/02/2024 08:20