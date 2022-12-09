Hüseyin Ekmekçi yazdı: Gerçekten dalganın boyutu değişti, ya alay, ya umursuzluk

BAŞBAKAN GENE “ET UCUZLADI” DEDİ. DAHA DÜN KİLO BAŞINA ORTALAMA 20 TL ZAM GELDİ. GERÇEKTEN DALGANIN BOYUTU DEĞİŞTİ, YA ALAY, YA UMURSUZLUK. İKİSİ DE KÖTÜ

“ŞEYH UÇMAZ, MÜRİT UÇURUR”, SİYASİLERE BU HAVAYI, GAZI VEREN SENSİN FAKİR SEÇMEN. EN KÖTÜ SİYASETÇİ BİLE KENDİNİ ATATÜRK ZANNEDİYOR, BU NE İŞ?

İnsanlar et yiyemiyor. Yiyen var, yiyemeyen var. Ne kalıyor geriye? Tavuk. O da olmuş 70 TL… İstiyoruz ki et de orada olsun, olmayacak. Çocukların sevdiği çift kemikli kanadın fiyatı olmuş 110 TL. Hade al da bişir. Diyorsun ki, “Yahu insaf..” Maliyetleri önünüze koyuyorlar…

Bir hellimin danesi yahu… 50 TL. İyisi 90 TL… Bir paket magarınadan bahalı. Diyorsun ki, “Yahu insaf…” Dinle bakalım hayvancıyı, “Abi zarar ederik. Sütü zararına satarık. Yeme, mazota, elektriğe, işçiliğe gelen zam? Nasıl üreteceğiz…”

Bakınız, HERKES ÜRETİYOR, AMA HERKES ZARAR EDİYOR. Maalesef tablo buna döndü. Yıllarca bu ülkede piyasayı dengeleyen ve halka ucuz süt ürünleri, yem, gaz, akaryakıt satan kooperatifler vardı, onları da istihdamla, yanlış yönetimle batırdılar

Şimdi kaldık mı bir başımıza? Kim bizim yanımızda? Kendi siyasetçimiz bile seçim derdine düşmüşken, kim düşünür bir evin günlük ekmek giderinin 50 TL’ye yükseldiğini? Kim düşünür hayvancının günlük masrafının ne kadar olduğunu?

Ambarında malzemesi kalmamış, deposunda yakıtı kalmamış adeta talan edilmiş bir Kıb- Tek… Tahsilatları yapılmamış, yatırımları ertelenmiş… Bildiğiniz batmış, batmasa da dizlerinin üzerine çökmüş bir kurum. Çağdışı kalmış ama teknoloji/ enerji şirketi aslında…

Bu ülkenin tek bir enerji politikası yok. Saldım çayıra, mevlam kayıra… Döküm saçım bir kurum. Enerjiyi bu kadar pahalıya mal ederken, bu ülke üreticisine ne katkı sağlayacak ki? Hiç. Ancak da yalan, talan düzeninin bir parçası. Halen ehil ellerde değil

E kötü yönetmişler, talan etmişler, yanlış istihdamlar yapmışlar, parasını har vurup harman savurmuşlar, birilerini zengin etmişler. Bunların tamamı şu an aktif siyasette, iş dünyasında, kurumun ta içinde karşımızda. E, bir kişiden dahi hesap sorulmayacak? Edenin yanına kalacak?

Başbakan halen daha “et ucuzladı” diyor. Neresi ucuzladı etin? Daha dün 20 TL daha arttı, ortalama her çeşit. Gidip bir kasaba bakın; bir market içerisindeki kasaba bakın, fiyatlar orada. Hayvancılar, devletin açıkladığı canlı hayvan fiyatını kabul etmedi

Devlet diyor ki, “küçük baş hayvan 80, büyükbaş 90 TL kilosu…” Nerde görülmüş hayvancının ağılındaki hayvana devletin fiyat biçtiği. Hayvancı da diyor ki, “Oğlak 90, kuzu 100, inek 80, düve 90, tosun 100 TL kilosu…” Hayvancı kasabı, kasap hayvancıyı suçluyor

Öyle bir düzen ki, kimin eli kimin cebinde belli değil. İktidar Bakan ve milletvekilleri, yerel seçimlerde koşturuyor. Fotoğraf karesine girmek için birbirini eziyor ama tüketici de perişan. Hiçbir malın fiyatı aynı kalmıyor, sürekli yukarıya tırmanıyor

Devlet rakam zikretti mi, denetimini de yapacak. Boş beleş demeçler dışında devlet falan yok ortada. Ne var? Devlet itibarını yerle bir eden, nerde bir çakal var, onla haşır- neşir siyasetçiler. İnanın vatandaşın alım gücünün yerlerde sürünmesi umurlarında bile değil

Sen kendi derdine yan ey ahali. Halen daha o aday senin, bu aday benim koş dur. Bu siyasi yapıyı şımartan da sensin. Şeyh uçmaz, mürit uçurur, siyasilere bu havayı, gazı veren sensin. En kötü siyasetçi bile kendini Atatürk zannediyor, bu ne iş?

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09/12/2022 08:13