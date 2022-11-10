Hüseyin Ekmekçi yazdı: Gözümüze baka baka memleket soyuluyor

SOYANIN YANINA KAR KALDIKÇA, YALAN, DOLAN, TALAN NORMALLEŞİYOR. GÖZÜMÜZE BAKA BAKA MEMLEKET SOYULUYOR

KIB- TEK’İ ŞİMDİ DE SAYAÇ SAYAÇ SOYMAYA BAŞLADILAR. YAKITTA VURGUN 250 MİLYON TL… İŞBİRLİKÇİLER SİYASETTE AKTİF OLUNCA, YARGI DA ÇARESİZ KALIYOR DEMEK Kİ…

KKTC’de bir taraftan Türkiye katkıları ile ciddi sorunlar en ufak bir bedel ödemeden aşılırken, diğer yandan da ülke kaynakları har vurup harman savruluyor. Çok merak ediyorum, Anadolu insanından keserek bunca kaynağı KKTC’ye aktaranlar rahatsız olmuyor mu?

Merkezi İhale Komisyonu üzerinden son dönemlerde ne vurgunlar yapıldı, hepsi tek yek biliniyor. “Çağdaş adımlar” denilerek aslında yapılması gerekenleri yapanların, perde gerisinde ne pazarlıklar yaptıklarını bilmeyen kaldı mı?

Kıb- Tek’i nasıl soydular bilmeyen var mı? Sayıştay Başkanlığı’nın son raporuna göre akaryakıttaki vurgun 250 milyon TL. Bu kaynak birileri arasında gidip gelmiş işte. Hesap ortada, kitap ortada, rapor orada. Aynı isimler halen bize icraat yaptığını anlatıyor

Şeker Sigorta seneler önce fatura fatura soruldu. İbret olsun, şan olsun, o raporlara bir bakın. Sonuç? Ne polis adım attı ne savcılık. Büyük bir vurgun, zamana yayılarak unutturuldu. Yapanın yanına kar kaldıkça, kurumlardaki soygunlar da devam ediyor işte

Yapmamız gereken basit bir su yönetimini hayata geçiremedik. Su Master Planı çalışmadık. Bir taraftan Anadolu suyu ülkemize akıyor, diğer taraftan kontrol altına alınması gereken yer altı su kaynaklarımız heba oluyor. Sadece bu bile bizim en büyük ayıbımız

Siz bakmayın, “mafya ile kavga ediyoruz” muhabbetlerine. Kocaman bir yalan o… İnanan var mı bilmem… Aynı isimler, Kıb- Tek’te şimdi de sayaç vurgunu yapıyor. En fazla 40 dolara kuruma alınması gereken sayaçlar için 2 bin TL ödüyor kurum…

Gerçek fiyatlar bilinmiyor mu sizce? Biliniyor. Neden peki bu pervasızlık? Bu cesareti nerden alıyorlar sizce? E bakıyorlar emsallerine, “nasıl olsa kimse bir şey olmuyor” diyorlar ve soygun, talan, yalan düzeni aynen devam ediyor. Nasıl olsa enayiler ödüyor

Türkiye son dönemde KKTC’ye oluk oluk para akıttı. Üstelik, kötü yönetimin, vurgunun, yalanın ve talanın bedelini de Türkiye ödedi. Sadece Kıb- Tek için ödenen 1 milyar 400 milyon TL. Türkiye verirken hesabını sormuyor, bizde yargı sistemi hesabını sormuyor.

E Anadolu insanı da kendi kaynaklarının bu şekilde har vurulup harman savrulan bir düzene akıtılmasına karşı değil. Maalesef parayı batıranlar, ayıpları örtülürken utanacak yerde, bunu gurur vesilesi yapıyor. Bir de milliyetçi nutuk… hayat aynen devam ediyor

Alan memnun da, veren neden memnun benim aklım almıyor. Elbette, KKTC’nin tek dayanağı Türkiye. Benim bu nedenle ağrıma gidiyor. Üreten, kazanan, vergi veren ödül beklemiyor. Ama en azından halkın kaynaklarını batıranlar bir bedel ödese? Kendi yargı sistemimiz bunu yapsa?

Şimdi, fiber optik kablolarla her eve internet alt yapısı gündemde ya. Çakallar gene devrede. Bakanlığın etrafını sarmışlar, bu ihaleden nasıl Aslan payını alacaklarını tartışıyorlar. Kıb- Tek’i söğüşleyen aynı ekipler. Ne utanan var, ne arlanan. İş dünyası- medya- siyaset çaçayı kurmuş yine.

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10/11/2022 08:09