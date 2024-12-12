Hüseyin Ekmekçi yazdı: Güvercinlik Sanayi Bölgesi için atılan imzalar yerli üretici için ölüm fermanıdır

SANAYİCİ DERDİNİ ANLATAMIYOR; GÜVERCİNLİK SANAYİ BÖLGESİ İÇİN ATILAN İMZALAR YERLİ ÜRETİCİ İÇİN ÖLÜM FERMANIDIR. ÜRETİCİYE, "MECBUR KALDIM ATTI" DİYEREK KENDİNİ SAVUNANLARDAN "MAĞDUR" ÇIKMAZ... ÇOK YAZIK

ÜLKE ÜRETİCİSİ AÇISINDAN SONUN BAŞLANGICI OLAN BU ADIM GERİ ÇEKİLMEK ZORUNDA. TÜRKİYE BURDAKİ ÜRETİCİNİN DÜŞMANI DEĞİL; MÜTTEFİKİDİR… SİYASETÇİ ANLATAMADI, ÜRETİCİ VE YATIRIMCI KENDİNİ ANLATMAK ZORUNDADIR

Eğer doğru kurgularsak, bu ülkenin en büyük şansı sivil toplum örgütleri, sivil toplum örgütü yöneticileri ve bu ülkeyi çok seven vatandaşlarıdır. Siyasetin yapması gereken ise kolektif bir çalışma ortamı yaratmak, yanlışta ısrar etmemek ve doğru projeleri finanse etmek…

Yanlıştan ısrar eden, sorunları çözmek yerine zümrüsel çıkarlara odaklanan, karar almaktan korkan, liyakatlı kadrolara inanmayan, makam kaybetmekten ödü kopan siyasetçilerle ülkenin gideceği yer bataklıktır. Nitekim şu anda yaşadıklarımız bir bataklıkta debelenmek değil de nedir?

Hafta başından bugüne ısrarla bir noktaya dikkat çekmeye çalışıyorum. Sanayi bölgeleri ile ilgili doğru bir proje ancak bu kadar yanlış yönetilebilir. Ülke sanayicisinin faydasına olmayan ve bırakınız büyük yatırımcıları, küçük yatırımcıları yok edecek bir projede ısrar ediliyor

Bu ülkenin karar almaktan korkan yetkilileri ise topu Türkiye’ye atarak her türlü sorumluluktan kaçıyorlar. Üstüne de “ne yapalım Türkiye böyle istiyor” diyerek, kendilerini de baskı altında kalan zavallı siyasetçiler pozisyonuna sokmaktan hiç çekinmiyorlar

Konu net… Güvercinlik Organize Sanayi Bölgesi yıllardır bu ülkenin gündeminde. Kamuoyuna yansıması son derece doğru bir projeydi. Kıbrıs Türk sanayicisinin yapmadığı veya yapamadığı yatırımlar bu projenin ilham kaynağı olacaktı. Peki gelinen aşama öyle mi?

Türkiye’den gelecek olan sanayicilerle Kıbrıs Türk Sanayi yatırımcılarının rekabet etmesi mümkün değildir. Türkiye’de sanayicilere inanılmaz teşvikler uygulanmaktadır. Hele denizaşırı yatırım yapan sanayiciler çok ciddi imtiyazlara sahiptirler

85 milyonluk pazara hizmet veren sanayici ile ekonomik ambargolar altında ezilen, finansmana ulaşması zor olan, dolaylı vergilerle belli bükülen, ihracat şansı olmayan garibim yurdum sanayicisinin aynı şartlarda rekabet edebileceğini düşünmek, cinayet değil de nedir?

Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin savaş yıllarından bugüne zar zor ayakta kalan Kıbrıs Türk sanayisini bitirmek istediğine inanmıyorum, inanmak istemiyorum. Zira bu adım bugüne kadar atılan stratejik bir çok adımı, hamleyi yok hükmünde sayacak nitelikte

Bugün programda sizlere Güvercinlik Organize Sanayi Bölgesi için talep toplayan İzmir Sanayici İşadamları ve Yatırımcıları Derneği’nin hangi alanda kaç metrekare araziye talip olduğunu kalem kalem, firma firma açıklayacağım. Ülke sanayicisi de bu tabloyu ilk kez okuyacak

Türkiye’den gelecek olan yatırımcılar ülke yatırımcısının düşmanı değil. Gerek üniversite gerekse turizm yatırımlarında seviyeyi yukarıya çeken çok ciddi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yatırımcılar mevcut. Bir kriter dahilinde yatırımcıyı ülkeye davet etmek vatandaşlık görevidir

Önce bu alanlar belirlenir, Kıbrıs Türk sanayisinin yatırım gücünün üzerinde bir kriter konulur, devamında da yatırımcı ülkeye davet edilir… Bu son derece doğal, ülke ekonomisini kalkındıran, istihdamı artıran, devletin daha çok vergi toplamasını sağlayan çağdaş bir uygulamadır

Bu ülkenin yöneticileri böyle bir anlaşmaya nasıl imza atar, aklım almıyor… Başbakan buna nasıl izin verir, ülke sanayicisinin isyanına rağmen bu konu Türkiye cumhuriyeti yetkililerine nasıl doğru aktarılmaz, şaşkınım. Türkiye Cumhuriyeti devleti Kıbrıs Türkü’nün düşmanı değildir, bilakis en büyük müttefikdir

Şimdi oturup doğru karar verme zamanıdır. Siyasetçilerin anlatmaktan korktuğunu, Kıbrıs Türk sermayesinin Türkiye yetkililerine doğru anlatma zamanıdır. Böyle bir teamül oluşacaksa, bugün sanayici, yarın turizmci, ertesi gün müteahhitler, devamında toptancılar…

NOT: Tüm yatırımcıların ve iş dünyasının birlikte hareket etme zamanıdır, aksi felakettir Alttaki fotoğraf İstanbul, İzmir, Mersin Sanayici ve Yatırımcı İşadamları Derneği'nin Bakan Olgun Amcaoğlu ile yaptığı toplantının ardından üyelerine yaptığı duyuruyu gösteriyor. Duyuruda galeri, oto kaporta boya ve araç tamir atölyeleri için başvuru kabul ediliyor...