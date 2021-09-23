Hüseyin Ekmekçi yazdı: Halen öğretmen eksiği var...

Bir taraftan yaparken, başka taraftan bozma huyu eğitimde de devam ediyor. Bekirpaşa Lisesi, bu ülkenin en köklü okullarından biri. Şimdi bir çok alanda öğretmen eksikliği var; neden? Zira İskele’de kolej açıldı, öğretmenlerin bir kısmı oraya kaydı.

Çocuklar derse giriyor, öğretmen yok. Okulların ikinci haftası bitiyor. Bu arada 1.5 yıllık da bir ara verilmişti. Hiçbir eksik giderilmemişse, en azından öğretmen eksikliği giderilebilirdi. Sadece Bekirpaşa değil, bir çok okuldan farklı şikayetler gelmeye devam ediyor.

Tek sorumlu elbette Eğitim Bakanlığı değil. Bu alanda bir seferberliğe ihtiyacımız var. Çocuklarımız. Ağzımız dolu dolu diyoruz ya, “eğitim kesintiye uğramamalı”… Bunun için tek başına eğitim bakanlığının çabası yetmez. Devletin tüm birimleri de seferber olmalı.

Belediyelerin de okulların eğitime sorunsuz devam etmesi için büyük bir çaba ortaya koyduğunu biliyoruz. Temizlikten hijyene, merkezi hükümetin yetersiz kaldığı birçok alana belediye ekipleri koşuyor. Lojistik desteği belediyeler sağlıyor .

0-17 yaş arası vaka sayılarına bakıyorum her gün. Geçtiğimiz hafta bu rakamın ortalaması 30’du. Bu hafta dün itibarı ile bulaş 0-17 yaş aralığında 14 çocuğa düşmüş durumda. Sistemin nasıl çalışacağı belli. Madde madde okul yönetimlerine bildirildi.

Çocuklar okullarda değil, evde bulaş oluyor. Bu artık yadsınamaz bir gerçek. Denetimin evlerden başlaması gerekiyor. Özellikle okul yaşındaki çocuklar sürekli denetim altında. Haftada bir test ile okullara gidip geliyorlar. Bu da bulaş oranını azaltan başka bir gerçek.

Geriye organizasyon kalıyor. Çocuklarımızın okullara taşınmasından, okul içerisindeki duruma kadar. Burada da ailelerden öğrenciye, öğretmenden bakanlığa kadar uzanan bir yol var. Herkes görevini eksiksiz yapacak. Okula ulaşan öğrencilerin öğretmen bulamaması kabul edilemez .

KıbTek’te akaryakıt ihalesinde sına gelinirken, Bakan Arıklı bağımsız bir komisyon tarafından akaryakıt alımının yapılmasının maliyetleri aşağıya çekeceğine inanıyor. Yani Merkezi İhale Komisyonu değil, KıbTek’te bir kurul. Serbest piyasadan alım öneriyor

KKTC vatandaşlarının her alanda devre dışı bırakılması ise hükümet tarafından büyük bir maharetle sürdürülüyor. Son olarak Din İşleri Başkanı bir gecede vatandaş yapılarak adaya getirtildi. Bu alanda eğitim alan 300 civarında insanın onuru ayaklar altına alındı.

Yetmedi, bize yeni Meclis binası ve külliye yapılması karara bağlandı. Bu binaları çizecek kişi vatandaş yapıldı, apar topar. Ne düşünür buna onay veren bakanlar? Bu ülkenin yüzlerce eğitimli insanı bir işe yaramaz? Esas içe yaramayan bu kararları gözünü kırpmadan alanlar

Bu toplumun öncelikli ihtiyaçları bellidir. Ekonomi dibe vururken, sosyal adalet ortadan kalkıyor. Fakirleşme artıyor. Üretim girdileri çok pahalı. Rekabet ortamı yok. Ürettiğimizi pazarlamada sorunlar var. Boş vaatlerle zaman kaybediliyor, direk sorunlara müdahale edilmiyor .

Aşı kayıt sisteminde, aşı olmayanları sisteme giren ve para aldığı iddia edilen bir öZel şirket çalışan tutuklandı. Olay çok yönlü araştırılmalı. Bu işi neden özel bir şirket yapıyor ki? Sağlık Bakanı ve Başbakan da bu ilişkiyi sorgulamalı. Ortada yanlış giden ihale ilişkileri devam ediyor.

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23/09/2021 08:11