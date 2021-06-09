Hüseyin Ekmekçi yazdı: Halk ciddi anlamda karanlığa itiliyor

Ülke yangın yerine dönerken, sektörlerin hassasiyetleri göz ardı ediliyor. Sektör sektör ele alınması gereken yenilikler yerine, “Durun 3 ay sonra kurultay, beş ay sonra seçim var” denilerek, adeta halk ciddi anlamda karanlığa itiliyor.

Size bir örnek… Sanayi bölgesindeki işletmelerin elektrik giderleri 70 bin TL ile 350 bin TL arasında değişiyor. Hane halkı, 300- 500 TL elektrik giderlerine isyan ederken, üreten kesim yüksek girdi maliyetleri ile iflasa sürükleniyor, kimsenin umurunda değil

Güney Kıbrıs, ciddi AB teşviği (makine yenileme hibe projeleri de dahil) ile kendisini yenilerken, Kıbrıslı Türk bir üretici borçlanmak, döviz yükü, faiz yükü altında ezilmek zorunda. Ayrıca yüksek elektrik, su, gümrük girdilerini de ödemek zorunda

Kayıt altında olan her işyeri, bu şartlarda batmaya mahkum. Sürekli olarak yeni birileri işsiz kalırken, hükümetin tüm motivasyonu, seçim, kurultay ve yeni vatandaşlıklar. Pandemi ile ezilen bir halk topluluğuna daha nasıl kötülük yapılabilir?

Çalışma bakanlığı ortada yok. Suriçi’ndeki binaların bir üniversiteye devri ile meşgul. Bu ülke işçisinin yaşadığı sıkıntılar, zorluklar umurlarında bile değil. Sorsan, “E para nerde? Olmayan parayla kime ne destek çıkacağız” diyorlar. E size ne gerek var?

Çalışanı düşünen yok, üreteni düşünen yok, memurun parasından kesmek için niyet ortaya koyan bir yapı. Her şey küçülmeye programlı. Oysa, ülkeyi yönetenler hayal edecek, özel sektör her alanda üretecek, gelişim de istihdam da böyle sağlanacak, ama yok

Ülkeye kısa sürede 30 milyon Euro bir para girişi var. Bu kaynak, lüks ev ve araba alımlarında kullanılmış. Merkez Bankası, Mali Polis çok küçük bir zümrenin, büyük zenginleşmesinin peşine düşecek mi düşmeyecek mi?

Artık herkesin gözüne soka soka, ülke insanı ikinci sınıf hatta üçüncü sınıf vatandaş muamelesi görürken, kara paracıların, haksız kazanç sağlayanların hizmetçisi konumuna geliyoruz, hızla. İktidar da buna çanak tutuyor, yanarım yanarım buna yanarım

Kayıt dışı sanal bet yetmedi, şimdi de sanal para… Kayıtlı iş yapmayanlara çalışanlar “enayi” gibi vergisini öderken, her köşede kaçak yapılanmalarla yeni bir mafya örgütlenmesi gözümüz önünde gerçekleşiyor. Yapılması gereken, “yasal zemin”, ona bile cesaret yok

Siyaset de hızla ihale mafyalaşmasının, kara para mafyalaşmasının içerisine çekiliyor. İktidarda kalma adına, “sadece seçilmeyi” düşünenler, atılması gereken yasal adımlardan uzak duruyor. Ülke hızla geçtim İngiltere, Türkiye, Rusya, Afrika mafyasının arka bahçesi

İnsan olan utanır. İnsan olan bu ülkenin geleceğine bu kötülüğü yapmaz. Yasal düzenleme, adli makamların denetimi… Çok şey istenmiyor. Bu sanal yapılardan emir alan siyasetçiler dahi var. Bu sahte ilişkiler ile bu yapı sürdürülemez.

Vaka sayısı az, 50 bin doz aşı daha geldi. Toplumun yüzde 50’si aşılanma aşamasına getirildi. “Yönetmek için ortam hazır” derken kastımız da bu. Rakamlar “yönetin bu ülkeyi ve cennet yapın” diyor ama, siz halen “seçim” gaylelerinizle devam edin.

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09/06/2021 08:57