Hüseyin Ekmekçi yazdı: Hep yalan, hep dolan...

TÜKETİCİYİ TÜKETEN ZAM, DÖVİZ, FAİZ. HANİ PİYASADA FİYATLARI DENETLEYECEK KOMİTE KURULACAKTI? HEP YALAN, HEP DOLAN. YALANLARDAN BAŞKA BİR ŞEY YOK

13’ÜNCÜ MAAŞ ŞİMDİDEN TÜKENDİ. GERİ KALAN TAKSİTLER, PEŞİN ALINAN MAAŞLAR, KREDİ KARTI BORÇLARI DERKEN… MAAŞI DA ENFLASYON YUTTU. KAMU ÇALIŞANINA MÜJDE FALAN DEĞİL MAAŞ. ÖZEL ÇALIŞANI ZATEN HA VAR HA YOK, KİMİN UMURUNDA

Bir kamu düzeni düşünün ki, çalışanına bir ayda 1 milyar 300 milyon TL maaş veriyor ama, yeni yıl öncesi, enflasyonun yüzde 120’lerde seyrettiği bir ortamda, engellisine ve sosyal yardım alan yani paraya en çok en çok ihtiyacı olan kesime sadece maaş müjdesi veriyor

Bununla övünen kamu maliyesi, 31 Aralık’a kadar 3 milyar TL civarında maaş ve 13’üncü maaş ödeyeceğini büyük bir gururla duyuruyor. Kamu çalışanına ödenecek kaynağın da piyasaya düşeceğini kanal kanal gezerek ballandıra ballandıra anlatıyorlar

Hangi piyasa? Kuzey? Güney? Avrupa? Yahu, kamu çalışanlarının önemli bir bölümü enflasyonla mücadele ediyor. Yetmedi, döviz krizi ile mücadele ediyor. Faiz lobisi hepimizi yutuyor. Bir eli yağda, bir eli balda bir kesim mi kamu çalışanı da tık maaş, tık piyasa para dolacak…?

13’üncü maaşı, enflasyon yutalı çok oldu. Maaşın gideceği yer belli. Dolayısı ile, hükümeti oluşturan üç iktidar partisi, belli ki memleketteki enflasyondan, piyasadaki daralmadan, yaşanan zorluklardan, göçten, bölünen ailelerden pek de haberdar değil

Emeklilerin de durumu farklı değil bu ülkede. Dağılan aileler, her biri tarafa savrulan evlatlar… “Yemedim yedirdim, giymedim giydirdim” tayfası emeklilerimiz bizim. Aldığını da paylaşan… Memlekette yanan yangını görmezden gelmek için ancak başbakan, bakan, iktidar milletvekili olmak gerek

Ha bir de borçlar var tabi. Baktınız mı ödenemeyen kredilere? Kredi kartlarına? Peşin çekilen maaşlara? Velhasıl, hükümetin zenginlik ve refah olarak anlatmaya çalıştığı maaş ve 13’üncü maaş aslında enflasyon canavarının açtığı kuyuda kaybolacak

Tabi bu işin kamu bacağı. Ya özel sektör? Özel sektör çalışanları bırakın 13’üncü maaşı 21 Aralık Perşembe gün almayı, yani bugün… 31 Aralık’a kadar maaş alacak mı hepsi, o bile belli değil. Ağzını açan, bolluk ve refahtan bahsediyor da, o refah nerede biri çıkıp söylesin

Piyasayı daha ucuz yapacak tek bir tedbir duydunuz mu? Esnafı daha da rahatlatacak, kolay ödenebilir bir kredi? Döviz fiyatlarında düşüş? Özel sektörde üretim ya da işçi bacağı için tek bir iyi haber geldi mi 2023’de? Duyan ya da gören oldu mu?

Ağzını açan “tüketiciyi rahatlatacak tedbirlerden” bahsediyor. Her hafta piyasadaki fiyat terörünü ortadan kaldıracak bir komiteden bahsediliyor. Ne komite kuruldu, ne denetim var ne de bu piyasanın ucuzlayacağı.. Bildiğiniz “tüketiciyi tüketen yalanlar” deryası siyaset…

Üzerinde andrez oynadığınız tüketici de biziz. Herkes kendi kazancı veya haklı pozisyonu üzerinde duruyor. Peki ya tüketici? Buna kim kafa yoracak. Günden güne eriyen bir halk topluluğu, “kaçan kurtulur” projesini devreye koydu

Ne göçten rahatsız oluyor hükümet, ne de ülkemize yönelen karşı göçten. Biz memleketimizi toparlayalım, ekonomiyi düzeltelim, sokaktaki terörü bitirelim dedikçe, suça suç katan, hayatı daha da zorlaştıran göç dalgası devam ediyor, hükümet bunu da seyrediyor

Olanı biteni anlatmaya, memleketi birlikte yorumlaya devam edeceğiz. Bizi üretim kurtaracak, dayanışma kurtaracak, liyakat kurtaracak. Umarım bir gün bu ülkeyi yönetenler, “sil baştan” ayağa kalkmak için adım atmaya hazır olur.