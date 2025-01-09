Hüseyin Ekmekçi yazdı: Herkes dilediği gibi suç işleyebileceğini zannediyor

ŞİDDET OLAYLARI SIRADANLAŞTI… HERKES DİLEDİĞİ GİBİ SUÇ İŞLEYEBİLECEĞİNİ ZANNEDİYOR. EMEK SUÇLU İTHAL EDİYORUZ… POLİSE DE YAZIK, YARGIYA DA, GARDİYANA DA

MAĞUSA’DA PAKİSTANLI ÇİNLİDEN ARAÇ İSTİYOR… GİRNE‘DE AZERBAYCANLI 59 YAŞINDAKİ ÇİNLİ KADININ EVİNİ SOYUYOR… BU ADA BİZİM CENNETİMİZDİ, ŞİMDİ SUÇ ÇETELERİNİN CENNETİ… YAZIK DEĞİL Mİ BİZE?

Memlekete bakar mısınız? Son 48 saatte iki olaya dikkat çekeceğim… öyle iki olay ki; ülkenin içerisine düştüğü batağı gösteriyor. Her isteyenin istediği suçu işleyebileceği bir ülke olamayız. Kendi ülkesinden huzur için kaçanların huzurumuzu bozmasına izin veremeyiz

İlk olay… Pakistanli Qisar Mehmood… Mağusa’da yaşanıyor bu olay… Mehmood, bir Çinli patronun yanında çalışıyor. Patronunu tehdit ediyor ve 500 bin dolar istiyor… tehdit ederken de, şu ifadeleri kullanıyor: Ya bana 500 bin dolar verirsin, ya da seni ihbar ederim

İhbar konusu ne? Çinli patron ne iş yapıyor? Çinli patron ne kadar kazanıyor da, Pakistanlı Mehmood içerisinden 500 bin dolar istiyor? Çalışan Pakistanlı tutuklanıyor da Çinli patronun bu parayı nasıl kazandığını merak eden bir muhasebe, maliye sistemimiz ne yaptı?

Düşünsenize, ülke bu kadar rahat bir yer. Kendi ülkesindeki savaştan, iç savaştan, baskıdan, kısıtlı özgürlüklerden, hukuktan kaçıp ülkemize gelenlerin bu kadar rahat ve korkusuz suç işlemeleri beni çıldırtıyor… neyine güveniyorsun? Sınır dışı edilmekten korkmuyorlar…

Yaşananlar bunla bitse iyi… dedim ya, bu ülkede suç işleme özgürlüğü var. Bizler naif, sevecen insanlarız. Polisimiz de öyle… Yargımız da… Başımıza vursalar, önümüzdeki ekmeği alabilirler. Bir yanağımıza tokat aysalar, hemen diğerini de döneriz… öyle saf, öyle soğukkanlı

Bir diğer olay Girne’de… İsmi Sahib Rahmanlı… Girne’de yaşayan 59 yaşındaki Çinli bir kadının evine giriyor, gizlice… Kadını sandalyeye bağlıyor.. Başına poşet geçiriyor… Darp ediyor, eziyet çektiriyor.. 59 yaşındaki kadına ölüm korkusu yaşatıyor, soğukkanlı…

Üstelik girdiği ev bir apartman dairesi… Korkmuyor.., Günün sonunda da 28 bin dolar parayı da çalıyor… Çinli kadın polise gidiyor ve hem parasını hem ziynet eşyalarını çalan Sahib Rahmanlı’yı şikayet ediyor… Rahmanlı tutuklanıyor, şimdi kodeste

Mağusa’da Çinli patrondan 500 bin dolar isteyen, tehdit eden Mehmood Pakistanlı, adada misafir. Girne’de 59 yaşındaki kadının evine girerek parasını çalan, kafasına naylon geçiren Sahib Rahmanlı, Azerbaycanlı… Öyle rahat, öyle geniş… Sanki babalarının memleketi…

İşin özeti değil değerli dostlar, bizim cennet ada dediğimiz ülkemizi, birileri ısrarla ve inatla hesaplaşmaların, kan davalarının, şiddetin merkezi haline getirilmiş durumda. Gerçek şu ki bunu önlemek için mevcut yasalar dışında hiçbir tedbir alınmıyor…

Kendi şiddet kültürüyle adaya gelen onbinlerce insan, ne zaman nerede kimin başına çorap ölecek belli değil. Yine Ada’ya nereden girdiği belli olmayan yüzlerce silah şiddet eğilimli, hesaplaşma planları yapan kişilerin elinde… Ülkemiz böyle bir noktaya evrildi. Yazık…