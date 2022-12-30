Hüseyin Ekmekçi yazdı: Hükümet 2022’yi Akaryakıt Zammı İle Tamamladı

HÜKÜMET 2022’Yİ AKARYAKIT ZAMMI İLE TAMAMLADI. HAZIRLANIN, 2023’DE YÜKLÜ BİR KIB- TEK ZAMMI İLE HEPİMİZİ BİR GÜZEL KUCAKLAYACAKLAR

AVRUPA’DA ENFLASYON YÜZDE 20’LERE TIRMANDI, TÜRKİYE’DE DEVLET YÜZDE 80, BAĞIMSIZ KURUMLAR YÜZDE 180 DİYOR. KKTC’Yİ VARIN SİZ HESAPLAYIN

Akaryakıta “fiyat ayarlaması” adına, zamla kapatıyoruz eski yılı. Bugün yenilsin içilsin, yarın devam etsin yeme içme, Pazar durmasın, su gibi aksın içki, sönmesin mangal. Ocak 2023’e ne kalır bilmem, bildiğim tek şey 2022’den çok daha zor bir yıl olacağı

Sadece Türkiye için değil, Avrupa için de zor bir yıl olacak. Sorun şu ki, biz TL kazanıp, döviz harcıyoruz mecburen. Burada hayat kendini “dövize” endekslemiş ama maaşlar TL, alın teri ucuz, hayat pahalı. Bu yıkıcı etki altında debelenip duruyoruz

Almanya’da 10,9 olarak belirlenen enflasyon, Fransa’da yüzde 6 civarı. Avrupa’da enflasyon yüzde 23’lere kadar yükselmiş durumda. Bunun etkisi ile mücadele etmeye çalışıyor Euro kullanan ülkeler. Artık, her şey daha pahalı, maaşlar da buna göre dizayn ediliyor

Düşünün, Güney Kıbrıs’ta Ekim sonu enflasyonu yüzde 10. Buna rağmen akaryakıt yüzde 31.6, ona bağlı olarak enerji fiyatları ise yüzde 62 oranında arttı. Girdi fiyatları durmadığı gibi, iğneden ipliğe yakıt ve elektrik girdileri nedeniyle her şey daha pahalı oluyor

Türkiye’de rakamları son dönemlerde ciddi tartışma konusu olan Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamını yüzde 80 olarak açıkladı. Akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise Ağustos ayı itibarıyla yıllık enflasyon oranını yüzde 181,37 olarak açıkladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde durum nedir? Her halükarda, Türkiye’den daha fazla etkileniyoruz. Türkiye’deki bir vatandaşa oranla en az yüzde 20 daha fazla enflasyonun etkisi altındayız. Üstelik, Türkiye TL- döviz dengesine karşı politikalar uygularken, biz bu denklemde yokuz

Türkiye’nin hibe ve desteği ile, Türtkiye’nin uygun gördüğü alanlara yatırım ve düzenlemeler, hibe ve destekler sağlanırken, KKTC devleti, “ancak da maaş ödediği” için, kendi insanı için neyin doğru neyin yanlış olduğuna dahi karar veremiyor

Mega projeler var ülke için. KKTC kendi ev ödevini dahi yapamıyor. Kamulaştırmayı dahi beceremeyen, becerse dahi o alana 3 kuruş kaynak aktaramayan bir yapı var. Maalesef kurumları ile birlikte çöken bir kamu yapısı var

Son derece zor, dünyayı da etkisi altına alan bir yılı geride bırakırken, 2023’e dair yine tek dayanak, Türkiye tarafından KKTC bütçesine yapılacak yardımlar, aynı zamanda KKTC’ye yapılacak yatırımlar. Maalesef ülkenin geldiği durum budur

Elbette Türkiye, KKTC’nin kalkınması için adım atacak, işbirliği yapacak, bundan gurur duyulacak. Ancak, KKTC’nin kendi kaynakları ile, kendi halkına ilaç dahi alamayacak duruma gelmesi, bu ülke insanının ayıbıdır, kimse de bundan utanıp, üzülmemektedir. Yazık

Şimdi düşünün, 400 milyon TL tahsilat yapan bir Kıb- Tek var. 320 milyon TL yakıta gidiyor, 30 milyon TL maaşa, Aralık’ta bir 30 daha ekleyin. Kalan 20 civarı ile borçlara ve piyasa alımlarına. Elektriğin yüzde 50’sini üretip, AKSA’nın ürettiği yüzde 50’yi de satarak tahsilatını yapan bir kurum

AKSA, her ay 180 ile 200 milyon TL civarı bir fatura kesiyor. Yukarıdaki hesapta, Kıb- Tek, AKSA’nın da ürettiğini satıyor, tahsil ediyor ama AKSA’ya tek kuruş ödeme yapamıyor. Üstüne her yakıt krizinde AKSA depolarında olanı da sömürüyor

Bu tablo nedir bilir misiniz? Hani yakıt fiyatları da arttı ya… Güney Kıbrıs’ta yapılan ama ülkemizde yapılmayan enerjiye zam artık kapıdadır. Kamu maaşı, asgari ücret arttı ya, göreceksiniz, Kıb- Tek, yüklü bir zamla 2023’de hepimizi kucaklayacak

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30/12/2022 08:03