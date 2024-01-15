Hüseyin Ekmekçi yazdı: Hükümet nerde? Paylaşımda, kavgada… Vatandaş yalnız

YOLSUZLUKLA MÜCADELE EDEN VE KAMU KAYNAKLARINI KORUYAN BİR YARGI MEKANİZMASI EN BÜYÜK BEKLENTİM. KÖTÜ YÖNETİMİN EN BÜYÜK DÜŞMANI ADALETTİR…

YENİ MAAŞ YÜKÜ İLE KÜÇÜK İŞLETMELERİN YAŞAMASI MÜMKÜN DEĞİL. TEMMUZDA 35, OCAKTA 40 BİN TL… HÜKÜMET NERDE? PAYLAŞIMDA, KAVGADA… VATANDAŞ YALNIZ

Zaman zaman “acaba kendimi mi tekrar ediyorum?” endişesi taşırım. Ülke sorunlarının tamamının çözülmesini beklemem. Ama adil bir yönetim, yönetenlerin ülkeyi düşündüğü bir hükümet, arsızlık ve yolsuzlukla mücadelede halktan yana geri adım atmayan bir yargı mekanizması beklerim

Maalesef, bizim ülkemizde dingil kırıldı, zemberek koptu. Yolsuzluk ve hırsızlık kamunun her zerresine işledi. Kamuda rüşvet ödemeden normal sorunları bile çözmek imkansızken, bir de parayı ödeyenin her istediğini yaptırdığı bir ortam olduğunu artık herkes biliyor

Bir ülkede adalet ölürse, her şey ölür. UBP- DP- YDP hükümeti kendi içerisinde kavgaya başladı. Birbirilerinin kuyusunu kazmak için, parti başkanları birbirilerini satmaya başladı bile. Herkes gücü oranında diğerinin kuyusunu kazmakla meşgul

Yetmedi. UBP içerisinde başka bir kriz var. DP içerisinde “sen çaldın, ben kaldım” kavgası.. YDP içerisinde de Erhan Arıklı’ya yönelik öfke büyüyor. Başta Talip Atalay… Her an YDP’den istifa eder, ya da karşı bir hareket başlatırsa hiç şaşırmam, kulisler hareketlendi, Talip hoca da gizlemiyor

“Zengin toprakların, fakir bekçileri olmayacağız” diye yola çıkan YDP liderinin son mal varlığı açıklamasını okudunuz değil mi? Sadece KKTC’de değil, Türkiye ve Kazakistan’da da maşallah… Fakir bekçiler ise oy vermeye ve bu zenginliği desteklemeye devam edecek

Asgari ücret belirlendi. Brüt 27 bin 587 TL, net 24 bin. Vatandaşlar, daha Ocak sonu zammını almadılar ama, hissedilir derecede fiyatlar katlanmaya devam ediyor. 2024 bütçesi 17 milyar TL ekside. Daha hükümet bu açığı nasıl kapatacağını bilmiyor

Biz bekliyoruz ki, bu tabloda hükümet özel sektöre teşvik açıklasın, destek versin. Memleket, 10-12 zengin işletme sahibinden ibaret değil. Bu ülkede binlerce küçük işletme, 8-10 personel ile ayakta kalmaya çalışıyor. Bu yükün altından nasıl kalkacaklar?

Türk lirası günden güne daha çok erimekte. Bu ülkedeki her maliyet, döviz üzerinden. Hesabınızı döviz üzerinden yapacaksınız ama malınızı TL üzerinden satacaksınız. Hükümet maalesef, üzülerek söylüyorum, “paylaşmakla” meşgul olurken, siz işletmenizi ayakta tutacaksınız

Bankadan borçlanarak pandemi dönemini geçiren işletmeler, şimdi ne yapacak? Bu faiz yükü ile bir işletmenin borçlanması mümkün mü? Döviz borçlanmak olası mı? Personel durdurmadan bu maaş yükünün altından kalkmak mümkün mü?

Bugün asgari ücret bir işletme için 30 bin TL maliyet demek. Temmuz ayında bu maliyet ne olacak? Seneye Ocak ayında asgari ücret 40 bin olmayacak mı? Hükümet nerede? Ya birbiri ile paylaşım kavgasında, ya dosya takibinde, ya parti içi iktidar kavgalarında

Öyle bir dönemden geçiyoruz ki, Türkiye’nin bütçeye katkı yapmasını beklemeden adım atmak gerekiyor. Hükümet üyeleri, vergi kaçıranları biliyor ama her davetlerinde kurdelenin ucunda, masanın başında, iş takibinde en önde. Utanıyorum artık…

Üreten herkes büyük bir yıkım içerisinde. Acemi maliye bakanı Aralık ayında zaten peşi sıra zamlara neden olmuştu, şimdi asgari ücret nedeniyle marketlerden başlayarak her tarafta etiketler değişiyor. Et artık daha pahalı, süt, su, elektrik, hıyar domadez… belediye vergileri, devlet alacakları

Devlet kendi açığını kapatmak için zaten vergi verenlere saldırmaya devam edecek. Vergi kaçakçıları ile, kaçak yaşam ile, kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmeyecek. Olan yine, dar gelirli vatandaşlara, küçük işletmelere olacak. Yazık değil mi kaybolan yıllarımıza?

Ekonomiyi yönetmekten aciz olanlar, toplumun gözü önünde soyguna durdular. Böyle dönemde devlet yoksa, ne zaman olacak? Gidenler gidiyor, yerine gelenler ülkeyi ne hale getirdi ortada. Ne yapalım vatandaş olarak? Eşek yükü maaş alanlar memleketi iyi yönetmeleri için yalvaralım mı?