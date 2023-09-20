Hüseyin Ekmekçi yazdı: Hükümet özel sektör girişimi ile bu sorunu ortadan kaldırabilir

HERHANGİ BİR GENCİN BU ŞARTLARDA EV SAHİBİ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL. HÜKÜMET ÖZEL SEKTÖR GİRİŞİMİ İLE BU SORUNU ORTADAN KALDIRABİLİR

BİR EVİN YAPIMI İÇİN METREKARE MALİYETİ 700- 800, KONFORUNA GÖRE BİN STERLİN ARASINDA DEĞİŞİYOR… KENTLERDE GENÇLERİN EV ALMASI İMKANSIZ, KÖYLERDE DE YAPABİLENE AŞKOLSUN

Hükümetin, elbette devletin tüm kurumları ile birlikte Kıbrıslı türklerin barınma hakkına yönelik ciddi bir politika geliştirmesi kaçınılmazdır. Bu politika içerisinde devlet ve özel sektör ciddi bir işbirliği yapmak zorundadır. Bu ülke gençliğine ödenmesi gereken bir borçtur

Hem bu ülkede siyaset yapan, hem bu ülkede müteahhit olarak, mimar, mühendis olarak görev yapan bu ülkenin gençlerine çok şey borçlu. Bu borçu ödemek için, doğru bir model, güçlü bir alt yapı, her şeyden önce sürdürülebilir bir sistem kurmak zorundayım

Bugün ülkede ihtiyacı olan genç sayısı 10 bin. Babası işletme sahibi olmayan bir gencin doğal akışında ev sahibi olması mümkün değil. Köyde yaşayan bir gencin parasıyla ev sahibi olması artık mümkün değil. İstersen arazi bedava olsun, inan bana mümkün değil

Hesap ortada., İsterseniz bir Karpaz köyünde.., Fark etmez. Ülkede maliyetler aynı. 1 metrekare nasıl yaparsanız yapın, 700- 800 sterlin ile konforuna göre 1000 sterlin arasında değişiyor. Basit bir Köyevi arsa parası düşünce, 100 bin sterlin, başkentte 80 metrekare bir apartman dairesi 80 bin

Arsaydı, demirdi, çimento, işçilik, seramik, güvenli elektrik malzemeleri, içinin döşemesi derken, 2+ 1 daire 55-60 bin bandında seyrediyor. Bu şartlarda ülke gençliği ev sahibi olamaz. Bunun için aileler bölünüyor, gençler adayı terk ediyor

Ya ülke olarak gençlerin kolay ev alabileceği formüller üzerinde çalışılacak, ya da bu ülkeyi terk etme devam edecek. Bunun için Müteahhitler Birliği bir formül üzerinde çalışıyor. Kooperatif kuruldu, sermayesi yatırıldı, hükümetin adım atması bekleniyor.

Önce kabaca anlatayım; köylerde bölgelerin özelliklerine göre yöresel mimarilerle evler çizilecek. Arsa devletten, ciddi muafiyetlerle kurulan kooperatif her türlü muafiyete ulaşacak. Uzun vadeli krediler verilecek, aynı zamanda da bu kredilerin faizleri başka bir fondan desteklenecek

Şimdi süreci bir anlatayım. Müteahhitlerin ortak olduğu bir kooperatif kuruldu. Kentsel dönüşüm ve sosyal konut ihtiyacı bu adımın ana fikri. Kentlerde. İr çok alan artık eski kaldı. Buralarda yatay ya da dikey büyüme ile eski yalılar ortadan kaldırılacak. Hak sahipleri mağdur edilmeyecek

Araziyi devlet verecek, malzemede ciddi muafletler sağlanacak. Bu tabloda, 80-100 metrekare apartman daireleri 35 bin sterlin civarında mal edilecek. Şehirlerde apartman, kırsalda ise 100-120 metrekare arasında ev projesi çalışılacak. Ada yapısına uygun olacak.

Sürdürülebilir, içerisinde rant olmayan, gençlerin ev sahibi olmasının partizanlıktan arındırıldığı bir yapı kurulması kaçınılmazdır. Ya bunu başaracağız, ya da bir süre sonra devletler arası anlaşma ile TOKİ gelecek. Öncelikleri biz değil, o anlaşma belirleyecek.

Devlet sosyal konut arsasını verse dahi, gençlerin ev sahibi olabilmesi mümkün değil. Zaten artık köylerde sosyal konut arsaları satılan ve üzerinden para kazanılan bir rant aracı oldu. Bu anlayışı da ortadan kaldıracak bir denetim mekanizması mümkün

“ Maliyetin metrekarede en fazla düşeceği rakam 800 sterlin civarı. Devlet- Özel işbirliğinde bu rakam 400 sterline çekilebilir” diyor Cafer Gürcafer. Müteahhitler Birliği Yapım, mimar mühendis odaları da çizim konusunda uzlaştı. Bu konuda bir yarışma açılmış durumda. Kültür, imar, doğal doku yanında, kalkınma da öncelikli olacak.

“Faiz farkı fonu” bu projenin kilit sistemi. Gençler borçlanacak, faiz noktasında bu fon gençleri yüzde 60- 70 oranında destekleyecek. Yabancılara mal satışından elde edilen tapu devir harcındaki yüzde 12’lik verginin yüzde 6’sı bu fonu besleyecek. Formül bu

Gençler ana parayı ödeyecek, kooperatif yüzde 2– 3 karla çalışacak, devlet kooperatife ciddi muafiyetler sağlayacak… Kabaca sistem böyle kurulacak. Kısa vadede 10 bin konut ihtiyacı saptanmış durumda. Dipkarpaz’dan Yeşilırmak’a kadar. Yerinde yerleşim ise ana hedef

Hemen aklınıza “alan zaten satacak” fikri gelebilir. Benim geldi. 10 yıl boyunca bu evler hiçbir şekilde satılmayacak, kiralanmayacak. Bunun için de ciddi bir denetim mekanizması kooperatif- devlet işbirliği ile oluşturulacak. Partinzalıktan arınmış bir yapı kurulacak

Sosyal Konut Birimi Yasası değişim istiyor. Yasayla Tespit Komisyonu yeniden yetkilendirilecek. Kamu İhale Yasası, Vergi Yasası gibi yasalar ve tüzüklerde de ciddi düzenlemeler gerekiyor. Bunlar yazıldığı anda, müteahhitler ve mühendisler hazır…