Hüseyin Ekmekçi yazdı: Hükümet Yine İhaleleri Üzerinden Birbirine Düştü

DEVLETTEN 40 BİN DOLARA MAL KİRALA; DÖN BU MALI 750 BİN EURO’YA BAŞKASINA KİRALA. EVRAKLARI DA DEVLET ONAYLASIN VE SEYRETSİN. GERÇEKTEN DEVLET MALI DENİZ…

HÜKÜMET YİNE İHALELERİ ÜZERİNDEN BİRBİRİNE DÜŞTÜ. BAHANE “İCRAAT YAPAMIYORUZ” OLSA DA ASLINDA TEMELİNDE YATAN BELLİ: “SÖZÜMÜZÜ TUTAMIYORUZ”. HALKA DEĞİL HA… İHALECİLER SİZİ

Bu memleketin her kuruşu çok kıymetlidir. Maalesef, kamunun kaynakları geçmişte de, bugün de har vurulup harman savrulmak için adeta yağmalanmakta. Oysa, devleti oluşturan kurumların buna izin vermemesi gerekir, bir çok makam bunun için vardır

Şu anda, gerekli- gereksiz birçok sözleşme ile kamuya insan yığılmakta. Hepsine de bir kulp, bir gerekçe bulunmakta. Birçok bakanlığın koridoru, danışmandan geçilmiyor. O iş, bu iş derken, ortada bir iş falan da göremedik ama, ballı sözleşmelerle yüksek maaşlar havada uçuşuyor

Bir önceki, bakanın imzaladığı sözleşmeyi, gelen başbakan- bakan da uzatıyor. Böylelikle, “proje başı” sözleşmesi imzalananlar, devletin sırtında kambur, üstelik birçoğu sadece UBP kurultayından, UBP kurultayına uğruyor

Sadece maaş- maaş sömürülmüyor bu ülke kaynakları. Bu devletin malları var. Bu mallar üzerinden elde ettiği gelirle var. O tesisler bize emanet, geleceğe devredeceğiz. Sadece Kıbrıslı Türklerin de değil, bu adanın ortak malladırlar

Buna en güzel örnek Palm Beach Otel, Rum’dan kalma, hazine malı. Taşınmaz Malları Kiralama ve Değerlendirme Tüzüğü kapsamında, yıllık kira bedeli 40 bin dolara, yanlış okumadınız 40 bin dolara, bir daha okuyun diye yazıyorum, koca otel 40 bin dolara Sözer Özel’e kiralanmış

Sözer Özel, yurt dışında yaşayan, ismini sadece KTHY krizlerinde duyduğumuz, ülkeye hiçbir yatırımı olmayan, vergi ödemeyen, istihdam yapmayan bir abimiz. Yapmak zorunda da değil. Peki, devletten, Palm Beach’i 40 bin dolara neden kiralamış?

Basit… Devletten o kocaman leb-i derya oteli, hayatının geri kalanında taş üstünde taş koymadan, milyon TL’ler kazanmak için kiralamış. Biraz işletmeyi falan denemiş, olmamış tabi. Sonra, Erbil Arkın’ı bularak burayı kiralamış .

Yanlış okumadınız, leb-i derya oteli devletten neredeyse bir oda parasına kiralamış; dönmüş orayı bir başka yatırımcıya kiralama rahatlığını göstermiş. Sıkı durun, kaça biliyor musunuz? 750 bin Euro. Bir daha okuyun, 750 bin Euro, ezberleyin hatta, 750 bin Euro…

Haliyle, devlet malı deniz, yemeyen domuz… Palm Beach, aslında hepimizin ortak malı olan ve her bir kuruşlu devletin kasasına gitmesi gereken bir değer. Ama, adeta Rum’dan Sözer Özel amca için alınmış. Yok yok, o dönem hep birlikte çökülmüş desek daha doğru

1996 tarihinden, 2045 yılına kadar, bir ömür velhasıl, adeta aile mülkü yapılıyor. Kumarhane izni de veriliyor. E deniz kenarı desen, Mağusalı’nın denizle buluştuğu tek yer. Rumların en sevdiği yer. Yani para kazanmak için daha iyisi olamaz herhalde. En azından bu kadar kolay olamaz

Buraya da dikkat edin lütfen. Sözer Özel burada yaşamıyor. 40 bin dolara bir mülk kiralamış. Dönmüş o mülkü işletememiş, 750 bin Euroya bir başkasına kiralamış. Devletin de bu olan bitenden haberinin olmaması imkan ve ihtimal dışı değil

Neden? Sözer amca, her yıl başı, sözleşmesi gereği devlete 40 bin dolar yatırıyor (biraz artmış olabilir). Sonra, Erbil Arkın ile imzaladığı kira sözleşmesi gereği, ki o sözleşme de devlette mevcut; 750 bin Euro alıyor. Sonra devlete 75 bin Euro stopaj yatırıyor

Belgeler orada, adresler orada, sözleşmeler orada. Bu devlet, 20 senedir, “Yahu benim 40’a kiraladığımdan kazandığım stopaj daha fazla. Nedir bu film?” diye sormaz mı kendine? “Enayi miyim ben? Demez mi? Buna nasıl göz yumar?

Sözer Özel’e kiralanmasına karşı değilim, yanlış anlaşılmasın. Ama dedim ya, bu ülkenin her bir kuruşu çok kıymetlidir. Kamu eliyle kişileri servet sahibi yapmak yakışır mı bu fakir devlete? Ve neden seyrediliyor bu durum aylardır, yıllardır.

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26/09/2022 08:45