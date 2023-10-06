Hüseyin Ekmekçi yazdı: Hükümetten bir günde iki önemli karar

HÜKÜMETTEN BİR GÜNDE İKİ ÖNEMLİ KARAR: VODAFONA’A KIYAK, MAĞUSA’YA İLAHİYAT… İKİSİNDE DE AYNI GEREKÇE: KAMU YARARI

HEM ŞİRKETE ÖZEL İHALE, HEM ŞİRKETE ÖZEL ÖDEME ŞEKLİ, HEM DE ŞARTNAMEYE RAĞMEN 22 GÜN ÖNCESİNDE 4.5 G’YE BAŞLAMA İZNİ. GEREKÇE: KAMU YARARI… ANLAŞILDI

Hükümet, maşallah, her şaibeli karara imza attığında resmi gazete kararlarında, “kamu yararını düşünerek” diye bir ibareye rastlarız. Kamu yararını düşünerek imam hatip dengi ilahiyat koleji, kamu yararını düşünerek özel şirketlere özel kıyaklar…

Maşallah, son bakanlar kurulunda hükümetimiz yüne kamumuzu düşündü. Mesela kamuyu düşünerek Mağusa’ya ilahiyat koleji yapılması için mevcut eğitim bakanını görevlendirdi. Tam zamanıydı. Mağusa’da tarihi okullar bir bir dökülürken tam da zamanıydı…

Mağusa TMK, tarihi Namık Kemal Lisesi… Hayal edin… Kıbrıslı Türklerin aydınlık yüzü kimler kimler bu okullardan mezun oldu. Mağusa çağdaş yeni bir okula hasretken, atılması gereken adım İlahiyat Koleji mi? Hükümetin bu zavallı çaresizliği artık mide bulandırıyor

Tıpkı KKTC isminin değişmesi gibi. Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında, mahallenin zavallı çocuğunun başını okşar gibi adımızı değiştirdi. Tarihe devletimizin isim babası olarak geçecek. Olaydan habersiz KKTC makamları sabah akşam yeni ismi savunmak zorunda kaldı

Aynı bakanlar kurulu, milli işlerden vakit buldu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın önerisi ile “kamu yararını” gözeten bir karar aldı. Kamu yararı. Vallahi, billâhi, tillahi yalan. Kamu yararı falan da yok. Bildiğiniz “şirket” yararı. Vodafone ihale kıyağı sağlayanlar son görevlerini de yaptı

Süreci hatırlayalım… Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, 22 Eylül 2022 tarihinde 4.5 G teknolojisi için frekans ihalesini duyurdu. Hem KKTCELL hem de Vodafone yani Telsim’i davet etti. Fiyatı yüksek bulan Vodafone Telsim ihaleye katılmadı

Yetmedi, KKTC devletini “ben uluslararası şirketim, KKTC’den ayrılırım” diye de tehdit etti. Mahkeme, rekabet kurulu aracıyla ihaleyi durdurmayı denediler. Olmadı. KKTCELL ihaleyi kazanarak 4.5 G teknolojisini ülkeye getirmek için yatırımlarını tamamladı

KKTCELL, 3 Kasım 2022 tarihinde yapılan ihalede tek katılımcı oldu. Lisans ihalesinde iki frekansa sırasıyla 16,5 milyon dolar ve 8,3 milyon dolar artı KDV ekleyerek peşin ödedi. Şirket banka kredisi kullanarak faiz yükü ödemesine girdi

O arada ne oldu? Vodafone ülkeden kaçmadı. Kendine özel bir şartname yazdırdı, kendine özel bir ihale düzenlemeyi başardı. Kendine özel bir faiz belirledi. İstediği şartlarda ihaleye tek başına katılarak “rekabet olsun KKTCELL tekel olmasın” mantığının arkasına saklanıldı

Ve beklenen oldu. 27 Aralık 2022 tarihinde sadece Vodafone için Bakanlar Kurulu kararıyla şartname çıkarıldı. İlk ihaleden farklı bir ihale süreci yaşandı. Vodafone ihaleye katıldı. 15.5 milyon dolar bedelle ihaleyi aldı. Kısacası ne istediyse hükümete yaptırdı

3 milyon dolar peşin ödedi. KKTCELL toplam 24.8 milyon doları KDV’si ile peşin ödemişti. Vodafone ödemede de kolaylık aldı, şartname oyunu ile. 3 yıl sonra ödemeye başlamak koşuluyla gelirlerinin yıllık yüzde 5’lik kısmını geçmeyecek şekilde ödeme başlayacak… Suyundan da koy…

Esas bomba ne? Dün Apar topar bir bakanlar kurulu kararı ile, önüne de “kamu yararı için” ibaresi eklenerek Vodafone’un 4.5 G’ye geçmesi 22 gün öne alındı. Oysa aynı şartnamede Vodafone 28 Ekim’de 4.5 G hizmeti vermeye başlayacakken. Hem özel şartname, hem özel şartnameye aykırı tek şirket lehine kıyak…

KKTCELL avukatı değilim, maşallah bana da ihtiyaçları yok. Programımıza sponsor olmalarıyla da alakası yok. Ama iki farklı şirkete yapılan iki farklı muameleyi görmemek için kör olmak gerekir. Konu rekabet mi? Bu ödeme şartlarında bir çok yerli iş insanı da bu alana yatırım yapabilirdi

Ev- ofis internet sağlayıcıları da hem KKTCELL, hem Vodafone karşısında mağdur ediliyor. Tamamı yerli yatırım, yerli istihdam olan bu alanda beklenen lisans ihalesi bilerek ve isteyerek geciktiriliyor. Burada kamu yararı yok mu ki, bu alandaki yatırımcılar süründürülüyor?

Sayın Erhan Arıklı’ya sordum: Vodafone için neden bu kadar imtiyaz?… Cevabı, “KKTCELL müşteri kaybediyor ve zarar ediyordu. Vodafone 4.5 G’ye geçemediği sürece fiyatlarını aşağıya çekti. Devlet de gelir kaybı yaşamaya başladı. Devletin gelirlerini koruma adına bu adımı attık

İnandık… Maalesef vatandaşların acil ihtiyaçları karşısında sus pus olan hükümet, konu şirket ve şahıs çıkarları oldu mu, peşi sıra kararlar almaktan geri durmuyor. Bir kıyak da okulların temizlik ihalesinde var, devlete her ay 400 bin TL fazladan para ödetilecek. Rekabet Kurulu kararına rağmen. Onu da haftaya konuşacağız…

NOT: Hiçbir gazeteci, düşüncesini yazdı diye hapisle yargılanamaz... Ali Kişmir, uzun soluklu bir mücadelenin başında. Gazeteciler olarak, örgütümüzle birlikte bugüne kadar ne savunduksa, bundan sonra da savunmaya devam edeceğiz. Savcılığın "hapis" istemini siyasi bir baskı olarak görüyor, öyle değerlendiriyoruz. Yazısında suç unsuru varsa, sorumluluk kendisindedir, karşılığı bellidir. Hapis cezası değildir...