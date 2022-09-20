Hüseyin Ekmekçi yazdı: İçkale’yi tartışırken bile içkale tarafından soyuluyoruz

BİZ İHALE KAVGASI YAPARKEN, İÇKALE 12 BİN TON YAKIT GETİRDİ, 75 DOLAR TAŞIMA ÜCRETİ ADI ALTINDA 900 BİN DOLARIMIZI ALDI GİTTİ. İHALEDEKİ KARŞILIĞI 228 BİN DOLAR

UMARIM, 10 GÜN İÇERİSİNDEKİ İHALE SÜRECİNDE, YİNE İÇKALE TARAFINDAN ÜLKEYE YAKIT GETİRİLMEZ. İÇKALE’Yİ TARTIŞIRKEN BİLE İÇKALE TARAFINDAN SOYULUYORUZ, AĞRINIZA GİTMİYOR?

Aklın yolu bir. Bu ülkenin tüm kaynaklarını, üstelik kendi insanınızı da fakirleştirerek, hele hele de gözünün içine bakarak bir alanda yok edemezsiniz. Kıb- Tek, akılla, bilimle ve her şeyden önemlisi de çağdaş ekonomi yönetimi ile tanışmalıdır

Hesap kitap ortadadır. Her ay 10 milyon dolar, 200 milyon TL yani, bu civarda zarar eden bir kuruma, daha ne kadar yükleneceksiniz. Doğru adımları atarak, bir an önce topluma ucuz enerji verileceğinin müjdelenmesi gerekiyor. Bu mümkündür.

Kıb- Tek’te yıllardır aynı çemberin içerisinde dönülüyor. Bu çemberin içinde kim varsa, bu gün gelinen aşamanın da sorumlusudur. Öyle bir sistem kurmuşlar ki, dürüst birinin oralarda barınması mümkün değildir.

En çok savunduğum noktalardan birisidir. Kurumdan siyasete yanlış bir bilgi ağı var. Kurum içerisinde, kurumdan beslenenlerin ve kurum dışında kurum içerisindekileri beslenerek beslenenlerin oluşturduğu bir çark var. Sadece onlar kazanıyor ama halk da kaybediyor

Bu son yaşananlar yenilir yutulur cinsten değildir. Yazılan ihale şartnamesinden, Merkezi İhale Komisyonu başkanının tarzına ve “dayatmasına” kadar yaşanan her şey, aslında toplumun gözü önünde oldu, adeta kahrolarak izledik

Kapalı zarf usulü yapılan ihale de, açık eksiltme ile naklen yayınlanan ihale de, çarkın kırılmasına fayda etmedi. Bugün, halen MİK Başkanı sayın Halis Üresin halen görevdeyse, halen birileri onu görevden alamıyorsa, varın çarkın nerelere kadar uzandığını siz düşünün

Düşünsenize, birileri risk alacak, 50 milyon TL civarında da teminat yatıracak ama sen ona, “yahu nasıl bu kadar ucuza getiriyorsun” diye sormayacaksın.

Müneccim değilim ama, tüm bu senaryo, İÇKALE’nin ihale alması, ortaya çıkan tüm rakamlar da, herkesin payını için tezgahlanmış gibi. Sanki bir illüzyon izledik. Tam bir “cambaza bak” hikayesi. İnanılmaz. Birilerinin buna cesaret edebilmesi ise, en büyük sorunumuz

Başbakan, dün öğle saatlerinde, tam da kamu vicdanının beklediği gibi, ihalenin iptal edildiğini duyurdu. İhale iptali de yasal çerçevede yapılmalı. Demokrasiyi zorlamadan, MİK Başkanı, “idari bir hata yaptık” diyecek ve bu kararı iptal edecek. Yolu budur

Dün de yazdım: EĞER, İHALE 19.80 TAŞIMA ÜCRETİ VEREN SÜLEM LTD’E VERİLSEYDİ, SADECE TAŞIMAYA 93 MİLYON 240 BİN TL DAHA AZ ÖDEME YAPACAKTIK… İHALE 30 DOLAR TAŞIMA ÜCRETİ VEREN GULF BANKER’E VERİLSEYDİ, 64 MİLYON TL DAHA AZ KAYNAK ÖDENECEKTİ

Şimdi, bir konumuz daha var. İhaleye 45 dolar teklif veren İÇKALE, önceki gün gemisini Teknecik’e yanaştırdı, yakıtı boşalttı. 12 bin ton, 600 dolardan uluslararası borsaya göre ödendi, ama tonunu da 75 dolardan taşıdı. Sadece bir yolda

Biz ihale tartışmaları yaparken, 12 bin tonda, 900 bin dolar da taşıma ücreti aldı. Oysa, ihaledeki gibi 45 dolardan taşıma ücreti alsaydı, 540 bin dolar alacaktı. 360 bin dolarımız da böyle buhar oldu arada. İhaledeki en düşük bedelle taşınsa aydı ödenecek para ise 228 bin dolardı…

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20/09/2022 08:30