Hüseyin Ekmekçi yazdı: İki Kadını Birden Dövdü… Affedenler Gurur Duyabilir...

BİR İSTEĞİM VAR: TORPİLLE AFFEDİLEN BİR ŞİDDET YANLISI, UMARIM KENDİSİNİ AFFEDENLERDEN BİRİNE ZARAR VERİR… İNŞALLAH… BAŞKA TÜRLÜ ANLAMAYACAKLAR

KADINA ŞİDDET UYGULADI. HAPİS YATTI. İHRAÇ EDİLECEKKEN BAKANLAR KURULU AFFIYLA ADADA KALDI. BİR YILDIR ADADA KAÇAK, GEÇEN HAFTA İKİ KADINI BİRDEN DÖVDÜ… AFFEDENLER GURUR DUYABİLİR

Ülkemiz bir suç çemberine dönerken, idarenin almış olduğu yanlış kararlarla, ortamın daha da çekilmez bir hale geldiğini görmezden mi gelelim? Hükümet aldığı yanlış kararlarla hem polis, hem de yargıyı büyük bir çıkmazın içerisine sürüklüyor

Suçlular artıyor, ver parayı daha büyük cezaevi yap… Şiddet artıyor, ver parayı hastaneye daha çok doktor istihdam et… Kadına şiddet artıyor kadın sığınma evi yap… Trafik kazaları artıyor ver parayı daha çok yol yap… Nereye kadar devam edecek böyle? Ne zaman önleyici tedbirler için mücadele başlayacak?

Türkiye Göç İdaresi, KKTC’de biriken kaçaklar ve ülkemizi suç cennetine çevirenlere yönelik görev yapmaya hazır. Ekipler burada çalışmaya başladı. “Siz denetimlerinizi yapın, deport işlemleri için size her türlü yardımı yapmaya hazırız…” diyor. Biz hazır mıyız?

Ülkemizi şiddete, soyguna, talana, yasadışı ne varsa uygulamaya başlayanlara karşı, adaletle korumak hükümetlerin görevidir. Ya devlet başa, ya kuzgun leşe. Basit olaylarda dahi korkak hareket eden hükümetler, suç çetelerine teslim olarak, ülkemizi de şiddet sarmalına esir ediyor

Size basit bir örnek vereceğim. Polis, suçluların yakalanması için büyük bir çaba harcıyor. Büyük bir servet, birikim heba oluyor zaman zaman, tek bir suçlu için… Yargı süreci, savcı, hakim, mahkemeler… Özellikle uyuşturucu ve diğer adi suçlarda da böyle

Yahu arkadaşlar olaya bakın. Geçtiğimiz gün, 2 genç kadın tekme tokat dövülüyor. Dövenin ismi Devran Koç. Koçuma bak sen. Öyle rahat, öyle güçlü bir erkek. Aslan parçası, hem koç hem tosun. Kendini kaybetmiş, iki genç kadını evire çevire dövmüş. Herkesin gözü önünde

Polis, Koç’u mahkemeye getirdi. Sonra bulguları aktardı. Yer yarılsaydı da içine girseydik. Bu memleketi yönetenlerin memlekete neler ettiğini, aha bu Koç’un şanlı geçmişine bakarak anlayabilirsiniz. Herif daha önce de kadın dövmüş iyi mi? Vatandaş da değil

Polis ne dedi mahkemede?: Muhaceret kontrolünde zanlının daha önce şiddet suçundan hapse mahkum edildiğini, cezası bittikten sonra hakkında ihraç kararı çıkarıldığını ancak Bakanlar Kurulu tarafından bu kararın durdurulduğunu söyledi

Şaka falan değil ha. Vatandaş olmayan birisi, ait olmadığı bir ülkede bu denli suç işleme hakkına sahip mi? Aha da sahip. Dövmüş, hapis yatmış ama serbest bırakılmış. Hangi güç girmiş devreye? Şiddet bağımlısı bu müptezeli kimler korumuş? Umarım oturup utanırlar şimdi

Zanlının ihraç kararını durduracak gücü var ya… Bu güçle devam etmiş hayatına. Bunla da yetinmemiş… Adada kaçak kalmaya başlamış.

Polis, ihraç kararı durdurulduktan sonra zanlının 27 Ocak 2023 tarihinden 15 Şubat 2024 tarihine kadar ülkede kaçak yaşam sürdüğünü tespit etti

Hem kaçak, hem ihracı durdurulduğu için adada kalmaya devam etmiş. Siyasi bir kararla, bu ülkenin polisi ve hakimleri yok sayılmış. Yasama yürütme yargı öyle mi? Maalesef, yürütme her şeyi esir almış. Müptezel bir şiddet yanlısı, bu ada halkından daha değerli ve kıymetli

Öyle olmasa, yeniden şiddete cesaret eder mi. Hem Şartlı Tahliye Kurulu eliyle, hem muhaceret afları ile hem de ihraç kararı iptalleri ile… Siyaset dediğimiz kurum, şiddete zemin hazırlıyor. Allah’ımdan dilerim, bir gün de çok rahat af kararı alan bu amcalardan birini tokatlasınlar sokakta

Çok mu kaba oldu? Sanmam. Yaşamadan anlamayacaklar belli. Hangi güç, vatandaşın huzurundan, güveninden daha önemli? Beyler, polisi de, savcıyı da, hakimi de suçluların ve suç örgütlerinin önünde küçük düşürmeye devam ediyorsunuz. Yazıklar olsun