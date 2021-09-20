Hüseyin Ekmekçi yazdı: İktidar alengirli işlerine devam ediyor

Hükümet arasındaki kriz derinleşiyor. Bağımsız vekiller nereden aday olacakları derdinde, Bertan Zaroğlu yasaya rağmen parti kurup Başkan olmuş, Serdar Denktaş ortada yok, DP kendi halinde, UBP YDP’yi, YDP ise UBP’yi tartaklama derdine düşmüş bile.

Nasıl mı? Bir süredir Erhan Arıklı/ KıbTek ilişkisi UBP’nin gündeminde. UBP’li bakanlar, bakanlar kurulunda “evet” dedikleri ihalesiz yakıt alımlarına dışarıda karşı çıktı. Başbakan da dahil. KıbTek rahatsızlığı giderek artarken, bu kez karşı atak YDP’den geldi.

Tek tabanca Erhan Arıklı, Sayıştay’ın da rapor aşamasına geldiği KıbTek’te iyice köşeye sıkışmış durumda. Bakınız, çaldı demiyorum, rüşvet yedi demiyorum. Ama kötü yönetti. KıbTek tabutuna son çiviyi çaktı. Sayıştay, ihalesiz alımlarda ciddi ihmaller tespit etti.

Erhan Arıklı, “ihalesiz alım” ve “ihmal” üzerinden kendisini hedef alan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner’e Pandemi ihaleleri üzerinden yanıt verdi. Erhan Arıklı, PCR ve antijen kit ihalelerinin araştırılmasını istedi, şaibeye dikkat çekti.

Yeni dönem böyle geçecek. Herkes birbirini suçlayacak, seçim kampanyalarını “o pis ben temiz” üzerine kuracak. Çakacak, yapacak, gürleyecek, ama vatandaşa da dirhem hizmet vermeyecek. Erhan Arıklı UBP’yi aynı silahla vurmaya başladı bile.

KıbTek’te son oyun Yenilenebilir Enerji Kurulu’nun devre dışı bırakılması. Türkiye’den gelerek ülkemizde yatırım yapan şirketlere 5 MW’lik güneş enerji sistemi kurmasına izin veriliyor. Kurul kararı ile değil bakan imzası ile. Skandal bunla da bitmiyor

İlgili şirket önce enerjiyi tamamen kendi içerisinde üretme ve ürettiğini tüketme üzerine izin verildi. Böylelikle tepkiler en aza indirildiği. Bu ay başı ise bakan imzası ile sistem Kıb- Tek ile entegre edildi ve büyük bir kıyak geçilmiş oldu. İlgili tesisin yapımında tüccar genel müdür de rol aldı.

Çetrefilli işler bunlar. Ölsem imza atmam, ama bir güç belli ki Kıb- TEK’i esir almış. Müdürden bakanlığa kadar herkesi de. Düşünün depolama sistemine razı şirket, şimdi otel kapalı ya? Ürettiğini şebekeye verecek, KıbTek’e enerji satacak. Ortada büyük bir kıyak var.

Allengirli işler bitmiyor. Halk da hizmet bekliyor; saf saf. Ortada tam bir “cambaza bak” hikayesi var. Herkes herkesi hükümet içerisinde suçluyor ama her kararda tüm bakanların imzası var. Siyasetiniz batsın, eksik olsun. Her köşede bir adam kayırma, torpil hikayesi.

Pandemide rakamlar hızla aşağıya düşüyor. Bu geçen haftanın en iyi haberi. Test sayısı artarken, pozitif hasta sayısı hızla aşağılara çekildi. Bir haftada aktif hasta sayısı yaklaşık 500 kişi düştü. Taburcu rakamları da çok iyi. Aynen böyle devam etmeliyiz.

Aşılamada başarıyı yakalamadık. Rakamlar kötü olmamakla birlikte halen daha aşı olması gereken kitlenin yüzde 45’i açıdan kaçıyor. Özellikle 20-40 yaş arasındaki gençler aşıdan uzak duruyor. Bunu aşmamız gerekiyor. Aşı hayat kurtarır, direnmenin anlamı yok.

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20/09/2021 08:24