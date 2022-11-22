Hüseyin Ekmekçi yazdı: İktidar muhalefet seçime odaklandı… Memleket döküm saçım

YEREL SEÇİMLERLE İLGİLENİYOR MUSUNUZ? DERMANINIZ KALDI MI? ALIM GÜCÜ HIZLA YERE VURURKEN, HÜKÜMET ORTAKLARININ GÜNDEMİ YEREL SEÇİM

İKTİDAR MUHALEFET SEÇİME ODAKLANDI… MEMLEKET DÖKÜM SAÇIM. BİR ÇOK SORUN ÇÖZÜM BEKLERKEN, ACİLİYET SIRASI BİLE YOK… SALDIM ÇAYIRA, MEVLAM GAYIRA

Yerel seçimlerle ilgilenecek dermanınız kaldı mı, bilmem… Ama seçim yasaklarının başlaması ile, en azından kamudaki talan durdu. Tüm talepler seçim sonrasına kaldı. Şimdi arazide, herkes herkesi bıçaklamakla meşgul

Hükümetin de ajandasında acil sorunların çözümü yok. Ne var? Seçim. 18 belediyede ciddi bir zafer beklentisi var. Vatandaşın ile yaşadığı sorunları ve vatandaşın gözü önünde devam eden talan ve vurgunun hesabını sandıkta sorma planı… Bu nedenle kazanması olası bir çok isim sandıkta kalabilir

Okullardaki hademe sorunu devam ederken, pislik dayanılmaz hale geldi. Orada da MİK üzerinden torpilli bir organizasyon döndüğünü daha önce anlatmıştık. Bu sorun acilen çözülmeli, aksi kısa süre içerisinde bu kez devlet okullarında öğretmen ve veliler isyan edecek

Alım gücü hızla düşüyor. Et- süt fiyatları da kontrolden çıkan bir alan. Rum tarafı ne yapıyor mesela? Türkiye? Biz ne yapmıyoruz? Neden bu alanı lobilere teslim edip, vatandaşı düşünmüyoruz? Et ürünleri çok pahalı, süt ürünleri de…

Bu konuda hayvancıların lobisinin yurt dışından et getirilmesine karşı olduğu biliniyor. Bu kapı açılırsa, hayvancı zarar görebilir, elindeki hayvan fiyatları düşebilir. Doğrudur. E vatandaş ne yapacak? Piyasada et azaldı, süt azaldı ama fiyatlar tırmandıkça tırmanıyor

Yerel seçimlere sayılı günler kala, siyasetin cambazları da sahnede. Bu memleket küçük hiçbir şey de gizli kalmaz. Neden “cambazlar” dedim biliyor musunuz? Bakınız ne yapıyorlar: “Ben aday oldum ama vazgeçebilirim” diyenler türedi

Sebep? “Ver parayı da vazgeçeyim…” Bunların yaşandığı bir yana, kamu kaynaklarından rüşvet isteyenler de var. Son olay YDP’de yaşandı. Lefkoşa’da ittifakın adayı Sadık Gardiyanoğlu. Ama YDP eski Lefkoşa İlçe Başkanı da aday olduğunu açıkladı

Bu isim Suphi Asiltürk. Şimdi Asiltürk’ün adaylıktan vazgeçmek için pazarlık yaptığı iddiaları var. Kamu kaynakları üzerinden. Kendisi açıklama yapacaktır… Daha önce de gündemimize “Lefkoşa- Mağusa yol temizlik ihalesi” ile gelmişti.

MİK’ten bu ihaleyi kazanmıştı kazanmasına ama, gerisinde de bin tane antin kuntin iş. Günün sonunda yol temizlenmedi, ama Suphi Asiltürk 500 bin TL’yi götürdü. Kendi alanı olmayan bu işe girişti, hem YDP tartışıldı, hem kendisi

Gerçi, “alanı” olmadığı için Asiltürk’ün bu işten 300 bin TL zararla çıktığı ifade ediliyor. Nasıl yani? 5 personel, 2 çapa, 3 kürekle yapılan bu temizlik işleminden nasul zarar edilir, onu da anlamış değilim ama, etmiş işte. O yolda 800 bin TL’lik temizlik varsa, beni yılan ısırsın

Şimdi de yeni taleple gündemde. Bu talepleri bizzat Sayın Erhan Arıklı’ya sordum. Cevabı aynen şu oldu: Kıbrıs’ın klasik hastalığı bu Hüseyin. Adı bağımsız geçen hemen her aday bir yerlerde bir pazarlık yapıyor. Ben onla bunla, taleplerle ilgilenmiyorum. YDP ittifaktan şaşmayacak

DP’de ise, Lefkoşa’da bağımsız aday olduğunu söyleyen ve kampanyasına başlayan Okyay Sadıkoğlu var. Ancak, kısa süre içerisinde aday olmaktan vazgeçeceği bekleniyor. Bizzat DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu konuyla ilgileniyor. Aksi, partiden ihraç…

UBP’de esas önemli gelişmeler ise Alsancak- Lapta’da yaşanıyor. Fuat Namsoy ve ekibi bir adım geri atmadı. Mustafa Aktuğ, başkanken aday olmaktan vazgeçerek, UBP’de ihraca giden yolda yürüdü. Fuat Namsoy da öyle. Güçlü bir kampanya ile geliyorlar

Aday bolluğu ise şimdilik Mesarya bölgesinde. Orada dört belediye birleşti biliyorsunuz. Aday adayları parti içerisinde yarıştırılmadı. Bir önceki dönem Vadili’de UBP adayı Mehmet Adahan’a karşı yarışan Kürşat Özer parti adayı oldu, kıyamet koptu

Kürşet Özer’e karşı ilk aday Eylem Dolmacı oldu, Akdoğan UBP kadın kolları başkanı. Geçen dönem, “Kürşat Özer tarafından ihanete uğradık ama o şimdi ödüllendirildi, biz cezalandırıldık” diyen Adahan ailesi de karar aşamasında. Oğul Hasan Adahan her an adaylık açıklayabilir

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22/11/2022 08:17