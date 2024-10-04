Hüseyin Ekmekçi yazdı: İletim alt yapısı çöktü, üretim ise çağ dışı

İLETİM ALT YAPISI ÇÖKTÜ, ÜRETİM İSE ÇAĞ DIŞI. KISACASI ENERJİ SİSTEMİMİZ SIFIRDAN YENİDEN İNŞA EDİLMELİ. BEŞ PARASI OLMAYAN, KURUM KAYNAKLARINI HAR VURUP HARMAN SAVURAN BU YÖNETİMİN AJANDASINDA TEK BİR MADDE KALDI: ÖZELLEŞTİRME… HEM ÜRETİMİ HEM İLETİMİ…

BİR ALTERNATİF DAHA VAR… LİYAKAT SAHİBİ, PARAYA DEĞİL, KARİYERE ÖNEM VEREN YÖNETİCİLERİN KIB- TEK’E ATANMASI. YENİ VE GÜÇLÜ BİR YÖNETİM… ÜNAL ÜSTEL’İN SAMİMİYET TESTİ BURADA BAŞLAYACAK… İHALELERDEN PARA BEKLEMEYEN BİR YÖNETİM… MÜMKÜN…

Elektriğe yapılan %15 zam hane halkından çok üretim ve hizmet sektörlerini olumsuz etkiledi. Elektriği ödediğimiz faturaların yüzde yirmilik kısmı, çok net bir şekilde kötü yönetimin yansımasıdır. Bu kötü yönetim devam ettiği sürece önce elektriğe, devamında her şeye zam yağmaya devam edecek

Kıb- Tek’te, dönüşümden değil, mevcut sistemden nemalananlar, zaten enerji alanına büyük bir yatırım istemiyor. Bu halkın en büyük düşmanı, içerisinde Kıb- Tek yönetimini de çeken ihale mafyası ve onun beslediği bürokrasi ve siyaset dünyasıdır…

Böyle devam etsin, döküm saçım santral ve pahalı üreten jeneratörlere sürekli malzeme ve akaryakıt satsınlar. Elektrik pahalı olmuş, vatandaşın elektriği kesilmiş, Rum fersah fersah bizden ileriye gitmiş zerre umurları değil. Varısa da ihale, yoğusa da ihale… Tek kavgaları bu gerici düzenin devam etmesi

Türkiye’den dönen başbakan Üstel kurultayın ardından 15 günü geride bıraktı. Geride kalan bu 15 günde icraat adına, tırnak kadar bir fayda görmedik. Başbakan Ünal Üstel’in masasında ajandası olduğu, kurultayın hemen ardından ciddi kararlar alacağını düşünen herkes yanıldı

Kurultay sonrası apar topar, üçü bir yerde Ankara’ya giden hükümet, ajandanın kimde olduğunu da bizlere göstermiş oldu. Kısacası değerli dostlar Türkiye hangi alana, ne kadar kaynak aktarırsa Üstel hükümeti, o alanlarda icraat yapmış olacak…

Hanlar hamamlar beklemeyin, yollar köprüler olmayacak. Maaş ödemeyi dahi riske atan bu hükümet, Türkiye’den sağlanacak kaynaklarla yine Türkiye’nin öncelik verdiği projelerle övünmeye devam edecek. Geride kalan 15 günden anladığım bu

Her taraf döküm saçım. Bir çok bakanlık ve kurumda makamlar boş. Yapılacak olan atamaların tamamı kurultayda verilen sözlere göre mi yoksa ülkenin yeniden inşasına göre mi olacak, hep birlikte göreceğiz. Kısacası 15 gün daha boşa gitti, henüz bir şey görmedik

Hem Ankara’da hem Ankara’dan dönüşte Ünal Üstel enerji yatırımlarına dikkat çekti. Doğrudur. Bitti arkadaşlar. Hem üretim tesisi hem iletim altyapısı çökmüş durumdadır. İletim hatları için 50 milyon Euro acil kaynağa ihtiyacımız var.

Teknecik‘te hızla Gaz ile çalışacak üretim sistemine geçilmesi gerekiyor. 2030’a kadar zamanımız var. Bu hükümet 2027’ye kadar Teknecik’e çivi çakacak iradeye sahip değil, kaynağı yok çünkü… Perişan olmaya devam edeceğiz. Sorunlarımız bunlarla da sınırlı değil. Güney Kıbrıs’ın ne yaptığına bakmamız lazım…

Artık Güney Kıbrıs’tan da sıkışık anlarda enerji almak tarihe karışıyor. Zira iletim hatlarını enterconnekte sisteme göre değişen Güney Kıbrıs 220’lik iletim hat yatırımlarını tamamladı. Bizde halen 66’lık ve 132’lik iletim hatları devrede…

Bu iletim alt yapısı ile ne Türkiye’den kablo ile, ne de Güney’den bağlantılarla enerji alınması mümkün değil. Trafo yenilenmeleri de var. Sadece 132’lik iletim hatlarına geçmemiz için ihtiyaç duyulan kayak 50 milyon Euro… 220’lik sisteme geçmek için ne lazım bilmiyorum

Ankara’da hükümete büyük bir sunum yapıldı. Başbakan, tarih vererek, “enerjide yol haritamızı Kasım’da açıklayacağız” dedi. Ben size şimdiden söyleyim. Türkiye bu kaynağı vermeyecek. Kendi yönteminin uygulanmasını isteyecek. Bizim kasa da tamtakır kuru bakır, bir Osmanlı onluğu yok, fare düşse başı yarılır…

Geriye iki alternatif kalıyor. Hükümetin ajandasında olan; Üretim ve iletimin özelleştirilmesi… Özel yatırımcıların devreye girmesi… Ya da, ikinci alternatif ehil ellere enerji üretim sistemini teslim etmek… Liyakat sahibi isimleri Kıb- Tek yönetimine atamak, ihalecilerden bir kalemde kurtulmak…

Kısacası, Ünal Üstel samimi mi değil mi kısa vadede göreceğiz. Bir bostan tarlasını idare etmekten aciz elektrik kurumu yönetimi ile yola devam edeceksek hiç kimse bize boşuna yalan söylemesin. Enerji konusunda hükümet ciddi mi değil mi, göreceğiz. Ünal Üstel‘in samimiyet testi burada başlayacak…