Hüseyin Ekmekçi yazdı: İyi bir yönetim adaletli ve liyakat sahibi kadrolarla olur

İYİ BİR YÖNETİM ADALETLİ VE LİYAKAT SAHİBİ KADROLARLA OLUR. KURULTAY AMİGOLARIYLA MALİYENİN, EKONOMİNİN, TURİZMİN EĞİTİM VE SAĞLIĞIN GELEBİLECEĞİ NOKTA BUDUR. BATAKLIK

YAPILACAK HER ATAMA, MEMLEKETİN GELECEĞİNE DAİR KAYGILARI DA ORTAYA KOYACAK. BAŞBAKAN KENDİ BÜROKRATLARINDAN BAŞLAYARAK CİDDİ BİR DEĞİŞİM İÇİN ADIM ATIYOR. İLK ATAMA EKONOMİYE, O DA KURULTAY AMİGOSU… VAY MEMLEKETİN HALİNE…

Eylül ayı sonu itibarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kamu maliyesi 4.5 milyar Türk Lirası açık verdi. Bu paranın yerine konabilmesi için tek bir seçenek var, o da dolaylı vergilere yüklenerek vatandaşın sırtından bu parayı kazanmak. Ancak kriz bununla da bitecek gibi değil

Son yapılan yüzde 19.19 maaş zammının ardından her ay 1.5 milyar Türk Lirası kamu maliyesinde açık var. Bu da yılsonuna kadar kamu maliyesindeki açığın en az 9 milyar Türk Lirası olacağını gösteriyor. Bu tablodan memleket yönetmek oldukça zor

Öğretmen eksikliğine nedeniyle okullar bir hafta ertelenmişti, hatırlıyorsunuz. Peki şu anda okullarda öğretmen açığı yok mu? Çok. En basit tabirle söyleyeyim sene başı yapılan müdür muavinliği görevlendirmelerinin ardından, ciddi bir öğretmen açığı oluştu. Öğretmen muavin oldu, sınıf boş kaldı

Kimse kusura bakmasın ama anladığım kadarıyla, Başbakan’ın ekonomi ve maliye yönetmek gibi bir derdi yok. Parti içi dengeler dışında fazla bir beklentisi de yok. Otoriter olduğu söylenen başbakan Ünal Üstel, konu ekonomi ve maliye olunca koyveriyor… Tablo ortada, başbakan da bu eserin en büyük sahibi

Daha önce de söyledim; maliyenin bu kadar açık vermesinin nedeni, bizzat Maliye Bakanı’ın suçu ve sorumluluğudur. Yetki onda, sende bende değil… İstediğiniz gerekçeyi ortaya koyabilirsiniz. Olgun Amcaoğlu, bu noktaya gelineceğini defa defa söylemiş bir Ulusal Birlik Partili…

Olgun Amcaoğlu maliye için gerekli uyarıları yapmış da, ekonomi Bakanı olarak, ülke ekonomisine en ufak bir katkısı var mı? Küs. Ne o bakanlığı içine sindirebildi, ne de kendisini oraya atadığı için Başbakan Ünal Üstel’i affedebildi. Çarpık bir ilişki…

Ekonomi Bakanlığında aylardır müsteşar yoktu, ataması yapıldı. Ekonomi ile alakası olmayan, kamuda en ufak bir yöneticilik tecrübe ve becerisi olmayan, iyi bir Ulusal Birlik Partili olma dışında hiçbir özelliği bulunmayan bir isim müsteşarlık makamına oturtuldu

Derdim isimler değil. Derdim liyakat. Derdim birilerinin makamı değil. Derdim makamlara gelenlerin bu kaos ortamında ülkeye katkı sağlayacak bilgi, deneyim, liyakat sahibi olması. Kurultay amigoları bir bir devlet makamları ile ödüllendirilecekse, vay bu memleketin haline…

Her taraf döküm saçım. Kurultay sonrası Başbakan’ın attığı her adım aynı zamanda bu memleketin geleceğine dair niyetini de ortaya koyacak. Et de Ünal Bey’in elinde bıçak da… Un torbası da Ünal Bey’in önünde su da… Elbette bu hamuru kendisi yoğuracak. Ama ekşi, ama düzgün

Ekonomik örgütler, iş insanları, memleket sevdalıları kurultay atmosferinde çıkılarak ülkenin yönetilmesini bekliyor. Uzun bir süre daha Ulusal Birlik Partisi’nin bu karmaşadan kurtulması söz konusu değil.. Çünkü bu kadrolarla ülke yönetmek mümkün değil

Siyasi kulislerden son bir bilgiyi sizlere aktarmak istiyorum. Başbakan Ünal Üstel başbakanlıkta ciddi bir yönetici değişimi tasarlıyor. Burada niyeti liyakat mı yoksa kendisini yanlış yönlendirenleri tasfiye operasyonu mu? Hep birlikte göreceğiz

Aynı şekilde bugün yapılacak meclis başkanlık seçimi de sonucu ne olursa olsun uzun süre meclis çalışmalarına etki edecek. Peki bütçe açığı bu noktada ortada, kasada para yok, icraat için kaynak bulunamazken biz daha ne kadar Ulusal Birlik Partililerin birbiriyle kavgalarını izleyeceğiz?

Daha ne kadar liyakat sahibi olmayanların makamları işgal etmesine ülke insanı olarak boyun eğmek zorunda kalacağız? İyi bir yönetim adaletli ve liyakat sahibi kadrolarla olur. Kurultay amigolarıyla maliyenin, ekonominin, turizmin eğitim ve sağlığın gelebileceği nokta budur. Bataklık

07/10/2024 08:16