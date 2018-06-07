Hüseyin Ekmekçi yazdı: Kamuoyu “borç” bahanesini yuttu mu bilinmez?

Hepinizin malumu…

Seçim öncesinde hepimiz, Hüseyin Özgürgün’ün boşanma sürecinde ortaya çıkan banka hesaplarını tartıştık.

Çok ciddi paralardı…

Özgürgün’ün eski eşi, bu paraların oluşturduğu banka dekontunu medyaya vermişti.

Avukat Boysan Boyra, seçim öncesi bunu ülkenin gündemine sokmuştu…

Muhalefet ise bunu, “Hesap sorma” aracı olarak kullanmıştı.

Ne demişti Özgürgün:

“Beni ancak halk yargılar. Sandık kurulacak. Ben hesabımı halkıma veririm…”

Sonra bir açıklama yapmak zorunda kalmıştı:

“Bu paranın tamamı, boşanma süreci için muhtelif arkadaşlarımdan aldığım borçlar…”

Kamuoyu “borç” bahanesini yuttu mu bilinmez?

UBP ada genelinde birinci parti çıktı.

Ama…

Özgürgün, Lefkoşa’da sandıktan dördüncü çıktı…

Bir çok UBP’li bunu “mesaj” olarak algıladı.

UBP’de kurultaya yönelik hesaplar bu sıralama üzerinden güdüldü.

Ya muhalefet

Muhalefet ise, hesap sorma işinde ciddiydi.

Kimse “bu tartışma” nedeniyle UBP ile koalisyon kurmak istemedi.

Seçim sonrasında UBP, 21 milletvekili ile muhalefette kaldı.

CTP 12…

HP 9…

DP 3…

TDP 3…

Bu tablo memlekette iktidar oldu.

Muhalefetin Özgürgün’den “hesap sorma” sevdası hiç bitmedi.

Bunun için de “mal bildirim” zarflarının açılması beklendi.

Zarflar açıldı

Meclis Başkanlık Divanı, mal bildirim zarflarını açmaya başladı.

Hüseyin Özgürgün’ün mal bildirimini içeren zarf da açıldı.

Ancak…

Bir önceki mal bildirimi ile yeni bildirim arasında çok fark yok…

Bu kez Başbakanlık Divanı’mda yer alan HP’li vekil, masaya “mal bildirim” zarfının yanında, “banka dekontunu” koydu…

Mahkemeye verilen banka dekontu…

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, “Beyanı esas alacağız” diyemedi.

Üzerinde çok tartışma yaşandı.

En sonunda “savcılık bu durumu incelesin” dendi.

Şimdi, Özgürgün’ün mal bildirim zarfı….

Eskisi de…

Yenisi de…

Bir de Boysan Boyra’nın kamuoyuyla paylaştığı dekont…

Savcılığa gönderiliyor…

Bundan sonrası, savcılığın yapacağı çalışmaya, izleyeceği yola, vereceği görüşe bağlı…

Özgürgün, “borç” diyor…

Şimdi birileri, “borcun da kaynağını kalem kalem açıkla” der mi?

Bunun izahatını ister mi?

Milletvekillerinin malvarlığı üzerinden sanırım ilk kez hesap sorulması için adım atıldı…