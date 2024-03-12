Hüseyin Ekmekçi yazdı: Kamuya Gelmesi Gereken Kaynakların Rüşvete Döndüğünü Film Gibi İzliyoruz

STERLİN 42 TL… “PARA BİTERSE TÜRKİYE VERİR” MANTIĞI SADECE VE SADECE SİYASETÇİLERİ KURTARIR. YA VATANDAŞ? YA ÜRETİCİ? YA MEMLEKET? NE UMURLARI…

KAMUYA GELMESİ GEREKEN KAYNAKLARIN RÜŞVETE DÖNDÜĞÜNÜ FİLM GİBİ İZLİYORUZ. KAMU REFORMU VE MALİ DİSİPLİN ŞART. KAMU KAYNAKLARINA GÖZ DİKENLER REZİL EDİLMELİ

Kamu maliyesinin güçlenmesine yönelik hiçbir adım atılmıyor. Devlete vergi olarak gelmesi gereken kaynağın, bizzat vergi toplamakla yükümlü kamu yöneticileri tarafından nasıl rüşvete döndürüldüğünü üzülerek izlemeye devam ediyoruz

Seçim ve kurultay hesabı bir türlü bitmiyor. Kamu 2 kuruş para artırsa, bunun da hizmete değil, istihdama yönlendirileceği apaçık ortada. Bu toplum altından nasıl kalkacaksa, bu zor günleri nasıl aşacak? Kamu maliyesi doğru yönetilmezse, önümüzdeki süreci düşünmek bile istemiyorum

Sterlin 42 TL’ye adeta uçarak geldi. Piyasayı ucuzlatacak hiçbir adım yok. Hem enflasyon büyüyor, hem üretim maliyetleri artıyor. Bir çok alanda Rum alıcılar da piyasadan çekildi. Hiçbir ekonomik akıl yok. “Kamuda para eksilirse Türkiye verir” mantığı ancak da iktidarı kurtarır. Ya vatandaş?

İstatistiklerin tamamı iflası belgeliyor. Kat be kat fakirleşiyoruz. Siyasetin yaptıkaları, siyasetçinin de süslü lafları fayda etmiyor. Duruma doğru teşhisi koyamazsak, bu fakirleşme beraberinde çok ciddi sosyal sorunları da getirecek.

Bizden kaynaklı olmayan ama bizi mahveden bir sarmalın içindeyiz. Ancak, bizim yapacaklarımızı da yapmama ısrarımız, iktidarın tercihini halktan yana değil, partizanlıktan yana kullanması başımıza çorap örmeye devam ediyor

Biz yalnızız. Döviz TL karşısında hızla değer kazanmaya, TL değer kaybetmeye devam ediyor. Akaryakıt, enerji ve dövize bağlı hammadde fiyatları artıyor. İthal ürünler, yerli üretim fiyatları haliyle kat be kat artarak bizi ezmeye devam ediyor

Biz yalnızız. “Ne yapalım, artışlar bizden kaynaklı değil” demek, bu halkı yok saymak, yok oluşuna seyirci kalmak demektir. Oy almak için maaş artır, maaş ödemek için zam yap… Bu sarmal, bizi bitirdi. Kimsenin dayanacak gücü kalmadı. Hepimize de yazık değil mi?

Kamu maaş ve benzeri giderlerin ödenmesi için Aralık 2021’de 650 milyon, Ocak 2022’de ise 850 milyon TL kaynak gerekliydi. Aynı giderler Ocak 2023’de 1 milyar TL’yi aştı. Ocak 2024’de ise sadece bu kalem için her ay ihtiyaç duyulan kaynak 3.5 milyar TL civarı, pes

Kamu maliyesi gelirlerini artırmak zorunda. Güzel bir cümle? Peki neden? Artırırsa ne olacak? Beni kahreden nokta da burası. Gelirler artsa ne olacak? Türkiye bütçe açığını ortadan kaldırmak için 14 milyar TL vermeyi planlıyor. Bir kısmı elbette yatırıma…

Kamu maliyesinin gelir artırma yöntemi ya zam, ya vergi. O da dolaylı vergi ve kamu çalışanı dahil hepimizi fakirleştiriyor. Bunu yaşamak zorunda mıyız? Evet. Bir süre daha bu sarmalla yaşamaya alışmamız gerekiyor. Sterlin 40’ı görmeden 42 TL sınırına geldi, bu ne azaptır…

Kamu içerisinde çok ciddi bir reform gerekiyor. Kamunun hantal kurumlardan kurtulması gerekiyor. Bu kurumların düzenli gelir elde etmesi gerekiyor. Ercan örneği var. Özelleştirdik sandık; Ercan kendi gelirleri ile yenilendi. Olabiliyormuş demek ki…

Öyle görünüyor ki, “ADAMLAR HÜKÜMETİ” bu sorunlarla dertlenme niyetinde değil. Seçim dönemi bitti. Derken kurultaylar dönemi başladı. Vatandaş bu süreçte erimeye devam ediyor, ne gam. İktidar partilerinde öncelik kurultay, kamu kaynakları ise iştahları kabartmaya devam ediyor

Bu ülkenin geleceği için demokrasi, siyasi etik- ahlak, liyakatli insanların görevde olması ısrarına, kavgasına devam edeceğiz. Hızla fakirleşiyor, yalnızlaşıyor ve demokratik zeminden, hukukun üstünlüğünden uzaklaşıyoruz