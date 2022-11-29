Hüseyin Ekmekçi yazdı: Kara parayla elde edilen 12 daire devlete iade edildi

BU ÜLKE KARA PARA AKLAMA CENNETİ, MAFYALAR HER KÖŞEDE CİRİT ATIYOR. GÖZÜMÜZLE GÖRDÜKLERİMİZ, YARGIDA CEZASIZ KALIYOR. HOŞ SİYASET KURUMU DA SEYREDİYOR

KARA PARAYLA ELDE EDİLEN 12 DAİRE DEVLETE İADE EDİLDİ. DEMEK Kİ POLİS VE SAVCILIK GÖREVİNİ TAM YAPINCA ADİL KARARLAR ORTAYA ÇIKABİLİYOR. HERKES GÖREVİNİ TAM YAPACAK

Ne münasebet ama, bu memleket kara paranın aklama cenneti olacak. Her önüne gelen bu topraklarda üstümüzde andrez oynat. Yeter ki mafya olsun, mafyacılığı sevsin, yeter ki niyeti olsun. Dünyanın en rahat “mafyaları” bizim memlekette

Güneyde racon keserler, kuzeyde adam kaçırırlar… Güney Kıbrıs’ta, cezaevinde bir Türk vatandaşı öldürüldü. Otopsi sonrası kuzeye, ailesine adamın yarısını teslim ettiler. Güneydeki otopsiden, yeterli bilgi kuzeye verilmezken, bir aile gece gündüz ağlıyor…

Orada da aynı şey yaşandı. Tamam suçluydu, tamam yaptığı doğru değildi ama, dövülerek öldürülmeyi de hak etmedi. Güneydeki mahkemelerde korunamadı, ama olayın perde gerisi de aralanmadı. Yarım kalan bir adalet, buradan oraya uzanma çabası, beyhude…

Kara para ve kara paradan köşeyi dönenler için bu ülke cennet haline geldi. Bunun en son örneğinde ise, “işte bu, devlet bu” dedik. Şükür orda da mahkemelerimiz gereğini yaptı. Aldı mafyanın elinden malı, devlet hazinesine verdi. Nasıl mı?

Önce şunun altını çizeyim. Hani hep derim ya, “önce polis, devamında da savcılık işini bir tamam yaparsa, adalet işte o zaman yerini bulur…” Polisin eksiksiz araştırması ve savcılığın takibi ile, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, tarihi bir karara imza attı

Mafyanın uyuşturucu kaçakçılığından elde ettiği para ile, İskele bölgesinde servetine servet katması, mahkemenin gözünden kaçmadı. Bir İngiliz vatandaşı, Kıbrıslı Türk müteahhit ile iş tuttu, uyuşturucudan gelen parayla 12 daire inşa etti.

Olay nasıl oldu? İsmi Paul Stewart Chant. İngiltere vatandaşı… Uyuşturucu sattığı ve büyük paralar elde ettiği tespit ediliyor. Kendisi İngiltere’de. Sonra, burada bir şirkete ortak olduğu ortaya çıkarılıyor. Polis devreye giriyor

Yapılan araştırmada, Chat’ın bir şirkete de ortak olduğu, o şirketin de yurt dışından gelen para ile 12 dairelik bir inşaat bitirdiği saptanıyor. Ortağı da Ahmet Aydoğan. İkisi de İskele Constraction’da ortak. Mahkeme süreci didik didik ediyor

Ortaya çıkıyor ki; 500 bin sterlin ve 134 bin Euro, İngiliz vatandaşı tarafından memlekete gönderildi. İskele Construction da bunu eve çevirdi. Üstelik, Aydoğan da bunu kabul ediyor. “Kara paradan elde edilen gelirle bu 12 daire tamamlandı” diyor

Lefkoşa Kaza Mahkemesi, olguları inceliyor ve tarihi bir karar veriyor. Önce, kara parayı tespit ediyor, sonra itiraf alıyor, devamında da bu 12 daireye el koyuyor. Bu kararı vermek ciddi bir emek, büyük de bir yüreğin işi. Davaya katkı koyan polis, savcı ve hâkimler yüz akımızdır

12 daire devletin envanterine emanet edilirken, suç gelirlerinden elde edilen bu minik servet, devletin oluyor. Demek ki, kara para ile elde edilen bir servet, devletin hanesine geçebiliyor. İşte be, polis budur, savcılık budur, mahkeme budur. Anayasal kurumlar bunun için var…

Ancak, burada bitmiyor. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, bilinen bir gerçeği de mahkeme zabıtlarına geçiriyor. Diyor ki: KKTC’de yasa dışı yollardan büyük gelirler elde ediliyor. Çoğunun kaynağı ise uyuşturucu, insan kaçakçılığı, kadın ticareti…

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29/11/2022 08:15