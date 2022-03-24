Hüseyin Ekmekçi yazdı: Kötü yöneten de; kaynakları çalan da; bu halkı ve kurumları soyan da hesap vermeli…

KIBTEK battı; toparlanması için önce 1.6 milyar TL’ye yaklaşan borcu ödemesi gerek. Hiç bu kadar kötü bir durumda olmamıştı. Önce okkalı bir zamla “fiyat ayarlaması” yapıldı, başa baş noktası saptandı. Şimdi de; borcu nasıl öder, yatırımı nasıl yapar, gündem o…

KIBTEK üretimi yakıtla yapmaya devam eder, bu santralle üretimi sürdürürse, bu yaşananlar devede kulak. Döviz fiyatı yukarıya tırmanıyor. Dünya tedarik zincirinde akşama var. Maaşlar artıyor. Mal ve hizmetler artık daha pahalı, hepsi birleşince, 1 kW, 3 TL oluyor, bağırıyoruz

Bu kurum, kötü yönetildi. Batırıldı. Kaymağı yendi; göbekler kaşındı. Yatırım yapılmadı, geliştirilmedi, çağa uygun hale getirilmedi, kambur olan alanlardan kurtarılmadı, personel yapısı yenilenmedi, durum ortada. Şimdi tablo o kadar kötü ki, uzun süre kanımızı emecek

Önce 1.6 milyar TL bulup, borcu ödenebilir hale getireceksin. Sonra başka kaynak yaratıp, yatırım yapacaksın ki üretim ucuzlasın. Sonra başka kaynak bulup, iletim hatlarını geliştireceksin, bu kaynak bulma işi sürüp gidecek. E vatandaş haçana bir ödeyecek?

İçkiye; okkalı bir fon koyarak ilk adım atıldı. İsyan var tabii ki… Burası Arabistan değil diyen de var, bu kararın altında Sunat Atun’un dini inancı olduğuna inanan da… Başbakan ne iş yapar? Sorumluluk sadece Sunat Atun’da mı? Kabine ne işe yarar? Herkes nerede?

İçki ve akaryakıt fiyatları, uzun yıllardır, kuzey- Güney arasında, Kıbrıslı Türklerden yana pozitif avantaj. Taaa Ferdi Sabit Soyer Başbakanlığı dönemimde, içki ve akaryakıtın kuzeyde daha ucuz olması bir stratejiydi. Neden? Nedeni belli, Rumlar kuzeyden ona bahane daha çok alışveriş yapsın diye

Bu iki alanda da kuzeyde olan avantaj, iki günde tersine çevrildi. Yakıt üzerine pervasızca zam yapılırken, devlet aradan çekildi. Alkole de “içen ödesin, bize ne be ama” denilerek yüklü bir fon getirildi. Bu konuda salt, “içki haram, içki lüks, içki kötü alışkanlık, o zaman güzel adım” diyemeyiz, demem

Sorun ne? E bu fondan elde edilecek para ile, bu ülkeye bir kürek asfalt alıp, çukur doldurmayacaksın. Okul yapmayacaksın, yarım kalan hastane inşaatını tamamlamayacaksın… ne olacak? Ya maaş açığı kapanacak, ya da borç ödenecek.

Haçana beş, yükü hep vatandaşa yükleyeceksin. Devlet, işadamlarının yatırım yapmasını sağlayacak adım atmıyor, krizde olan sektörlerde bir çalışma yok, turist sayısı artsın diye bir dert yok, öğrenci gelsin diye bir dert yok; geriye kaldı “mandıra düzeni”

Nedir bu? En hafif tabirle: Kıstılar bizi bunun içinde, ver Allah Allah, madem seğiririk, vururlar…

Özeti budur, ötesi yoktur. Yalnız kalan Kıbrıslı Türkler bu yükü daha fazla kaldıramaz. Adalet ortadan kalkarken, kötü yönetimin faturası masum halka kesiliyor

Oluşan ciddi bir mali açık var. Mali disiplin konuşulmuyor. Reform konuşulmuyor, verimlilik konuşulmuyor, gelişim, değişim, teknoloji, bilim, yazılım gibi konular kimsenin umurunda değil. Muhalefet bu dönemde iktidarda olmadığı için memnun, vatandaş ise kötü yönetimin bedelini ödüyor, haksızlık

Türkiye yöneticileri ise artık bizi eyiden kendi halimize bıraktı. Stratejik olarak görülen konularda katı bir tutum var, ama kaynakların önünü açacak bir ortak tavır yok. Türkiye ne istediyse, UBP verdi, kaynak yine gelmiyor. Bu kaynak gelmediği sürece, bu kötü gidiş düzelmeyecek

Türkiye bize kaynak vermesin, ama alt yapı yatırımları hızlanmalı. Daha çok turist getirmemiz için yardım etmeli. Yatırımcının kolay krediye ulaşması için görev üstlenmeli, hibe krediler sektörel olarak öne çıkmalı. İstihdamın devamı sağlanmalı.

Kısa vadede bu alanlarda Türkiye desteği hayati derecede önemli. Ada yarısı için çıkış yolu bu. Bu arada kötü yönetenden, çalandan, çırpandan hesap sorulmalı, Türkiye de vatandaş da bunu görmeli. Raflarda tozlanan dosyalar aşağıya inmeli

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24/03/2022 08:26