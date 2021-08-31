Hüseyin Ekmekçi yazdı: Kurultayı yaparken, ülke ihmal edilmemeli

Suriye’de Baniyas sahilinden sızan felaket, kıyılarımızı tehdit ediyor. Henüz kıyılarımıza ulaşmadı; ancak her halükarda Akdeniz’de sahilleri felaket bekliyor. Sızıntı çok yüksek, felaket çok büyük ve ülke olarak değil, ada olarak boyumuzu aşıyor.

İktidar- muhalefet, “tedbir aldıydın almadıydın” kavgasına tutuşadursun, felakete uluslararası müdahale şart. Türkiye tüm gücünü bölgeye yönlendirdi. Güney Kıbrıs ve Yunanistan’da konuşlu müdahale gemileri var. Ortak bir organizasyon şart.

Karpaz olmamış, Larnaka olmuş, Larnaka olmamış Mersin olmuş, Mersin olmamış Girit olmuş; ne fark eder. Canımız aynı yanıyor, yanacak. Tüm kısır, anlamsız iç siyasi tartışmalardan bağımsız, uluslararası camiayı sürecin içerisine çekmemiz gerekiyor.

UBP, kurultay öncesi yine kavgayla başladı. 45 kabul, 42 ret. Neredeyse eşit; tüzük kurultayının önü açıldı. Tüzük Kurultayı da kavgalı geçecek. Sonra olağan kurultay için bir araya gelinecek. Gerçekten kafalar tüm bunları kaldıracak kadar rahat mı?

UBP Parti Meclisi’nde ilk raundu Ersan Saner kazandı gibi görülüyor. Ancak bu bir zafer değil. Gerilim belli ki artarak devam edecek. PM’de ciddi kavgalar yaşandı. “Tüzük kurultayı için hayır” oylarının sonra “evet” olması için büyük bir kavga yaşandı.

UBP’liler birbirlerini kırmaya başladılar. Ancak, gerçek şu ki, memlekette sorunlar dağ gibi. UBP, bu dönemde, geçmişte yaptığı hataları tekrarlamamalı. Ersan Saner, geçmişten ders almalı. Ülke yönetiminde zafiyeti kaldıracak dönemde değiliz.

“Yürürken sakız çiğnemek” tanımı bunun için… Bir taraftan kurultay için çalışılacak ama diğer taraftan da ekonomi başta olmak üzere her alanda icraat ortaya konacak. Pandemi yönetimi ise asla sorun yaşamamamız gereken alan.

Vaka sayısı az da olsa aşağıya doğru bir eğilim gösteriyor. 200 bandından önce 170’e, şimdi ise 140’a geriledik. Dün önerdiğimiz “10 bin test civarı ücretsiz olacak şekilde düzenleme” Başbakan- Maliye ve Sağlık Bakanlıklarınca onaylandı. Burada Dursun Oğuz’un hakkını teslim etmek gerek; ANLATACAĞIZ.

Bu yolla, 15 milyon TL aylık bir tasarruf sağlanmış olacak. Günlük 4 bin PCR, 6 bin antijen (hızlı) test yapılabilecek. Aşılılara tamamen ücretsiz. 18 yaş altı herkese ücretsiz. Laboratuvarlar denetim altına alınacak. Bazı sektörlere önümüzdeki haftalarda paralı olabilir.

Polisi bıçaklayarak güneye kaçan Takımcılar, yaşadığı başka bir dramın ardından ara bölgede yakalandı. Küçük bebeğini kaybetti. Kaçak yıllarla cenazesine geldi. Yeniden güneye kaçarken ara bölgede asker tarafından fark edildi, polisle düzenlenen operasyonda yakalandı.

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31/08/2021 08:20