Hüseyin Ekmekçi yazdı: Maalesef siyasetin odağında bu halkın refah ve mutluluğu yoktur

MAALESEF SİYASETİN ODAĞINDA BU HALKIN REFAH VE MUTLULUĞU YOKTUR. SİZİ GİDİ İHALECİLER SİZİ… HALK UMURUNUZDA MI?

BUGÜNÜN ÖNCELİĞİ, İŞ TAKİBİ, İHALELER, ATAMALAR, İSTİHDAMLAR… ONU DA YÜZÜNE GÖZÜNE BULAŞTIRDILAR YA… TAMAMLANAN TEK BİR İHALE YOK…

Piyasa giderek daha pahalı bir hal aldı. İthal ya da yerli üretim fark etmiyor artık. Üretim araçları o kadar pahalı hale geldi ki, ne isterseniz üretin, maliyetlerde ciddi bir artış yaşanıyor. Bu da haliyle fiyatlara yansıyor. Daha pahalı tüketiyoruz

Enerji fiyatları yükseliyor. Yakıt fiyatları yükseliyor. Emek artık daha pahalı, hele yetenekli bir elemansanız… Vergiler arttı. Hammadde fiyatlarında ciddi bir artış yaşandı. Dövize bağlı olarak hammadde yanı sıra, ekipman fiyatları da uçtu…

Mesela; 15 adet yumurta 45 TL, 30 adet yumurta 85 TL. Bir somun ekmek 8.5 TL, bir kilo et ortalaması 240 TL. 3- 5 parça olarak paketlenen tavuk eti, her halükarda en az 50 TL. 1 litre süt 23 TL. Hellim fiyatları ise kiloda 150- 180 TL arası. Kim, neyi, nasıl tüketecek?

Devlet, kendi gelirlerini artırma adına, her yolu deniyor. Son çıkan af kararlarının altında da yatan tek neden var; piyasadan para toplamak. Kendi gelir- gider dengesi için her aşamada vatandaşın boğazına sarılan devlet, alım gücünün artması için kılını kıpırdatmıyor

Kamu çalışanlarının maaşı bir nebze de olsa Hayat Pahalılığı uygulaması ile korunurken, örgütlü kesimler eylemle, kavgayla, grevle hakkını söke söke alabiliyorken, bu ülkedeki dar gelirli vatandaşların ümüğü sıkılmaya devam ediyor

Son dönemlerde marketlerde ve elbette pazarlarda meyve- sebze, temel tüketim maddelerinin fiyatları fahiş bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Vatandaşların bu konudaki isyanına ise kulak asan yok. Piyasa, giderek daha pahalı bir hal aldı

Hükümet ise gelirlerine bakıyor. Hatırı sayılır sayıda bir Rum ve son dönemlerde ülkede artan çoğunu Rusların oluşturduğu daimi nüfus, günlük alış- veriş piyasasını ayakta tutuyor. KDV gelirlerinden memnun devlet, kendi vatandaşlarının alım gücünün düşmesinden rahatsız değil

Bir taraftan alım gücü yerlerde sürünürken, dar gelirli beslenme- barınma hakkından mahrum kalırken, köşe başlarını tutan siyasi ve üst düzey yetkililer hiçbir işi bitirememenin utancını yaşamıyor. Son dönemlerde bana tek bir hayırlı iş söyleyin…

Ben tek bir örnek vereyim. Organize Sanayi Bölgeleri Yasası. İlk başta öyle bir yasa hazırlandı ki, sanayi bölgeleri neredeyse yabancı yatırımcılara kaptırılacaktı. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı irade gösterdi, Sanayi Odası çalıştı, ana muhalefet destek verdi… Sonuç: Oybirliği

Demek ki, bu ülke insanının refah ve huzuru, üretmesi, gelişmesi, bu topraklarda kök salması siyasetin önüne konulduğu zaman iktidar ve muhalefet “isterse” yan yana gelebiliyor. Aslolan budur. Maalesef siyasetin odağında bu halkın refah ve mutluluğu yoktur

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27/10/2022 08:14