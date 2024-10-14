Hüseyin Ekmekçi yazdı: Makam ve koltuk kavgası artık mide bulandırıyor

BUNCA TARTIŞMA, 9 TUR 26 SAYISINA ULAŞILAMAMASINA RAĞMEN ZORLU TÖRE HALEN “BEN KAZANDIM” DİYORSA, HİÇBİR ŞEY ANLATAMAZSINIZ. MAKAM VE KOLTUK KAVGASI ARTIK MİDE BULANDIRIYOR

MECLİS TUTANAĞI TUTULMUŞ, UBP VE CTP’Lİ VEKİLLER İMZALAMIŞ, MECLİS BÜROKRATLARI “KAYBETTİ” NOTUNU DÜŞMÜŞ. DAHA NE BAŞSAVCISI, HUKUKÇUSU? KONU ARTIK ETİK VE AHLAKİ… DÜĞÜMÜ UBP PM ÇÖZECEK, BELKİ…

Ulusal Birlik Partisi kurultayı tamamlanalı üç hafta oldu. Geride kalan bu üç haftada, bir gün bile ekonomi, enerji, trafik ve yol güvenliği, okullarda halen devam eden öğretmen eksikliği, sağlıkta ihtiyaç duyulan altyapı yatırımları konuşamadık. Varsa makam kavgası, yoksa makam kavgası

Size çok basit bir örnek vermek istiyorum. Bu ülkede 35 bin yabancı işçi, sadece karın tokluğuna çalışıyor, geriye kalan tüm parasını yurtdışına gönderiyor, ailesine… 35 bin kişi her ay ekonomiye tek kuruş katkı yapmadan 35 milyon doları yurtdışına gönderiyor

Ekonomi hızla güneye kayıyor. Ürün-fiyat dengesi artık Kıbrıslı Rum esnafın lehine. Bizim kötü ekonomi politikamız yüzünden. Güney Kıbrıs’a kayan rakamların da her ay Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinden eksildiğini unutmayalım. Kıbrıslı Rumlar akaryakıt dışında kuzeyden alışveriş yapmıyor

Peki biz kurultaydan bugüne geçen üç haftalık sürede ne yaptık? Sadece ekonomi ile alakası olmayan, hiçbir kurum yönetmemiş, mimar bir ismi Ekonomi Bakanlığı’na müsteşar yaptık. Ne verebilir? Bana göre hiçbir şey. Ne alabilir? Tabii ki müsteşar maaşı… O da UBP’li diye… Memleketin özeti…

Halen daha “meclis başkanı kazandı mı kazanmadı mı?”, onu konuşuyoruz. Rakamlara göre kazanmadı. Ama başsavcılık görüşü ile, iç tüzükteki beşinci tur karmaşasından yola çıkarak başkan ilan edilmeyi bekleyen sayın Zorlu Töre ile tam bir hafta daha kaybettik…

Öyle görünüyor ki Zorlu Töre geri adım atmayacak. Sizin için dört tur yılı üç yıl önce, dört tur geçen hafta, 5 tur daha geçen hafta yapıldı. Toplam 13 turda da başkan seçilecek 26 oyu alamadınız. Üç sene önce alınan oy da erken seçim tehdidi ile…

Bugüne kadar seçilen meclis başkanlarına baktığımız zaman, dördüncü yasama yılında örneğin Fatma Ekenoğlu UBP oylarıyla seçilmiş; Hasan Bozer ilk turda CTP oylarıyla seçilmiş… Vehbi Zeki Serter, CTP oylarıyla seçilmiş, Teberrüken Uluçay, UBP oylarıyla seçilmiş… Hepsi de ilk turda…

Üç yıl meclis başkanlığı yapan sayın Zorlu Töre, tarihte ilk kez hem muhalefetin hem de muhalefete katılan iktidarın oylarıyla 26 sayısına ulaşamadı. Bu başlı başına bir güven sorunudur. Cumhuriyet Meclisi tarihinde ilk kez böylesi bir kriz yaşanıyor, daha önce örneği yok

Bu noktadan sonra eğer Zorlu Töre kendisi yaşananlardan ders almıyor, utanç duymuyor, geri adım atmıyorsa; siz hiçbir şey anlatamazsınız. Her şeyden önce kendisinin bırakınız beş turu, hastaneden kalkıp gelmemesi gerekiyordu. Velev ki geldi, ilk turda geri çekilmesi gerekiyordu…

Bu noktadan itibaren sorun etik bir sorundur. UBP ve CTP’li katiplerin imzaladığı, meclis bürokratlarının Zorlu Töre’nin kaybettiğine dair not düştüğü meclis tutanağı ortadayken; yani meclis bir karar vermişken, Başsavcılığın bir görüş vermesi abesle iştigaldir… Gerisi anlamsız bir koltuk kavgasıdır

Başbakan bugün UBP parti Meclisi toplantıya çağırdı. Ulusal Birlik Partisi tabanındaki eğilim de yeni bir Meclis Başkanlığı seçim denemesi yapılması, yine başarısız olunması halinde hem erken seçime gidilmesi, hem de UBP içi disiplin mekanizmasının çalıştırılması yönündedir

Ünal Üstel ya gerçekten liderlik sergileyecek; ya da kurultayda yüzde 65 oy almasına rağmen, bir yıldız gibi kayıp gidecek. Buna izin verip vermemek kendisinin elindedir. Kurultay kendisine yönetme yetkisi vermiştir. Halen daha bu saçmalıklarla uğraşmak topluma da ihanettir. Gereğini yapması gereken başbakandır

Her taraf döküm saçım. Son yapılan elektrik zammı ve maaşlardaki artış piyasayı inanılmaz derecede pahalı hale getirdi. Aynı zamanda üretmek de pahalı. Aynı zamanda esnafın giderleri de inanılmaz derecede arttı. Bu memleket sizden hizmet bekliyor. Saçma sapan makam ve koltuk kavgaları değil…