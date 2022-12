Hüseyin Ekmekçi yazdı: Mandra girdileri ucuzlamazsa et ucuzlamaz

FETVA İLE ET Mİ UCUZLAR; AHA BU HAFTA SONU DA PAHALI ET ALDI, ALABİLEN… MANDRA GİRDİLERİ UCUZLAMAZSA ET UCUZLAMAZ. BİRİLERİ BAŞBAKANI UYARMALI; YALANCI DURUMUNA DÜŞÜYOR

UYUŞTURUCU TİCARETİNE AMAN VERİLMEMELİ. AİLELER DE ÇOCUKLARI İÇİN GÖZÜNÜ DÖRT AÇMALI. 24 SAATTE 3 KİLO UYUŞTURUCU YAKALANDI. HER YERDEN UYUŞTURUCU FIŞKIRIYOR

Başbakan Ünal Üstel, “et ucuzlayacak” dedi, ucuzlamadı. Ucuzlamayacak da. Fetva ile etin

Ucuzladığı nerede görüldü? Bu girdilerle de kısa vadede kimse ucuzlamasını beklemesin. Yata yata büyüyen tek şey karpuzdur, bunu birileri ülkeye yönetenlere anlatmalı

Her olaya patlatacak bir demeçleri var. Yeter ki vatandaş şikayeti olsun. Peki, kendi başına iş mi olur? Akıllardaki girdilerin farkında mı ülkeyi yönetenler? Elbette farkındadır. Kasapların girdilerinin farkında mı? Elbette. E o zaman? 1’e 3 kuralı devam ediyor. Pahalılık da devam edecek

Büyük baş hayvanlarda mandıradan dana 90 TL; düve 80; inek ise 70 TL kilosu. Dana kıyma- kuşbaşı 270 TL bulan bayram ediyor. Arada kampanya falan var ama; fiyatlar uçtu gidiyor. Kimse kimseyi kandırmasın. Fetva ile ucuzluk olmaz. Yem, mazot, elektrik fiyatları zirvede

Tek bir kişi “ben eti ucuza aldım” desin, dişimi kıracağım. Ama birken iki olan hükümet yayın organlarında bu yalan bu yalan pompalanıyor. Kaçak et engellenmeli, girdiler ucuzlatılmalı, besi çiftliklerine özel teşvikler uygulanmalı; ancak da. Gerisi hikaye, ya da et ithali. Ötesi yok

Belli ki hayvancıya ve kasaplara bir “sünnetçi korkusu” verilip, gönderilmiş. Ötesi yok. Ordan çıkan hayvancı da kasap da maliyet hesabını yaparak yola öyle devam etmiş. Kusuru yalan. Tüketici pahalılıktan, hayvancı maliyetlerin yüksekliğinden şikayet etmeye devam edecek

Polis son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 5 kilo uyuşturucu ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucularla ilgili denklem hep aynı… Ya güney bağlantılı, ya Afrika. Zehirlenen ise gençlerimiz

Gerçek şu ki, kuzey ve güneyde mafya gayet güzel birleşti. Her alanda işbirliği yapabiliyorlar. Zira, güneye gelen uyuşturucunun kuzeye geçirilmesi bir işbirliği, kuzeyde dağıtımı ise başka işbirliği gerektiriyor

Kısacası, çocukken söylediğimiz bir tekerleme vardı ya; “Bu vurdu, bu duttu, bu bilirdi, bu yedi, bu da okuldan geldi…” Komple bir işbirliği. Güneyde mal bulunuyor, çeşitli yollarla geçiriliyor, burada önce satıcılara, sonra da içicilere dağılıyor

Uyuşturucu çeşitleri, gençler arasında normalleştiriliyor. İşin tuhaf yanı, sentetik uyuşturucu da çok yaygın. Beyni uyuşturuyor, organları etkisiz hale getiriyor. Birileri ise zararlarına bakmaksızın büyük paralar kazanıyor.

Polisimiz sayın Ahmet Soyalan’dan başlayarak uyuşturucuya karşı büyük bir kavga veriyor. Eminim, görevi devralan Kasım Kuni döneminde de bu mücadele artarak devam edecek. Artarak devam etmeli de. Zira bu küçücük ülke, bunca yükü kaldırabilecek durumda değil

Herşeyden önce, “üniversiteler adası” imajımız son derece önemli. Hiçbir aile uyuşturucu batağındaki bir ülkeye çocuğunu göndermek istemez. Dolayısı ile, polisimiz bu çabası, aynı zamanda ülkemizin imajı açısından da büyük bir öneme sahip.

Düşünün, aracında uyuşturucu ile sınır kapısında yakalan şahıslar var, güneye geçmeleri mümkün değil. Bu nasıl bir cesaret? Kısacası, gözü dönen tacirler ne sınır dinliyor, ne memleket, ne genç, ne yaşlı. Kısa yoldan büyük paralar kazanma adına, gözler karardı

Aileler olarak da çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu resmen bir bataklık. Devlet mücadele edecek; polis göz açtırmayacak, sınır kapıları hem suç çetelerine hem uyuşturucu ticaretine geçit vermeyecek, hepimiz bu canavara ve canavara can verenlere duvar öreceğiz

05/12/2022 08:08