Hüseyin Ekmekçi yazdı: Market denetlemek, vatandaşın gözünü boyar ama hayatı ucuzlatmaz

Büyük bir enflasyon sarmalı içerisinde debelenip duruyoruz. Yapılmadı gerekenler belli, bazı alanlarda hayatın nasıl ucuzlayacağı, alım gücünün nasıl artacağı, üretimin nasıl çoğalacağı, istihdamın nasıl sağlanacağı belli. Geriye sadece yönetmek kalıyor

Örneğin yerli sebze ve meyvenin belli dönemlerde çok pahalı olması. Allah’ın hıyarı 40 TL nasıl olur? Çağdaş seralarda bol bol üretilmez, güneşi bekler, hal yasasını çıkarmaz, bütün üretimi 3 tüccara peşkeş çekerseniz ucuzlamaz tabii ki. Böyle bir peşkeş sistemi dünyada yok

Aynı tüccarlar, ki hiçbirini tanımam, hem marketleri kapatıyor, hem seraları. Hem ithalat yapıyor, hem iç piyasa onların elinde. Bir seracı, bir markete malını direk satsa, sistem devreye giriyor. Ne o seradan mal alıyorlar, marketi de mal vermemekle tehdit ediyorlar

Bu sistemi bilmeyen tel bir siyasetçi yok. Gelmiş geçmiş tüm tarım bakanları bu çarkı biliyor. Seçim propagandası hal yasası ile başlar, hükümet programı hal yasası ile devam eder. Sonuç? Siyaset de tıpkı seracı ve marketçi gibi, bu statükoya boyun eğer, gelsin tazelikler

Bu ve benzeri çok sayıda sistemde vatandaş tekele muhtaç ediliyor. Adına da serbest piyasa ekonomisi dediniz mi? Bazı zümreler için tadından yenmez. Siyaset de seçim zamanı payını aldı mı? Kimse keyfini bozmaz. Vatandaş da her yıl aynı dönemde bu çarka bir servet ödesin

Hane halkı, belki bu dönemde hıyar yemez, az alır. Ama otel, restaurant aşmak zorundadır. Zaten üretim de az… Hazır o üç toptancının soğuk hava depoları da var; saklanıyor da… tam bir soygun çarkı. Gücenen gücensin, ayrı yatsın. Ama bu soygun düzeni hep devam ediyor

Sayın Başbakan seraları gezeceğine, CTP’ye gitsin. Hadi, meclise, hal yasasını ve piyasayı ucuzlatacak, rantçıları devre dışı bırakacak yasaları yapalım” desin… Tarım Bakanını, Kalkınma Bankası’nı, Kooperatif bankasını çağırsın, “çağdaş sera, erkenci tarım İÇİN kredi verin” desin

Koop Süt de aynı şekilde. Başbakan hemen misyonu piyasayı ucuzlatmak olan Koop Süt’e gitsin. Kötü yönetimi sildin, ehil ellere devretsin. Bakın görün koşa sürede piyasa ucuzlar mı ucuzlamaz mı? Vatandaşın yüzü güler mi gülmez mi?

Başbakan ordan çıksın KıbTek’e gitsin. 60 bin ton ara ihalenin iptal edilmesini, ordaki rüşvet çarkının nerelere dayandığını, kimlerin arada 200 bin dolar istediğini sorgulasın. Personel verimliliği, ehil yönetim için kolları sıvasın.

Programda anlatacağım, sayaçlarla ilgili vurguna bir baksın. Yönetim değişmedi. Efendim “MHP baskı yapıyor, Bertan Zaroğlu yönetim kurulu başkanı olsun” diyor sayın Başbakan çevresi. Sanmam, inanmam. Liyakatli bir yönetim atamak mümkün.

Kurum ihaleye çıkamıyor, ambarlarda malzeme kalmadı, rantçıların gözü karardı. İhale hazırlıkları başlamadan, “kurumun sahibi” olan şirketler kendi ambarlarındakini KıbTek’e satma derdinde. Bu bağlamda bir sayaç skandalı var; sorma gitsin. Gene vurguncular devrede

Sayın Başbakan, maliyet artıran bir çok unsuru ortadan kaldıracak adımlar atabilir, ithalata gümrük indirim sağlayabilir. Sera gezmek, market denetlemek, vatandaşın gözünü boyar ama hayatı ucuzlatmaz. Yukarıda sıraladıklarımda samimi olsunlar yeter.

Saat 8.45’de stüdyomuzdayız. Gücenen gücenecek, kırılan kırılacak. Vatandaş bunca acı, üretici bunca sıkıntı çekerken, haksız yere halkın sırtından semirenlerin çarkından da rantından da bıktık.

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17/03/2022 08:57