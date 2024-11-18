Hüseyin Ekmekçi yazdı: Mecliste kritik gün

MECLİSTE KRİTİK GÜN. CTP’NİN ÖNERİSİ ORTADA: İSTİŞARE VE DİYALOGLA BİR ADAY BELİRLEYELİM, 19 MİLLETVEKİLİ İLE CTP İLK TURDAN DESTEK VERECEKTİR…

UBP’DE DERİN BİR SESSİZLİK VAR. HERKES BAŞBAKANI BEKLİYOR. KRİTİK GÜN, BUGÜN. MECLİS VAR. UBP TAVRINI MECLİSTE BELİRLEYECEK. HER İKİ PARTİYE DE BÜYÜK SORUMLULUKLAR DÜŞÜYOR. AMAÇ KRİZ ÇÖZMEKSE, “AMA, FAKAT” DEMEDEN 30 DAKİKA YETERLİ…

Kutlamalarla, çalgılarla, çengilerle, kokteyllerle, Cuma’yı, Pazartesi’ne bağladık. Ciddi bir gerçekle başbaşayız. Meclis Başkanlık seçimi problemli. Ortada da bir CTP önerisi var…

UBP içerisinden çok sayıda insanla konuştum. Kimse, ne olacağını bilmiyor. Tüm gözler bugün yapılacak grup toplantısına çevrildi. Herkesin bir fikri var ama resmi değil. Zira, CTP öneriyi yaptığında Başbakan yurt dışındaydı. Geldi ama 15 Kasım kutlamaları vardı… Değerlendirme yapılmadı…

Meclis başkanlık seçim sürecinde 1.5 ay geride kaldı. Arada 5 turda, 3 oyda çift mühür olmak kaydıyla Ziya Öztürkler başkan ilan edildi. Şu an ortada yeni bir durum var. CTP, “istişare ve diyalogla yeni bir başkan seçilmesini” önerdi. Hem de ilk turda 19 milletvekili ile destek sözü vererek...

Şimdi başbakan, “gurur” yapmadan yeni bir açılım yapmalı. CTP de “ama, fakat” demeden sürecin tamamlanmasına destek vermeli… Neden? Çünkü UBP bu açılıma tek şartla “evet” diyecek. O da, “Öztürkler’in yeniden aday yapılması ve geniş bir konsensüs ile seçilmesi.

Bu tablo “kazan kazan” tablosu. Hem CTP’nin iddia ettiği gibi hukuksuzluk ortadan kalkacak, hem de UBP içerisinde yeni bir karışıklık olmayacak. Memleketin de önü açılacak… Toplumu geren bu kavga, hiçbir soruna da çare üretmiyor

Toplumun sorunları dağ gibi büyümeye devam ediyor. Altından kalkılamayacak sorunlar var. Yerli yatırımcı da yabancı yatırımcı da önünü göremediği çok kötü günler yaşamakta… Üretim hızla dibe vururken, üretilen de çok pahalı

Alış- veriş hızla güneye kaydı. Akaryakıt hariç… Bu tabloda bile hükümetin yapması gereken onlarca şey varken, sürekli olarak topu taca atıyorlar. İş takibi ve adrese ihale tesliminde bir numara olanlar, iş icraata geldi mi kedi gibi oluyorlar…

İşin kötüsü rahatsız olan UBP’li vekil de yok. Ancak da kapalı kapılar ardında söylenme. O değil, YDP ve DP de sürecin çözümü için gerekli olan yardımı ortaya koymuyor. Hal böyle olunca, sorunlar dağ gibi birikmeye devam ediyor.

Ülke gündemi, Ziya Öztürkler’in tartışmalı seçim sürecinin ardından geçen bir buçuk aylık dönemin etkilerini hâlâ hissetmekte. Bu süre zarfında, siyasi cephede yaşanan belirsizlikler, çözüm arayışlarını da beraberinde getirdi.

Son olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), istişare ve diyalogla yeni bir başkan seçilmesini önerdi ve bu süreçte ilk turda 19 milletvekiliyle destek sözü verdi. Bu, siyasette nadir rastlanan bir uzlaşma teklifiydi. Ancak burada kilit bir isim, başbakan olacak.

Başbakanın, mevcut durumu “gurur meselesi” yapmadan, yeni bir açılım gerçekleştirmesi gerekiyor. Zira, halkın beklediği çözüm odaklı bir yönetimdir, çatışma değil. Şu an görünen tabloya göre, UBP’nin bu öneriyi kabul etme ihtimali yüksek; ancak tek bir şartla: Ziya Öztürkler’in yeniden aday gösterilmesi

Bu noktada başbakanın tutumu kritik. Eğer süreçte “gurur” meselesi öne çıkarsa, yeniden bir tıkanıklık yaşayabiliriz. Ancak, liderlik, bazen “geri adım atmak” değil, aksine, ileriye dönük cesur bir adım atmayı gerektirir. CTP’nin desteği ortadayken, bunun değerlendirilmemesi büyük bir hata olur.

Burada CTP’ye de büyük bir sorumluluk düşüyor. Eğer gerçekten bir uzlaşı isteniyorsa, “ama” ve “fakat”larla sürecin önü kesilmemelidir. Aksine, bunca sorunun biriktiği, meclisin tıkandığı bir ortamda, kontrollü geri adımlar atmak, kaybetmek değil, kazanmaktır…