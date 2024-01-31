Hüseyin Ekmekçi yazdı: Memleketin haline bakar mısınız? Alt tarafı yağmur yağdı

YAĞMURDUR, YAĞAR… ÖLÇÜMLERE GÖRE REKOR DEĞİL… PEKİ NEDEN HER YER DARMADAĞIN? YOL KAPALI, YOL ÇÖKÜK, KÖPRÜ SU ALTINDA?

BU MEMLEKTİN DERESİ, BARAJI, SU TAHLİYE ALANLARI, YER ALTI SU TOPLAMA ALANLARI HEP BELLİYDİ… DERENİN ÖNÜNE EV, TOPLAMA ALANINA SİTE İNŞA EDERSEN, OLACAĞI BUDUR

Memleketin haline bakar mısınız? Alt tarafı yağmur yağdı. Yağmadı diye aylardır beklediğimiz yağmur, nihayet geldi. Yağmurdur, yapar… Toprak suyu çeker… Barajlar suyu tutar… Basit bir doğa döngüsüdür bu. Yer altı su kaynakları güçlenir, haliyle mutlu olursunuz.

Peki bizde öyle mi oldu? Köyler sular altında kaldı. Evleri su bastı. Köy yolları kapandı. Köprüler kullanılmaz oldu. Her taraftan “yol kapandı” haberi. İtfaiye yetişemedi, belediyeler yetişemedi, sivil savunma ekipleri yetişemedi. Her tarafta bir keşmekeş

Böyle zamanlarda daha iyi anlıyoruz. Memleketin nasıl alt yapıdan yoksun olduğunu. Her isteyenin her istediği yeri işgal ettiği için, akıp gitmesi gereken suyun, bereket iken felakete dönüştüğünü. Böyle zamanlarda gerçekler yüzümüze bir tokat gibi patlıyor

Bir kere yapı standardımız yok… Yol, drenaj, köprü gibi yapılarda standardımız hiç yok. Nereye inşaat yapılacak, neresi aynen bırakılacak hiçbir planımız, projemiz yok. İsteyen istediği yere, her istediğini yapabiliyor. İzin mi yok? Hemen arkadan kılıfına uyduruluyor

Dünü, büyük felaketlerle atlatabilirdik. Geçmişte yaşadık. Bir araçta, dört gencimizi kaybettik. Sel sularına kapıldıkları için… Peki ders aldık mı? Aslında yaşadığımız hiçbir olaydan ders almadığımız gibi, geçmişteki sel felaketlerinden de ders almadık

Basit kurallar ve düzenlemeler vardır. Dere yatakları korunur. Baraj ve göller için ayrılan alanlar bellidir. Derinlikleri sürekli korunur, temizlik ve bakımı yapılır. Gerekli özen gösterildiği zaman, ülke de yağışa, yağmura, kara hazır olur..

Bizim ülkemizin alacağı yağış oranları bellidir. Ama gelin görün ki, “çok yağdı” dediğimiz her dönem, aslında geçmişte daha yüksek yağış aldığımıza şahit oluyoruz. Ama alt yapı o kadar kötü ki artık, standart alt yapısı olmayan o kadar çok yapı var ki; ortalık bu hale geliyor