Hüseyin Ekmekçi yazdı: Memleketin her tarafı dökülüyor

DEVLET OKULLARININ KADERİ BELLİDİR. YA BELEİDYELER BAKACAK, YA DA OLDUKLARI YERDE ÇÜRÜYÜP, YIKILMAYA YÜZ TUTUNCA KAPANACAK

SADECE İHALELERDE ORTAYA ÇIKAN, HER İHALEYE BİR ŞAİBE KARIŞTIRAN HÜKÜMET YAPIMIZ İLE, DAHA İYİSİNİ BEKLEMEK DE BENİM SAFLIĞIM

Memleketin her tarafı dökülüyor. Peki kırılanın dökülen yerine, yenisinin yapıldığını göreniniz var mı? Durup dururken siz, hiç bir işi de vatandaş şikayeti olmadan belediyelerin haricinde, merkezi hükümetin, devletin yaptığını gördünüz mü?

Dün bir fotoğraf gördüm. Yeni Boğaziçi İlkokulu, ülkemize turizm yatırımı yapan, devamında da turizm sektöründe kalmayan Kenan Atlı tarafından yapıldı. Anımsayın geçtiğimiz yıl yıkılma tehlikesi olan öncelikli okullar arasında Yeni Boğaziçi İlkokulu da vardı, çiçek gibi olmuş

Dün bir davetiye gördüm. Döveç Ailesi tarafından gönderildi. Aile, İskele bölgesinin ihtiyacı olan kapsamlı bir okul kampüsünün temelini atıyor. Bu ülkede kazanan, bu ülkenin

çocuklarına güzel bir okul hediye ediliyor. Oyun alanları, kapalı salonları ile birlikte… Tebrikler Döveç ailesi...

Bir fotoğraf daha gördüm dün. Geçitkale Cumhuriyet Lisesi. O da devletin kontrolünde. Okul neredeyse terk edilmiş. İlgisiz, sevgisiz, kaderine terk edilmiş. Okulun ismi cumhuriyetimizin de ismini taşıyor ama, bildiğiniz mezbeleye dönmüş

Geçitkale gibi bölgenin en büyük köylerinden biri. Yıllarca her devlet dairesine merkez olmuş bir bölge. O okuldan ne cevherler çıkarmış, birbirinden değerli isimleri bu topluma armağan etmiş. Önce ortaokuldu, sonra lise… Şimdi adı başka binada yaşıyor… Kapalı, mezbele…

Üç fotoğrafı yan yana koyarak bakın. Bir tarafta hayırsever vatandaşların bıraktığı eserler, diğer yanda devletin korumasındaki okulların gelmiş olduğu son nokta. Ülkenin her tarafında devlet okulları dökülüyor. Bakanlık bulduğu her konteynerden bir sınıf yaratıyor

Daha önce de söyledim, tekrar altını çizeceğim. Bu memleketteki okul alt yapı sorunu sadece ve sadece Mill Eğitim Bakanlığı’nın sorunu değildir. Okul alt yapı sorununuz vardır. Bakanlık tek başına, kuş kadar bütçesi ile yalnız bırakıldığı sürece konteyner sayısı daha da artacak

Okul dediğiniz sadece sınıftan ibaret olamaz. Oyun alanları, spor alanları, kapalı spor salonu olmazsa olmaz. Okullarımıza bir standart getirilmeli, okul alanları buna göre şekillenmeli. Kampüsleşme iyi bir seçenek, devamında 24 saat yaşayan alanlar yaratılmalı

Hayal gibi gelebilir ama, sergi ve konferans salonları, tiyatro sahneleri ile okullar aynı zamanda oldukları bölgede bir buluşma noktası, kültür merkezi haline gelebilmeli. Sadece çocuklara eğitim yuvası değil, ülke insanının ruhunun gıdası, kültür yuvası da olabilmeli

Kişi olarak, ülkeme yönelik hayalim budur. Hayalden öte, olması gereken de budur. Bu ülke insanına neyi layık gördüğümüz sizin o makamlardaki ağırlığınız kadardır. Belediyeler yaptı yaptı, yapmadı tüm devlet okulları önce çürüyecek, sonra kapanacak…

Sadece ihalelerde ortaya çıkan, her ihaleye bir şaibe karıştıran hükümet yapımız ile, daha iyisini beklemek de benim saflığım. Koltuğunun altında bir dosya, sağa sola İHALE sözü veren hükümet üst yönetimi ile okullarımızın geleceği nokta budur. Ya vatandaş yapar, ya yıkılır…