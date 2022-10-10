Hüseyin Ekmekçi yazdı: Ne utanan var, ne de isyan eden…

Bu ülkede, kamu kurumları kolay oluşmadı. Bugünün siyasetçileri tarafından talan edilen ve talan edilirken de hiç utanılmayan o kurumlarda, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf R. Denktaş’la simgeleşen, ama yaklaşık 80 yıllık bir geçmişi olan “devlet olma isteğinin” izleri var

1960 Kıbrıs Cumhuriyeti içerisinde sadece bakan ve vekil olanlar değil, kamuda bürokrat olanların tecrübe ve birikimi, 1974 sonrası Kıbrıs Türk Federe Devleti’nden başlayarak, 1983’de KKTC ile şekillenen süreçte hep “halk odaklı” projelere dönüştü. Bu güzel sistem çöktü…

“Herkes evine ekmek götürsün” ve elbette “liyakat sahibi olanlar da yönetsin” üzerinden kurulan bu sistem şimdi yerle bir. Yeni sistem, “az sayıda insan malı götürsün” ve devamında da “siyasetçi daha çok iktidarda kalsın” üzerine kurulmuş.

İnsan olanın canı yanıyor. Düşünün, Liman İşçileri Şirketi, bizzat Hakkı Atun ve İsmet Kotak tarafından “nakış nakış” işleniyor. Neden? Çünkü oradan bir grup ekmek yerken, Baf ve Limasol göçmenleri evine ekmek götüremiyordu. Bunun önüne geçmenin yolu da kooperatif mantığıydı

Şimdi? Herhangi bir kaçakçı, hiç vakit kaybetmeden tüm limana hükmedebilir. Bunun için uyduruk bir ihale yasası, şuursuz siyasetçiler ve bunlara aldırmadan karar vermeye hazır bir Merkezi İhale Komisyonu yeterli. İnsanın aklı almıyor, kanı donuyor

Bir örnek de Kooperatif Merkez Bankası’ndan. Ki o banka, onlarca köy kooperatifine bağlı, az sayıdaki Kıbrıslı Türk üreticinin, sürekli gelişen ve semiren Rum çiftçilere karşı korunması amaçlandı. Peki şimdi yapılmaya çalışılan nedir?

Liyakatsiz insanları, ülkeye değil partiye hizmet etmesi için kurumlara yerleştirme gayreti var. Üstüne de, liyakat sahibi olmadan kurumların başına gelenler, ya kendine çalışıyor, ya da sermaye gruplarına hizmet ediyor. Kooperatifçilik için zerre kılları kıpırdamıyor

Düşünün, Koop- Süt. Hem halkın ucuza süt ve süt ürünleri tüketmesi hem de üreticinin elindeki sütü işlemek ve katma değer yaratmak için kuruldu. Bugün, kötü yöneticilerin elinde, sermayenin elinde oyuncak yönetim kurulu üyeleri ile hızla dibe itilirken, pahalılığın da sebebi

Yahu, be, insan deli olur. Süt imalatçıları, sütü borsadan alır. Koop- Süt de, borsaya bir fiyat verir ve süt alarak işler, imal eder, değer yaratır, istihdam ve ihracat için çalışır. Dolayısı ile Koop- Süt’ün en uygun fiyatı vermesi oldukça önemli. Özel firmalar da bu fiyatın üstünde vermeli

Gelin görün ki, Koop- Süt yönetiminde yer alan vatan sevmezler, bakınız SEVENLER değil ha, vatan sevmezler, kurumun vereceği fiyatı sürekli özel sektöre ötüyor ve üreticinin de Koop- Süt’ün de soyulmasını sağlıyor. Neden? Çünkü hepsi “kökü dışarda” ama “bedeni” içeride.

Haliyle hem borsada süt fiyatı artmıyor, hem Koop Süt daha fazla süt alamıyor, hem yeni istihdam yapamıyor, hem imalat ucuzlamıyor, hem ihracat rakamları artmıyor, hem hem hem… Yani, kooperatifçiliği bilenler değil, rantçılar kuruma çöktüğü için, batış kaçınılmaz duruma geliyor

Kıb- Tek? Bu ülkenin enerji sorununu çözmek için kuruldu. Devamında, üreticinin ucuza enerji alması, ülkenin yetişmiş mühendis gücünün orada toplanması, ötesinde enerjide Orta Doğu havzasında bir güç haline gelinmesi misyondu. Ya şimdi? Anca yalan, talan, hırsızlık, çakallık

Örnekleri programda artıracağım. Peki, bu ülkeyi geçmişten emanet alanların, geleceğe taşıma misyonu yok mu? Batırmak, çökertmek, çalmak, yıkmak bu neslin, bu yöneticilerin misyonu mu? Bir kişi mi utanmaz? Bir kişi mi isyan etmez? Bu suça susarak ortak olanları da tarih yazacak.

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10/10/2022 08:16