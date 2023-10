Hüseyin Ekmekçi yazdı: Paniğe Kapılan Eczacılar Soluğu Ovada- Ambarda Alıyor

PANİĞE KAPILAN ECZACILAR SOLUĞU OVADA- AMBARDA ALIYOR. ASLINDA KENDİ KENDİLERİNİ İHBAR EDİYORLAR

VATANDAŞ İLAÇ ALACAK PARA, PARAYLA ALACAK İLAÇ BULAMAZKEN ŞU YAŞADIKLARIMIZA BAKAR MISINIZ?

Eczacı-doktor ilişkisi ile kurulan, hayali reçete ve hayali ilaç ile karşımıza çıkan süreç her gün yeni bir olaya gebe. Dün akşamüstü gelen bir haberle tüm dikkatlerimiz Alayköy-Türkeli Ovası’na çevrildi. Paniğe kapılan bir eczacı daha vatandaşın arayıp bulamadığı ilaçları ovaya attı.

Polisin çöpte veya ovada bulduğu ilaçların sahibine ulaşmaması mümkün değil. Aslında eczanelerde biriken ve barkodu devlete ulaşan ama vatandaşa ulaşmayan, parası ödenmiş ilaçların sahibine ulaşmak çok kolay. Panik, suçlu eczacılara polisin daha çabuk ulaşmasını sağlıyor.

Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Reçeteyi doktora yazdırıp üzerine barkod yapıştırıp, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne gönderiyorlar. Ancak ilaçların sahibi olmadığı için barkodu kesilmiş ilaçlar eczanede birikmeye başlıyor. Belli ki bazı eczanelerde ilaçlar adeta dağ olmuş.

Bu yöntemle devleti ama aslında vatandaşı soyan eczacılar barkodu kesilmiş kutulardaki bu ilaçları daha sonra piyasaya satıyorlar. Bir çok insan para ödeyerek barkodu kesik ilaç satın aldı. Hikayeleri dinliyoruz vatandaşa ‘mama alıyoruz, diyen eczacı bile oldu.

Çöpe panikle ilaç atan her eczacı aslında kendini ihbar ediyor. Bulunan her ilacın ardından da ifadesine başvurulan eczacı farklı bir doktorun ismini veriyor. Üzülerek görüyoruz ki her yaştan az sayıda eczacı ve doktor hepimizin parasını çalmak için sıraya girmiş.

Dün yaşanan olayda buydu aslında. Şunu merak ediyorum: Polis gelişigüzel eczanelere baskın yapsa barkodu kesilmiş ilaç kutularına ulaşır mıydı? Bir şey daha merak ediyorum: Bu sürede kaç eczacı ne kadar ilacı imha etti? Düşündükçe karnım dönüyor…

Ovadaki ilaçlara ulaşan polis kısa sürede eczacıya da ulaşarak gözaltı işlemi gerçekleştirdi. Haber Kıbrıs’tan arkadaşlarımız anında bölgeye giderek oradaki görüntüleri canlı yayında ve elbette fotoğraflı ve videolu haberlerle vatandaşa ulaştırdı.

Üşenmedim, yüzlerce vatandaş yorumu okudum. İki şeye çok üzüldüm. Birincisi tüm eczacı ve doktorları aynı kefeye koyarak inanılmaz hakaret, küfür ve daha da kötüsü beddua eden bir kitle oluşmuş. Yapmayın. İşini layıkıyla yapan insanlara saygısızlık etmeyin.

İkincisi ise arkadaşlar, bir çok anne ve baba aynı şeyleri yazıp durdu: Biz çocuğumuza ilaç alacak para bulamıyoruz. Para bulsak çoğu zaman ilaç bulamıyoruz. Gerçekten insanlar haklı. Aynı zamanda ne kadar büyük bir milli serveti de heba ettiğimizi üzülerek gözlemliyorum.

İşin ucu nereye varacak, açıkçası kestiremiyorum. Yok yahu yapmaz dediğimiz, tanıyıp bildiğimiz o kadar çok insan var ki, kolay paraya ulaşmak için devletin vatandaş lehine oluşturduğu bir sistemi tepe tepe kullanmış. Gerçekten inanılmaz.

Bugün bakalım neyle yüzleşeceğiz? Hayatın her alanında ısrarla ve inatla hepimizin refahı için kullanılması gereken kamu kaynakları heba ediliyor. Üzülmemek elde değil. Bu nedenle tüm kurumları bağımsız ve sorunsuz çalışan bir kamu yönetimi gecikmeden tesis edilmeli.

04/10/2023