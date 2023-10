Hüseyin Ekmekçi yazdı: Parası olan her işini hallederken vatandaş da icraat bekliyor

KAMU MALİYESİ NEDEN SADECE ALMA ÜZERİNE KURULU? HER YERDE VERGİ HARÇ CEZA ÖDÜYORUZ AMA HİZMET YOK

BELEDİYE, YOL, SU, ELEKTRİK, SİGORTA, SEYRÜSEFER, KDV… NE İSTEDİNİZ DE VERMEDİ BU HALK? PARASI OLAN HER İŞİNİ HALLEDERKEN VATANDAŞ DA İCRAAT BEKLİYOR

Devlet dediğimiz yapı artık o kadar kötü bir noktada ki, hizmet değil, dert üretiyor. Ve siyaset dediğimiz yapı o kadar kötü bir noktada ki, çözüm değil sorun üretiyor. Muhalefetten beklentim hükümet protokolü gibi güçlü bir planla topluma yön vermesi

Yıl 2023. Elektrik yok, elektrik. Ne demek karanlık? Kış aylarını düşünemiyorum bile. Ne demek sanayi, hayvancılık, turizm bölgelerinde elektrik olmaması? Utanması gerekenler var. Kimisi siyasette, kimisi siyaseti çoktan bırakmış. Bu ülkenin kaynaklarını zengin olma aracı olarak gören bir kişiden bile hesap sorulmamış

KIB- TEk dediğimiz ucubeyi, geçmişte soyanlar, sonrasında müdür yapılmış. Çalanlar, ihale ihale kaynaklarını tüketenler, iş takipçileri yönetim kuruluna başkan olmuş, üye olmuş. Kamuya yönetici olmuş. Allahtan reva mı? Siyaset eliyle yolsuzlukların üzeri örtülmüş, dünün hırsızları bugün akıl veriyor

Kabahat bizde. Öyle insanlar var ki, insan içine çıkmak şöyle dursun, şu anda hapiste olmalıydı. Ekranlarda, gazetelerde, sosyal medyada akıl veriyorlar… Maalesef ahali de dinliyor. Bu halk ne zaman kullandığı enerjinin hakkını vermedi? Ne istedilerse verdik

Trafo katkı payı, sayaç parası, hizmet bedeli, maktu ücret, sayaç taşıma ücreti gibi… Faturayı da ödüyoruz işte. Daha ne? Yönetmesi gerekenler belli, sorumlular belli. Çağdaş bir ülkede güneş yüzü görmemesi gerekenler benim ülkemde baştacı

Peki ya kullandığımız yollar? Seyrüsefer, sigorta, araç devir, araç kayıt, trafik cezası, radar cezası… Hele sigorta, sterlin üzerinden kendini konumlandırmış bile… Öde babam öde, bitmez… Mesela yol vergisi, araç için ne istedi bu devlet de vermedik?

Yahu trafik ışıkları yanmaz, banket dökülmez, çukur tamir edilmez, köy yolu dökülmez, yoldaki ışıklar yanmaz… Denetim yapılmaz. Radarlar tamir edilmez… Yollarımız adeta ölüm tuzağı. Kabul edilir bir şey değil ama normalleştirdik. Parayı öde, hizmet almasak da olur…

Belediyeler? Ödediğimiz vergi bir tamam. Çağdaş bir yaşam için halen daha projeler projeler. Ülkemizin genelini pislik götürüyor. Basit bir çöp yönetimi dahi yok. Kaldırım standardı yok, temizlik hizmetleri dalgalı, kanalizasyon hizmetleri berbat… Yalan mı?

E, devlete bir tamam vergimizi ödüyoruz. KDV desen, her gün… Eğitim ne halde? Ya sağlık? Dökülüyor. Okullarımız bu durumu hal ediyor mu? Çocuklarımız böyle ortamlarda mı yetişmeli? Onu bile bilmiyoruz. E vergimizi ödüyoruz biz. Hem de bir tamam. Eksiksiz.

Kendi paralarımızla bizi bu hallere düşürdüler. Her şeyin vergisini ödeyerek geriye geriye gittik. İş bilen bürokratlar tarih oldu. Akılla yönetmek, akıllı yatırım yapmak varken, kimin cebine para dolduracaklar, hangi beceriksizi hangi makama getirecekler hesabının kurbanı olduk…

Kısacası, büyük bir soygun var ama halka dönen bir icraat yok. Türkiye bir eksik görecek de, proje olacak da, zaman yaratacak da, kaynak aktaracak da, o da belki bir şehirlerarası yol ya da yeni bir güzergah. O kadar. Gerisi çöp, çukur, pislik, soygun, hırsızlık, arsızlık

Halk ödediği her bir kuruşun karşılığını icraat olarak alabilmeli. Hastanede sıra beklememeden, ilaç beklemeden, doktor aramadan tedavi olabilmeli. Temiz bir çevre, çağdaş bir eğitim sistemine ulaşabilmeli. Yoksa bunca vergiyi neden ödesin?

Maalesef bedelini ödediğimiz her hizmetin karşılığını alamıyoruz. Bu da bizi güçlü bir ülke değil, maalesef halkın giderek soğuduğu ve her alanda yolsuzluğun etkili olduğu bir ada yapıyor. Parayı basan, her türlü işini hallederken, vatandaş da sürünüyor

30/10/2023 08:21