Hüseyin Ekmekçi yazdı: Partiler içerisindeki krizler sürecin belirleyicisi olacak

HÜKÜMET KRİZİ YOK; AMA PARTİLER İÇERİSİNDE CİDDİ DERECEDE KAZAN KAYNIYOR… HELE DP... BU HÜKÜMET UBP KURULTAYINI GÖRÜR… SONRASINI SONUÇ BELİRLER

DP İÇERİSİNDE KAZAN KALKTI. İKİ VEKİL, BAŞKANI İSTEMİYOR. YDP İÇERİSİNDEKİ TEK VEKİL, BAŞKANINI İSTEMİYOR… PARTİLER İÇERİSİNDEKİ KRİZLER SÜRECİN BELİRLEYİCİSİ OLACAK. UBP- CTP HÜKÜMETİ İMKANSIZ; BU HENGAME DEVAM EDECEK

Ülke siyasetini biraz bilen, hükümetin geldiği son noktayı da bilir. İşler iyi gitmiyor. UBP, kendi arasında ciddi bir kurultay kavgasında. YDP’de Erhan Arıklı adeta “targette”, etekteki taşlar tek tek dökülüyor. Demokrat Parti’de ise “dayı” Fikri Ataoğlu’na inanılmaz bir operasyon var

Ulusal Birlik Partisi’nde 2024 kurultay yılı. Ama Ekim, ama Haziran… Eninde sonunda bu kurultay yapılacak. Ünal Üstel, bu kurultaya da tek aday girmek için her yola başvuruyor. Hem parti içinde, hem parti içi dengelere hakim olan “düzenleyici” noktalarda son derece aktif

Hasan Taçoy ise, kurultay yapılması için adeta bayrak çekti. Eve girdiği yok. Hem örgütleri geziyor, hem medyanın her yerinde, hem de kendisine büyük bir ekip kurmuş durumda. Parti içerisinde de güçlenmek için her yolu deniyor

UBP’de yerleşen hakim zihniyet, “sen söyle ben yapayım” noktasında gelmiştir. Milletvekilleri ve bakanların önemli bir kısmı gelişmelerden rahatsız. “Kötü yönetime koltuk değneği olduk” fikri hakim. Ama, cesaretleri yok. Rahatsızlık ise yüksek…

Fikri Ataoğlu ve Erhan Arıklı, meclis içerisinde yüksek sesle hükümetten çekilmeyi konuşuyorlar. Erhan Arıklı bunu, televizyonlarda da söyledi. “Elini sıkar, ayrılırım” diyor. Yapar mı? Yapamaz. Hükümete nasıl geldiğini hatırlayın? Faiz Sucuoğlu’na son dakika çalımını? Ayrılamaz

DP ve YDP içerisinde, parti başkanlarına yönelik de bir kazan kalkmış durumda. DP’de, Hasan Tosunoğlu ve Serhat Akpınar, parti başkanını istemiyor. Başbakana da bunu anlattılar. YDP’de de Talip Atalay bir deneme yapma hazırlığı içerisinde. Ortam karmaşık, hava sisli…

Ama bir gerçek de şu; UBP milletvekilleri de Erhan Arıklı’dan rahatsız. Özellikle son T izni dağıtma maskaralığı… İptal etmek zorunda kalınması… Meclise gitmeyen UBP milletvekilleri var. Öyle büyük bir rahatsızlık…

Fikri Ataoğlu’nun “İptal edilmezse hükümetten çekilirim” resti… Ütüne de Başbakan Ünal Üstel’in “Ben iptal ettim” çıkışı… Devamında UBP milletvekillerinin rahatsızlığı… Tamamına baktığımızda aslında hepsi ortak ve birlikte hareket ettiler

Erhan Arıklı bu rahatsızlığını da gizlemiyor. “Birlikte karar alıyoruz ama dayağı ben yiyorum” diyor. Haklı. Ama kendi de durmuyor be kardeşim… Her kavganın içerisinde, her şeyi gözümüze soka soka tartışıyor, yaşıyor…

Fikri Ataoğlu ise, bizzat sistemli bir saldırının içerisinde. Bir süredir belli başlı medya organları olan ama en önemlisi “olmayan” konular üzerinden de Ataoğlu’nu hedef yapmış durumda. Ataoğlu da bunun farkında. Apar topar Türkiye ziyareti de “tevekkele” değil

Gelinen noktada, hükümet ciddi bir sallantıda. “Erken seçim olmayacak, en erken 2027” söylemi de bu durumda rafa kalkmış durumda. UBP kurultay sonucu belirleyici olacak. Erhan Arıklı’nın da Fikri Ataoğlu’nun da “bugün istifa edersem, yarın ne yaşarım?” korkusu devam ediyor

Geriye bir tek, “çıkar çevreleri” kalıyor. O “çıkar çevreleri” de bitmeyen ihale kavgaları, vergi kıyakları, bitmeyen ilişkiler yumağı nedeniyle siyasete baskı yapanlar. Ben, hem UBP’nin hem de AK Parti’nin bu çevrelere kulak asarak ilerlediğini düşünmüyorum

UBP’de parti içi iktidara talip olanların ilk sorduğu soru da bu: “Kurultaya müdahale olacak mı?” Bu sorunun cevabını yine UBP kulisleri veriyor… “Bu kez hayır…” Hatta ben bu soruyu direk sayın Hasan Taçoy’a da, başbakana da sordum, ikisinin de cevabı, “hayır…”

Kısacası, siyaset çok şeye gebe. “Ülkeyi daha iyi yönetelim” üzerinden bir kavga yok. Rahatsız olanların da adım atacak cesaretleri yok. İktidar vekillerinin “tamamı” gelecek kaygısı üzerinden bir hesap kitap içerisinde olduğu için de memleket bu halde…

17/01/2024 08:33