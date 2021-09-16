Hüseyin Ekmekçi yazdı: Partizanlık dışında çok da bir şey beklemeyin…

Rutin toplandı Bakanlar kurulu. Biz demedik, basın duyurusu öyleydi. E aşağı yukarı tahmin etmiştik rutin konuları. Vatandaşlık, istihdam, borçlanma. Şaşırmadık. Nitekim, resmî gazete yayınlandı, içerisinden vatandaşlıklar dökülüyor. Ne gam…

Mahalle yanıyor ama, hükümetin umuru değil. “Daha kötü ne olabilir” dedikçe, daha kötüsü çıkıyor ortaya. Bu yapı çöktü. Israrla UBP kurultayını beklememiz isteniyor. Koskoca yaz dönemi taş üstüne taş koymadan geçti. Yaz uykusu bitti, kış uykusuna geçilecek .

42 yeni vatandaşlık verildi. Vatandaşlık verilenler arasında KKTC yasalarını dolaşarak, külliye, hastane çizimleri için mimar, inşaatlarını ve hastane işletmesini vermek için şirketlere onay var. Bu ülke insanı yok sayılmaya, sürekli olarak aşağılanmaya devam ediliyor. Bunun bir hesabı olacaktır.

Daha ne kadar vatandaşlık verilecek? Dünyada bunun örneği bar mı? Her verlen vatandaşlıktan ne murat ediliyor? Anlamadım ve anlamayacağım KKTC vatandaşlığı ne işe yarar bir TC vatandaşı için. Serbest oturum hakkı dışında verilene bir faydası yok. Ama verenin hesabı?

Seçim de seçim. Oy da oy. Başka da bir gayle yok. Vatandaşlık yasasının değişmesi için kapı arkasında herke hemfikir ama parmağını kıpırdatan yok. Makama gelen Türkiye’den korkuyor. Gidince, bize neyin doğru olduğunu anlatıyor. Ama hayatın her alanında…

Asya bebek için nihayet tedavi masraflarının karşılanması yönünde karar alındı. Bunca kampanya, eylem, öfke… oysa ne için var devlet? Hepimiz için geçerli. Partililere hiç düşünmeden kamu kaleminden tedavi yardımı yapılıyor, aylardır. Asya bebek için bu kadar beklenmesi zulüm…

UBP kurultayı için geri sayım başladı. Basit bir örgüt başkanlık seçiminde oy kullanan veya oraya gidip destek verenlerin sayısı 500 civarı. Buna şaşıranlar var. Ülke bu kadar kötüyken, iktidar partisinin bu kadar ilgi görmesi sorgulanıyor. Şaşılacak ne var? Yaşananların esas nedeni bu değil mi?

Demokrasi böyle bir şey. Herkes yeni bir parti bekleyebilir. UBP’de uzun bir aradan sonra kadroların gençleşmesi gibi bir kavram konuşulup tartışılıyor. Olur mu bilmem… ama yıllardır aynı siyasiler, aynı kavgaların aktörleri. “Parti değil AKP’nin uydusu” tartışmaları da bu kurultaya damga vuracak .

KıbTek ile ilgili UBP’nin hükümetteki sessizliğini anlamak mümkün değil. Aklıma gelen tek şey, deniz aşırı bir organizasyon ve sessiz kalarak işbirliğine ortak olmak. Yakıt alamayacak kadar kötü bir duruma geldi kurum. Diğer yandan sayaç bile yok. Ucube bildiğimiz yapı orada kurulmuş, nasıl düzelecek?

Kıb-Tek'te bir "bambadagümbada" gidiş var. Kirli yakıt itirafı mahkeme kayıtlarına geçti. yetmedi, şimdi uısrarla yine aynı yolla yakıt geldi. Yetmedi şartnamede değişikliklikle kirli yakıtın önü açılıyor. Cihazlar bozulmaya başladı. Ama ısrarlı bir seyrediş var. Sendikanın bu alandaki sessizliğini de anlamak mümkün değil .

Okullarda vaka görüldü. Vadili- İnönü ilkokulunda 6 pozitif öğretmen vardı, 8 oldu. Okul içerisinde kurallar tam uygulanırsa, yayılma engellenebilir. Her gün ortalama 30 civarı 0-18 yaş arası vaka var ve aynen devam ediyor. Temaslısı ile birlikte her gün ortalama 50 öğrenci sistem dışı kalıyor .

Vaka sayıları uzun bir aradan sonra 100’ün altına düştü. Daha da düşecek. Bunu antijen testlerin güvensizliğine bağlayanlar var, katılmıyorum. Vatandaş olarak almamız gereken tedbir belli. Sonuna kader buna sahip çıkmalı ve hayatımızı buna göre düzenlemeliyiz.

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16/09/2021 08:22