Hüseyin Ekmekçi yazdı: Peki bu yerel seçimlerde bir domino etkisi yapar mi?

UBP VADİLİ ÖRGÜTÜ OLDUĞU GİBİ GENEL MERKEZE KARŞI… PEKİ BU YEREL SEÇİMLERDE BİR DOMİNO ETKİSİ YAPAR MI?

UBP’DE YEREL SEÇİMLER BİR ÇPOK BÖLGEDE KURULTAY KAVGASINA DÖNDÜ. ŞİMDİ GENEL MERKEZ HANGİ BİRİNİ ATACAK PARTİDEN? AT AT BİTMEZ

Ulusal Birlik Partisi’nde dün akşam, bu süreçte olmayan bir şey oldu. Vadili Örgütü toplandı, Vadili’den bir UBP adayı olmasına rağmen genel merkezin kararını reddetti. Seçime 12 gün kala, genel merkeze, “Kusura bakmayın” dendi…

Konu ne? Vadili’de belediye başkanı UBP’li Mehmet Adahan. Geçtiğimiz seçim aday oldu ve kazandı. Peki rakibi kimdi? Vadili Belediyesi çalışanı Kürşat Özer. Kürşat Özer kim? Şu an UBP adayı. Kürşat Özer, kendini bildi bileli UBP’li, ama geçen seçim UBP’nin karşısındaydı

Zaman geçti, seçim zamanı geldi. Şimdi, UBP, Vadili’de bir önceki seçim partinin karşısında olan Kürşat Özer’i aday gösterdi. Mehmet Adahan’ın oğlu, Hasan Adahan da dört yıl önce babasının yaşadığını Kürşat Özer’e yaşattı

Tabii, UBP Genel Merkezi, halen belediye başkanlığı görevini yürüten Mehmet Adahan ve aday olan oğlu Hasan Adahan’ı partiden atmak için disiplin sürecini başlattı. Ama beklenmeyen bir şey oldu; bu kez de Topel Menteş başkanlığında toplanan Vadili UBP örgütü, olduğu gibi genel merkezin karşısına geçti. At at bitmeyecek…

Dönelim sürecin başına. Ulusal Birlik Partisi, birçok noktada “demokratik bir süreç” yaşamadı. Genel merkezden gelen talimatlarla, başta Akdoğan- Vadili olmak üzere, Çatalköy- Esentepe Lapta- Alsancak, Mehmetçik- Büyükkonuk, Geçitkale- Serdarlı ve Mağusa’da “tepeden inme aday” dayattı

Şimdi bunun komplikasyonları yaşanıyor. Bu sürede örneğin, Lapta’da UBP örgütü kendi adayını çıkardı. Geçitkale’de Olsan Oran son anda bağımsız aday olmaktan vazgeçti. Mağusa’da Cem Dana ve İsmail Arter yaşadıklarını yazsa kitap olur. Eylem Dolmacı bağımsız aday olarak sahada

Mehmetçik ve Büyükkonuk’ta, “Reis” Önder Sennaroğlu önderliğin de küskünler çığ gibi büyüdü. “Reis’in” ofisinden örneğin 24 saatliğine adaylık açıklayan İsmail Arter’e bile destek açıklandı. Kısacası UBP genel merkezine tepkiler oralarda da büyüdü

Mesela, enteresandır. Mehmetçik- Büyükkonuk’taki ateşi söndürmek için devreye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar girdi. Hafta sonu Karpaz “Reis’inin” yani Önder Sennaroğlu’nun ofisinde Mehmetçik- Büyükkonuk’taki bütün küskünler toplandı, inci gibi dizildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın nokta atışı ziyareti elbette dikkat çekti. Nitekim, bölgedeki CTP örgütleri ve adayları da bu duruma tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığına gölge düşürdüğünü söyledi. Peki Ersin Tatar'ın böyle bir gaylesi oldu mu hiç? Hiç gizlemedi

Hal böyleyken, Lefkoşa, Gönyeli, Girne, Lefke, Beyarmudu, Erenköy gibi yerlerde ise tam bir kenetlenme görülüyor. Değirmenlik’te ise enteresandır kampanyaya oluk oluk para akarken, genel merkez oralarda pek görünmüyor

Özellikle başkent Lefkoşa’da sadık Gardiyanoğlu etrafında örgütler çalışmalarına hız verdi. Lefkoşa sokaklarında gözle görülür bir şekilde propaganda üstünlüğü Gardiyanoğlu’na geçti. Ha bu sandığa nasıl yansır, kazanmak için yeter mi, henüz emin değilim

Neden mi bu ekonomik sıkıntı, demokrasinin paspas yapıldığı, vurgunun ve soygunun arttığı böyle bir dönemde, yerel seçimlere bu kadar kafa yorduk? Yoracağız tabii. Çünkü, “tepeden inme demokrasi” işte böyle sonuçlar doğurur. UBP ders çıkarır mı? Asla. Ama UBP’liler her şeyi görüyor ve kendilerince belli ki mücadele ediyor

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13/12/2022 08:21