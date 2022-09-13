Hüseyin Ekmekçi yazdı: Polis sokakları çetelere bırakamaz, bırakmamalı

Lefkoşa, Suriçi’nde önceki gün yaşanan ve bir Afrika kökenlinin öldüresiye dövüldüğü olay, “geçiştirilecek” ya da “üzeri örtülecek” bir olay değildir. Ne zamandan bu yana adaleti, polis, savcı, yargı değil de sokaktaki vandallar sağlıyor?

Olayı anımsayın, geçen hafta uzun süre üzerinde durmuştuk. 19 yaşındaki taksi şoförü Ozan Polat’ın taksisine aldığı (19 yaşında ve taksi şoförü!!!) 3 Nijeryalı ile yol ortasında tartışmaya başlamış, olay yerine gelen kiralık bir araç, çocuğa çarparak 40 metre sürüklemişti

Polis, Ozan’a çarpan aracın sürücüsü John Oforo’yu yakalamış, aracına el koymuş, kendisini de mahkemeye çıkarmıştı. Oforo’nun 488 gündür adada kaçak olduğu polis tarafından mahkemeye sunulmuş, alkollü ve aynı zamanda kaçak taksicilik yaptığı saptanmıştı

Bu ihmaller zincirinin ardından, arabada olan, 19 yaşındaki çocukla tartışan, Oforo’yu olay yerine çağıran 3 Nijeryalı’nın kimlikleri polis tarafından tespit edilememiş, o noktada da herhangi bir tutuklama olmamıştı.

Güçlü iddia o ki, önceki gün, Lefkoşa Suriçi’nde bir sokağa çekilen ve devamında da 10- 15 kişi tarafından evire- çevire dövülen Nijeryalı, işte o arabadan inen iç kişiden biriydi. Polisin bulamadığını sokaktaki çocuklar bulup, cezasını da kendileri mi kesti?

Bir iddia da, olayın bir kız meselesi olduğu yönünde. Ne fark eder? Ne demek sokakta adam dövmek? Ne demek ceza kesmek? Ne demek adaletin vermesi gereken bir cezayı, toplanıp adam döverek vermek?

Polis şu anda ciddi bir sınav veriyor. Sokakların huzuru için… 6 tutuklu var, tamamı 18 yaş altında. Henüz polis olayla ilgili kapsamlı bir açıklama yapmadı. Tutuklananların ismini, cismini bilmiyoruz. Ancak bildiğimiz, artık sokaklarımızda bu tıynette çocukların olduğu

Yol kesebiliyorlar, tuzak kurabiliyorlar, acımasızca dövebiliyorlar. Buna izin verilirse, yeni bir sokak kavgasına da zemin hazırlanacak. Şimdi, o Afrikalı öğrencinin arkadaşları toplanıp Suriçi’ne girerse ne olacak? Burası Dingo’nun hanı mı? O hale gelmesine izin verilmemeli

Adli konular, hassas konulardır. Biz günlük kavgalara daldık. Ekonomi elbette önemli, canımız yanıyor. İktidar kavgaları bitmiyor, istihdam kavgaları bitmiyor, atama- görevden almalar, bakan olma istekleri bitmiyor. Ama bu toplum hızla bitiyor

Bu nedenle, videolarını da izlediğimiz o vandallık, canilik, gözü dönmüşlük, intikam alma hırsı yarın çok daha büyük bir sorun olarak karşımıza çıkacak. Sokaklarımızda bu acımasızlığın olduğunu bilmek ise en üzücü.

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13/09/2022 08:28