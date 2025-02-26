Hüseyin Ekmekçi yazdı: Polis ve Savcılık, Siyasetin Arka Bahçesi Olmamalı!

SON DÖNEMLERDE MEDYA TARAFINDAN ORTAYA ÇIKARILAN BİRÇOK OLAY, DEMOKRASİ, LAİKLİK, HUZUR VE GÜVENİ TEHDİT EDİYOR. İHBAR KABUL EDİLMELİ…

POLİS VE SAVCILIK, SİYASETİN ARKA BAHÇESİ OLMAMALI! ANAYASAL KURUMLAR KORKUSUZCA GÖREVİNİ YAPMALI!

Adalet, hepimizin sığınacağı tek limandır. Siyasetin kısır döngüye girdiği, sorunlara çare üretemediği bu dönemde adaleti savunmak, her yurttaşın temel görevidir. Hele ki hukuk sistemi içinde olan herkes, adaletin tesis edilmesi için büyük bir sorumluluk taşır.

Gücü olan, parası olan, daha fazla güç ve para isteyen herkes, adaleti kendi lehine çevirmek için çabalayabilir. Bunun için de mevkisini, servetini, bağlantılarını kullanmak ister. İşte tam da bu noktada, hukukun üstünlüğünü korumak zorundayız!

Kapalı kapılar ardında pazarlıklar dönmemeli. Polis, savcılık, mahkemeler; siyasetle ve parayla asla kirlenmemeli! Ne zaman bir polisin “dışarıyla” işbirliği yaptığını duysam, ne zaman bir savcının dosya geciktirdiğini öğrensem kahroluyorum!

Bugün bizim en büyük ihtiyacımız “tam demokrasi” değilse nedir? Taraf olmadan, ayrım yapmadan, anayasal kurumların bağımsız ve baskısız çalışmasını istemek, her vatandaşın en temel hakkıdır. Aksi halde kime, nasıl güveneceğiz?

Açığa alınan polisler, kenara çekilen savcılar gördük. Neden? Çünkü adalete değil, güce inandılar! Devletten aldıkları yetkiyi, siyasetin ve paranın hizmetine sundular. İşte tam da bu yüzden tam demokrasi diyorum! Aksi, masumun hakkını gasp etmektir.

Hiç kimse, “bana para verin de dosyanızı kapatayım” diyecek cesareti bulamamalı… Bulsa da cezasını hapiste beklemeli. Ne münasebet? Şimdi geriye dönük bir çok dosya, dava ve karara şüpheyle bakmaya başladık. “Acaba mı?” sorusunu soruyoruz. Yurt dışı çıkış, teminat düzenlemeleri acaba mı?

Güçlünün değil, hukukun adaleti sağlanmalı! Kuzey Kıbrıs yargısı, polis soruşturmasından mahkemelere kadar sadece ve sadece anayasadan güç almalı. “Bu dosyaya bakmayın, bana da baskı yaparlar” zihniyeti, dünyanın her yerinde adaletin düşmanıdır!

Eğer birileri, “laik düzeni bozacağız, din derslerinin 4 yaşa inmesi için cihatsa cihat… cihat başlasın, haktır” diyorsa… Bunun belge ve bilgileri varsa… Yargı bunu ihbar kabul etmek zorundadır. Bu anayasal düzene tehdit olduğu gibi, şahısları da hedef alan bir tehdittir. Geçiştirilemez…

İlahiyat Koleji arkasına saklanan bazı gericilerin, huzuru, nizamı ve eğitim huzurunu bozmaya hakları yoktur. İlahiyat Koleji, o dönem bir ihtiyaçtan ortaya çıkmış, o dönem siyasilerinin de atmış olduğu “cesur” bir adımdı. Şimdi bunu yeniden siyasetçiye ve öğretmene silaha çeviriyorsa birileri, yargı sistemi seyredemez…

İşte burada… Tam demokrasi için ne gerek? Polis, savcılık, Sayıştay, Ombudsman… Hepsi görevini eksiksiz yapmalı. Siyasetten arınmış, mali sorun yaşamayan, dış baskılara kapalı, tam bağımsız kurumlar olmalı. Buralarda çalışan herkesin aldığı maaş da insanca yaşamaya yetmeli.

Neden mi bu endişem? Çünkü toplumun her kademesi yozlaşıyor! Daha iki gün önce, mahkeme “yargıya para dağıtacağım” diyen adamı serbest bıraktı. Dün, cihat çağrısı yapanlar deşifre oldu. Kamuda rüşvet almış başını gitmiş, en önemli kurumlar liyakatsiz partililere teslim edilmiş!

Bir yanda kamu ihalelerinden servet kazananlar, diğer yanda hakkını arayanlar… Siyaseti zenginleşmenin bahanesi olarak tepe tepe kullananlar… Böyle bir tabloda güvenecek ne kalıyor? Eğer adaleti sağlamakla görevli kurumlar da çürürse, geriye hiçbir şey kalmaz!

Bu yüzden, anayasal kurumlarımıza sahip çıkacağız! Polis ve savcılık işini yapacak, dış baskılara boyun eğmeyecek! Sayıştay raporları dikkate alınacak, gerekli soruşturma ve cezalandırma süreci geciktirilmeyecek!

Ve burada en büyük sorumluluk yargıçlarımızda… Önlerine gelen dosyalara bakacaklar ama eğer art niyetli bir soruşturma süreci varsa, polisin ve savcının gözünden anlayacaklar! Mağdur yaratmayacaklar! Hukuku, kirli oyunlara kurban etmeyecekler!

Daha adil, daha demokratik bir ülke hepimizin en büyük hayali… Hele siyasetin kredisini tükettiği, çözüm üretemediği, kaynak yaratamadığı, rüşvetin kol gezdiği, haklıyla haksızın birbirine karıştığı bu ortamda…