Hüseyin Ekmekçi yazdı: Rezalet kelimesi az kalır

Düşünün, öyle bir tartışma ki; hiçbir noktasında halk yok. Halkı koruyan bir iktidar olmadığı gibi; bu kaos resmen akıl sağlığımızı ortadan kaldıracak seviyede. Olup bitene bakınca, yalnızız, çaresiziz, savunmasızız. Öyle bir kaos ki, isteyen istediği gibi halkın sırtında andrez oynuyor

Siyasete bakın. İktidar pervasızca liyakatsiz ve yeteneksiz insanlar ordusundan bir kamu yönetimi kuruyor. Öyle bir kurgu var ki, birileri kendine yontuyor ve kazanan hep aynı çıkar çeteleri. Yaşananlardan sorumlu tutulan UBP, DP ve YDP’nin rant düzenini seyrediyor

Kendi derdine düşen Başbakan, memleketi düşünecek durumda değil. Yalan siyaseti, belli ki yönetenlerin ayağına dolandı bile. UBP’nin 20 yıl önceki MYK’sı olsa, PM’si olsa, Cumhurbaşkanı’ndan desteğini çeker, Başbakanı görevden alır

Gerekçeler ortada değil mi? UBP iyi yönetilen bir parti olmaktan çıkmış, sürükleniyor. Parti içi ve ülkede iktidar kalma uğruna, son üç senede yaşananlara bakın? Kurultaydan çekilen adaylar, kurultay öncesi kaset oyunları ve genel sekreterin bakanlıktan alınması…

Cumhurbaşkanı, daha dün, “Yılın Siyaset Adamı” seçilmiş. Kim? Güneydoğu Anadolu Gazetecileri tarafından. Aynı gün ülkemizde akaryakıt kuyrukları, elektrik yok, akaryakıta zam yapılmış, sendikalar sokakta. Hangi gururla alınacak bu ödül? Bu tablo hakkımız mi? Reva mı?

Bizim göremediğimiz ve izlemekten utandığımız lider profilleri, gel- git ve yalan siyaseti demek ki ödüllendirilebiliyor. Yazık. Hangi cesaretle “yılın siyaset adamı” ödülü alacak ki KKTC’li bir siyasetçi. Hangi başarı? Dayalı hamaset, adam kayırma, başarısızlık, yalan

Herkesin birbirini suçladığı bu ortamda, zam bize, kaos bize, enayi yerine konmak bize… Biz zam kuyruklarındayken, akaryakıt almak İÇİN bekler, gece karanlıkta otururken, torpilli, ranta yönelik atamalar hız kesmeden devam etti. Kendileri yuttu salkımı, bize kaldı talkımı…

Dün, bu ülke insanı bir kez daha salak yerine kondu. Akaryakıt kaosu, zamla bitti. 2 TL hem de. Peki, akaryakıt istasyonlarının ağlamasına, eylemine inandık mı? 2 tedarikçi var, stokları belli. Onlarca istasyon var, stokları belli. Bu ölçülebilir ve denetim yapılabilir

Düşünün, dün kapatan, şerit çeken istasyonlar, depolarındaki yakıtı bugün 2 TL zamla satacak. Ticaret Dairesi ne işe yarar? Dün, bu istasyonlar denetlenmeliydi. Tedarikçiler de denetlenmeliydi. Dün resmen ülke insanı enayi yerine kondu, bir kez daha

Ticaret Dairesi ne işe yarar? İstasyonları ve tedarikçi iki şirketi denetlenebilir, hem de otomasyonla. Çok kolay. Dağıtım şirketleri hangi istasyona ne kadar yakıt vermiş? Dağıtım firmalarından satışları alsınlar

Hangi istasyonda ne Satılmış, baksınlar

İstasyonların satışı da belli. Gidip istasyonların satışına baksınlar. Otomasyon sistemini sabote ediyorsa bir istasyon? Hemen ortaya çıkar.

Hükümet isterse, gereğini yapardı. Satan 2 firma belli, Kime ne sattıkları belli. Atla deve mi? Ama komple herkes bu halk ile dalga geçiyor

Bakınız, yeni tüzük geçti. Bugüne zam olacağı belli. Rakamlar zaten bunu söylüyor. Dün yakıt satmamak en iyisiydi, bu kaos ona yaradı. Aynı şeyi söyleyeceğim. Bana ne kim haklı? Vatandaş sonuçta mağdur. Hem zam yedi, hem kuyrukta bekliyor.

Bu habere tepkiniz:



23/03/2022 08:33