Hüseyin Ekmekçi yazdı: Sadece sağlığı için dua edilmeli

SMA Hastası Asya bebek, tedavi sürecinin bundan sonrası tamamlansın diye, özel bir uçakla Türkiye’den alındı, Lefkoşa’daki bir hastaneye getirildi. Bu adım, TC- KKTC sağlık bakanlarını taca attı, bir anda alkışların Rum Sağlık Bakanlığına yönelmesini sağladı.

Asya bebek konusunda duygusalız, hassasız, seferberiz. Aylardır, ne kadar para toplandığını bilmediğimiz halde, her gün, bir köşede bir etkinlikle tedavi sürecine katkı konulmaya çalışılıyor. Şimdi tüm masrafları Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Olayın sağlık boyutu yanında elbette siyasi krizi de olacak. KKTC sağlık bakanlığı dün bir açıklama yaptı. Neredeyse Asya bebeğin, kaçarcasına hastaneden alındığını ima etti. Tedavisinin başladığını, kaynak sorunu olmadığını vurguladı.

Bu saatten sonra olayı siyasi tartışmak insan vicdanını da yaralar. Ortada minik bir bebek yaşama tutunmak için çaba harcıyor. Ordan oraya savrulan minik yavru için bu saatten sonra dua etmekten başka bir çare yok. Umarım bir an önce sağlığına kavuşacak.

Ancak Türk makamlarını linç edenlerden ve olayı propagandaya çevirenlerden da uzak durmakta kararlıyım. Bir kesim olayı tamamen bu çizgide tartışmakta, ölüme terk edilen bir bebeğin, kurtarılma operasyonu gibi olayı algılamakta, anlatmakta.

Asya bebekle ilgili, vatandaşlık prosedürleri dahil tüm adımlar atıldı, tedaviye başlandı. Aile, yavaş hareket edildiğini savundu. Devreye Rum makamları girdi ve çocuk özel uçakla Güney Kıbrıs’a getirildi. Bu saatten sonra siyasi propaganda yapmak, çocuğu kullanmak demek, izin verilmemeli

Bu ülkede aylardır ihale başarısızlıkları nedeniyle çok ciddi kayıplar yaşanıyor. Basit bir fare zehirli alınamadı diye, bu konuda biyolojik, doğanın kendi kendini koruyacağım bir sistem kurulamadı diye, harup ağaçları ciddi anlamda talan oldu .

Bu ülkede, yanlış ilaç kullanımı nedeniyle, doğada ciddi hasarlar oluştu. Daha kısa bir süre önce Çayönü Göleti’nde balıklar öldü. Aslında doğa kendi kendini dengeler. Sizin yapmanız gereken doğru zamanda doğru mücadele yöntemini geliştirmek .

Şimdi de ormanlarımız ciddi anlamda çam kese böceğinin tehdidi altında. Doğru bir ilaçlama yöntemi ile, zamanında, tamamen bu mücadeleyi kazanmak ve çam kese böceğini hayatımızdan söküp atmak mümkün. Ancak bu yıl da geç kalındı, orman alanlarında kuruma başladı.

Harup, babutsa derken şimdi de çam ağaçları. Hepsi için de söylenen aynı: Kaynak yok. Ülke, sadece maaş ödeyebilen, bunu yapmak için de belirli aralıklarla borçlanan bir yapıya büründü. Şimdi de 190 milyon TL borçlanılarak maaş ve benzeri giderler ödenecek.

Tek bir kuruşu, ülkenin kalkınması, istihdamın artırılması, hayatın ucuzlaması, üretimin önünün açılması için kullanılmayacak. Yarım kalan işlerin tamamlanması için harcanmayacak. Sadece maaş ödeyen ama bunun karşılığı da hizmet olarak halka dönmeyen bir yapı.

Pandemide rakamlar lehimize döndü. 200’lü rakamlardan 60’lı rakamlara geriledik. Denetimden taviz vermeden, teması az tutmaya ve aşılamaya ağırlık vermeye devam etmeliyiz. Gece 12’de sokağa çıkma yasağı “aşılılar için” kaldırılabilir.

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28/09/2021 08:48