Hüseyin Ekmekçi yazdı: Sağlıkçıların aklı kaybetti, ekonomi ve maliyeyi yönetemeyenler kazandı

Düşünsenize, bir savaşın ortasındasınız, komutanınız geldi, elimizdeki mermileri aldı ve düşmana verdi. İşte dün akşam kürsüye çıkıp, basın açıklaması yapan Başbakan tam da öyle yaptı. Pandeminin en yüksek seyrettiği dönemde, iki adet saçma karar açıkladı, ve o kürsüden indi

Bir kere, günde 200 sınırında vaka çıkan bir ülkede, PCR testlerini paralı yapmak nedir? Acil Durum Hastanesi’nin yoğun bakımı ile birlikte hasta dolduğu bir ortamda PCR testlerini hem zorunlu hem paralı yapmak nedir? Dünyanın her yerinde paralıymış… doğru; ama devlet başka desteklerle halkının yanındadır

Daha 48 saat önce PCR’ın sadece aşısızlara paralı olacağını söyleyen ve “Allah allah uzun bir aradan sonra ağzından mantıklı bir şey duyduk” dediğimiz Başbakan, sağlıkçıları değil, ekonomicileri dinledi. Burada ciddi anlamda bulaşın artacağı, sağlık sisteminin çökeceği endişesi yüksek

DOKTORLAR CEVAPLASIN: Burada uzman görüşlerine ihtiyacımız olan bir başka konu daha var. Testlerin 20 bine çıktığı, pcr üzerinden bir sistemin kurulduğu ortamda paralı yanında, test aralığının aşılıya 21 GÜNE çıkmasının sağlık açısından bir mantığı var mıdır? Fikrim vardır ama hadsizlik olur

Hükümet burada bir kez daha maliyenin, olmayan parasının, olmayan politikasına yenilmiştir. Bir kez daha vatandaşını riske atmıştır. Bu saatten sonra etrafınızdaki herkes sizi hastalığa bulaştırabilir. Aşılı bir hasta bulaşır da bulaştırır da. 21 gün, hasta olup, semptomsuz atlatıp, çok sayıda bulaşa neden olabilir aşılılarda

Sağlık bakanı PCR ücretlerinin paralı olması ve test aralığın aşılılarda 21 güne çıkarılmasının büyük bir hata olduğunu söylüyor. Kendisi İstanbul’dayken bu karar Bakanlar kurulundan geçmiş. Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a öfkesi büyük. E Başbakan ne bulmaz arayı? Çağırıp sorsun bir doktora… Madem bakanına inanmaz

Tüp Gaz olayında da, tıpkı Kıb- Tek akaryakıt ihalesinde olduğu gibi bir durum yaşıyoruz. Santral var ama kavga nedeniyle akaryakıt yok, elektrik de yok. Gaz var, tüp var, ama tartışma var diye tüpgaz yok. Üstüne bir de “gariban halkın yanındayım” ayağına takdir bekleniyor. İllet oluyorum

“Hırsızlar, ahtapot gibi Kıb- TEK’i sardılar, soyguncular” dedikleri ile daha sonra “e ama napayım, yakıt yoktu” diye iş tutan sayın Erhan Arıklı, şimdi de basit bir matematik hesabı ile tüp gaza önce “zam gündemde yok” sonra da “17 TL zam tamam” diyor. İlk yalanı da pazarlık yapsın diye söylemiş

FİF nedir? TL’nin eriyen değeri karşısında vatandaşını dövizin etkisinden kurtaran, yine vatandaşın parası ile oluşan fon. Her işinizi eksiksiz yapsaydınız, FİF ile bir miktar toplumu koruyabilirsiniz. Her kriz vatandaşın aleyhine bitiyor. Akaryakıt ve tüp gibi sonuçta elektrik de zamlanacak

İşin özeti belli arkadaşlar. YÖNETEMİYORLAR. Sağlık Bakanı Maliye bakanına sitem ediyor, haberi yokken PCR ücretli olmuş, kendisini halen maliye bakanı zanneden Eğitim Bakanı, Ekomomi bakanına teessüf ediyor, tüp gaza zam açıklamış. Naparsınız ama? Cambaza bak deyip, alttan cüzdanlar toplanıyor, yazık bize…

Gerçekten yazık bu halka. Pandeminin en ağır olduğu, devletin tüm gücüyle halkıyla beraber mücadele etmesi gereken bir dönemde, devlet mücadeleden çekildi. Hasta olan önce bulaştıracak, sonra hasteneye gidecek. Hem de kış ayları öncesi. Doktorlar hemşireler tel tek istifa etmezse iyi…

Çaresizlik, işbilmezlik, otoritesizlik, başı bozukluk, akılsızlık, vurdum duymazlık, bu ülkeyi sevmeme hepsi bir Arada buluştu. Devlet dediğimiz KKTC yapısı tüm kurumları ve fonları ile birlikte çöktü. Ekonomi de Pandemi de üst üste hepimizi yerle bir edecek. Kurultayınız batsın…

Yandaş istihdamı, ballı danışman sözleşmeleri, ihaleci yandaşlara kıyak, verimsizlik ile kamu kaynakları tüketilmeye devam ederken, ne söylediğini anlamadığımız bir Başbakan başkanlarında ülke uçuruma sürükleniyor. Kaynak kurultay ve seçim için harcanırken, halk bir kenara itiliyor. Yaşadığımızın özeti budur…

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27/08/2021 08:41