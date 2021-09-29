Hüseyin Ekmekçi yazdı: Saner her tehdide boyun eğiyor

Siyaseten pamuk ipliğine bağlı hükümette, her olayda UBP kanadı tarafından ciddi tavizler veriliyor. Bu kez de Kooperatif Merkez Bankası’nda DP kaynaklı başka bir kriz yaşandı. DP BAşbakanı tehdit etti, “hükümeti bozarız” dedi, Saner buna boyun eğdi.

Eski yönetim kurulunun geri dönmeyen kredilerine yönelik merkez bankası sava açtı. Kooperatif yönetiminin de dava açmasını istedi. Yönetim kurulu bir DP’li üye hariç, dava açılmasına onay verdi. Bu kararın geri alınması istendi. Karara evet diyen DP’nin atadığı üye görevden alındı.

Kooperatif Şirketler Mukayyetliği makamını UBP ve DP’nin ayaklarının altında paspasa çevrilen Kemal Deniz Dana, görevden alma kararını açıklayamadı. Direnemedi. “Yanlış iş yok” diyemedi. “Siyasiler istedi, aldım. Bu siyasi bir karar” dedi. Bir kez daha, bir kez daha…

Konu basit. Banka profesyonellerinin onaylamadığı krediler Özgürgün- Denktaş, UBP- DP hükümeti döneminde siyasi kararlar alınarak verildi. Ger dönmedi. Geri dönmeyeceği de verilirken biliniyordu. Şimdi o Yönetim Kurulu üyeleri merkez bankasınca şikayet edildi.

Merkez Bankası’nın, Kooperatif Merkez Bankası “profesyonellerin uyarısına rağmen” zarara uğratıldı diye başlattığı bir işlem var. Banka yönetiminin buna kayıtsız kalması suçtur. Soruşturmayı siyasi gerekçelerle engellemeye çalışmak, mukayyidi de kullanmak, tam anlamıyla suç.

Bu konudan bağımsız; Başbakan Ersan Saner bir kez daha DP’nin “hükümetten çekilirim” tehdidine boyun eğdi. Hem de adaletin tecelli etmesi pahasına. Önce DP başkanı, sonra da UBP başkanı Hüseyin Özgürgün’e gitmişti. Bu tabloda ziyaret nedenleri de anlaşılıyor.

Başbakan Ersan Saner daha kaç kez bunlara boyun eğecek. Ne bağımsızların, ne DP’nin, ne YDP’nin tehditleri bitiyor. Parti içi sorunlar da cabası. Her tehdide boyun eğen, adaleti engelleme pahasına, anayasayı ayaklar altına alma adına bu hükümet devam ediyor.

Dün yaşananlardan anladığımız aslında, Başbakan’a her türlü hukuksuzluk adına tehdit yöneltebiliyor. O da mukayyidi aracılığı ile buna boyun edebiliyor. O zaman yargının, savcının, polisin ne önemi kalıyor? Ya da gizlemeye çalıştığınız nedir? Aklım almıyor .

İlk kez mi geri dönmeyen kredi verildi? Kamu kaynaklarını senelerce bu ülkede kamu bankaları üzerinden soydular. Bu tavrı anlamak mümkün değil. Üç vekili ile DP, tek vekili ile YDP, UBP’yi oyuncak etti. Hükümet devam etsin diye Saner her baskıya boyun eğiyor.

Böylesi oyunlarla, aslında şaibe direk siyaset eliyle yaratılıyor. Belki de masum olan dönemin banka yönetimi, bu şekilde davranılarak direk zan altında bırakılıyor. Zaten merkez bankası davayı açmış, raporlamış. Kooperatif Merkez bankasını ve siyaseti bu duruma düşürmenin alemi nedir? Gizlenen ne?

Basit konuları çözmesi gerekenler, kafalarını parti sorunlarından kaldırıp, ülke sorunları ile ilgilenemiyor. Artık, kabinedeki bakanları da eleştiremiyorsunuz çünkü, konsantre yok, ilgi yok, kaynak yaratacak organizasyonlar yok; yokluklar içerisinde anca bu kadar olabiliyor.

Pandemide istenilen noktadayız. Trend aşağıya doğru inmeye devam ediyor. Tepkilere rağmen bir süre daha 12’de sokağa çıkma yasağı devam etmeli. 60’lı rakamları gördük. Tedavi gören halen 900-1000 arası hasta var. Rakamları eğitim devam etsin diye daha da aşağıya çekmeliyiz.

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29/09/2021 08:30