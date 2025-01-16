Hüseyin Ekmekçi yazdı: Savaşı Tetikleyen Yeni Adımlar Atılıyor

RUM LİDER ISRARLA GARANTÖR ÜLKELER DIŞINDA BAŞTA ABD OLMAK ÜZERE YENİ ASKERİ HAMLELER PEŞİNDE. ÇOK TEHLİKELİ. SAVAŞ OLANAĞI OLMAYAN BİR ADADA İŞBİRLİKLERİ GELİŞTİRMEK YERİNE, SAVAŞI TETİKLEYEN YENİ ADIMLAR ATILIYOR

RUM LİDER HRİSTODULİDİS ÇOK TEHLİKELİ BİR OYUN OYNUYOR. GÜNEYDE ISRARLA YENİ AKTÖRLERE KAPI AÇIYOR. ABD ARTIK TOPU, TÜFEĞİ VE ASKERİ İLE GÜNEY KIBRIS’TA OLACAK… BU ADADA HUZURA DEĞİL, ADAYI ORTADOĞU BATAKLIĞINA ÇEKMEYE YARAYACAK

Rum Lider Nikos Hristodulidis’in ABD ziyareti ilk meyvesini verdi. Daha çok silahlanma ve daha çok ABD askeri artık Kıbrıs’ta… Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar için son derece tehlikeli bir adım bu…

Belli ki Hristodulidis’in kafasında, “Kıbrıslı Rumları böyle koruma altına alma” var… “Türkiye tehlikesinden koruma” içgüdüsü ile, üç yeni anlaşma devreye girmiş durumda. Biden gitmeden, Trump gelmede…

Üç anlaşmanın başlıkları şöyle:

- Uluslararası Askeri Malzeme Satışları

- Fazla Savunma Malzemesi Temini

- Yabancı Ülkelerin Ulusal Güvenlik Güçlerine Eğitim ve Ekipman Sağlayan 10. Başlık Programları

Tamamına baktığınız zaman, Güney Kıbrıs’ın bir ABD üssü olması için adımlar atıldığını görüyorsunuz. ABD buraya silah satacak, askeri malzeme temin edecek, Rum askerlerine eğitim verecek, ekipmanlar sağlayacak… Bir avuç Rum askerinin de direnci yükselecek… Delilik

Kısa süre önce adayı ziyaret eden sayın Hakan Fidan’ın mesajları aklımızda. Özellikle “barış ortamının” 1974’den sonra Rum demokrasisi ve ekonomisine nasıl yansıdığını kısa cümlelerle gayet güzel özetlemişti sayın Hakan Fidan…

Fidan, yakın zamanda bulunacak bir çözümün adanın güvenliğini sağlamak yanında, enerji, ekonomi ve turizm alanında da büyük fırsatlar sunacağına vurgu yapmıştı. Adada huzuru ve barışı sağlamak, işbirliği yolları aramak varken, bu adımlar neden?

Rum lider, Türkiye’nin askeri gücüne karşı, ABD’nin askeri gücünü adaya çekmek için zemin hazırlıyor. Trump, Kanada, Panama, Grönland gibi ABD’nin güvenliği için stratejik gördüğü toprakları ABD’nin bir parçası yapmak için çağrı yapıyor, tehditler savuruyor

Şimdi ABD’yi, Ortadoğu bu durumdayken, başında da böyle bir lider varken, “kurtarıcı” olarak adaya davet etmek, askeri işbirlikleri için anlaşmalar imzalamak da neyin nesi, hangi aklın ürünü? Rum lider, son derece tehlikeli bir oyun oynuyor

Türkiye, Annan Planı döneminde de, son Cenevre ve Crans Montana zirvelerinde de tek bir konuda geri adım atmadı: Adanın bütününün garantörü… Türkiye, İngiltere ve Yunanistan ile birlikte adanın bütünü iç ve dış tehlikelerden korumanın garantisini veriyor…

1975’den bugüne, ne silah patladı, ne çatışma yaşandı… Adanın güneyi son derece başarışı bir ekonomik kalkınma süreci yaşadı. Hem AB üyesi, hem standart üstü bir ekonomik yaşam, hem demokrasi hem de hukuksal anlamda vatandaşına iyi hizmetler sunmayı başardı

Biz başta nüfus politikası olmak üzere, halkımızın göçünü önleyemedik, siyasi istikrarı sağlayamadık, uluslararası toplumun bir parçası olamadık. Kötü yönetimlerle sınanmaya devam ediliyoruz. Ancak, adanın 1974 öncesinden daha huzurlu olduğu ve her iki tarafında “iki bölgeliliği” kabul ettiğini biliyoruz

Gerçekliğimiz ortadadır. İki toplum, işbirliği yollarını geliştirmek, huzuru artırmak, adanın zenginleşmesi ve uluslararası tehlikelerden uzak tutulması elzemdir. Rum liderliğinin ABD oyunu huzur değil, karmaşa getirecek. Adayı Ortadoğu’nun hedefi yapabilir. Delice bir adım… Saçmalık